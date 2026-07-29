Animais de estimação: o que diz a lei em caso de abandono e divórcio

“Ter um animal é uma grande responsabilidade, é mais do que um simples ato de afeto ou de companhia e está regulado pelo Estatuto Jurídico dos Animais, no Código Penal e Civil”, afirma Sandra Passinhas, professora na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.

No novo episódio do podcast Direito à Justiça, da Renascença e da Ordem dos Advogados, falamos sobre o abandono de animais no verão e as suas consequências, os direitos destes seres vivos e obrigações dos donos.



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A legislação nacional "criou um nível intermédio dos animais, considerando que são seres sencientes e, portanto, são suscetíveis de sofrimento”, explica a jurista.

Sandra Passinhas responde a várias questões com base na lei existente em Portugal sobre o direito dos animais.



O dono de um animal é “proprietário do animal, só que é uma propriedade especial que o obriga a tomar os cuidados básicos”, explica.

"Relativamente aos animais continua a existir um direito de propriedade e isto é muito importante porque, às vezes, há um certo receio até na linguagem comum de se chamar o dono do animal, agora usa-se a expressão tutor que é muito mais dúbia.”

Ser dono de um animal é estar obrigado legalmente a garantir a saúde dele, o direito à vida, à alimentação, dar-lhe vacinas, bem estar.

O que é considerado um animal de companhia?

“Entende-se por animal de companhia qualquer animal detido ou destinado a seres humanos, designadamente no seu lar, para seu entretenimento e companhia”, define a lei.