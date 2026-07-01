Casa de férias na economia informal? Troque pelo menos um sms com condições, aconselha especialista

As férias estão aí e são muitos os acordos que se estabelecem para garantir a casa perfeita para o descanso neste verão. Há quem faça uso de plataformas, agências, recurso ao Alojamento Local e até diretamente com particulares.

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Jorge Morais de Carvalho é especialista em Direito do Consumo e, no novo episódio do podcast Direito à Justiça, da Renascença e Ordem dos Advogados, deixa informações e avisos úteis para quem vai de férias.

Antes de mais, o principal conselho na hora de começar a reservar férias é “ter calma, pensar bem, refletir, ver várias ofertas, perceber muito bem o que cada oferta inclui, o que não inclui, quais são as várias cláusulas". "Diria ainda que, mais do que a oferta em si, são os sites onde se procuram as férias”, adverte o advogado.

"Se tiver dúvidas, alerta máximo! Se o nosso instinto nos diz que há alguma dúvida, se o preço for demasiado baixo, há uma boa hipótese de haver um problema.”

Outro conselho importante: não trate apenas da casa de forma oral, ou por telefone, mas recorra ao email, ao SMS ou onde fique escrito a data e o valor. Ainda assim, Jorge Morais de Carvalho sublinha que a possibilidade de sucesso de uma queixa é muito pequena.



Este especialista considera que a inteligência artificial (IA), aliada à procura de comentários, podem ajudar a filtrar e chegar à melhor escolha na hora de arrendar uma casa de férias.

Mas deixa o alerta: “Preste atenção às avaliações, que, se estiverem no próprio site, também podem ser produzidas, alguns são fiáveis, outros podem não ser. Porque hoje em dia também é muito fácil criar um site e ser bastante apelativo, parecer verdadeiro e dar informações que não são sérias”.

Alerta que os preços nas plataformas digitais têm de ser bem avaliados porque, às vezes, deixam rubricas diferentes de fora, mudam os valores finais conforme a forma de pagamento, etc…

Casas que não correspondem ao anunciado

O consumidor que se depare com algo que não corresponde ao contratualizado deve agir, defende o advogado. Imaginando que precisa de rescindir o contrato, porque a casa tem bichos, não está limpa, degradada, com móveis partidos, longe da praia, “aí pode resolver o contrato, pedir o livro de reclamações”, afirma Jorge Morais de Carvalho, no podcast Direito à Justiça.

Uma coisa é não haver os 24 talheres, outra a casa estar suja e com bichos. O consumidor pode desvincular-se do contrato. Pedir livro de reclamações. É por isso importante perceber se a casa está registada na plataforma de alojamento local (isso é um meio garantístico que protege o cliente), porque sendo ilegal tudo é mais difícil.

“Se for logo embora, da casa que não cumpre o contratualizado, está a destruir o contrato e tem direito ao preço que pagou e eventualmente uma indemnização” a ser pedida ao dono, ou intermediário, conforme tenha sido realizado o contrato.

Caso o consumidor goze as férias e apresente queixa depois, nos casos em que o contrato não foi cumprido "há direito a um pedido de indemnização".

Quanto aos pagamentos, fica um conselho a seguir: “Convém que sejam feitos de forma que permita prova, não fazer pagamento em dinheiro e sem registo e não fazer logo pagamento integral”.