Salário extra é "fuga legalizada" à Segurança Social e "péssimo princípio"

Está em funções há cerca de duas semanas um novo grupo de trabalho, nomeado pela ministra Rosário Palma Ramalho, para analisar a sustentabilidade da Segurança Social (SS), quando ainda se discute o Livro Verde da SS, entregue ao atual Governo pelos peritos nomeados pelo anterior executivo. Vítor Junqueira, economista e um dos autores do documento, não discute as intenções da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, mas deixa avisos, alertas e recomendações sobre o sistema que deverá suportar as pensões futuras.

Em entrevista ao programa Dúvidas Públicas, Renascença, o economista defende as previsões mais otimistas do grupo de trabalho de que fez parte, sobre a sustentabilidade do sistema, mas avisa que medidas como a possibilidade de um salário extra isento de contribuições, que entrou em vigor no Orçamento do Estado para este ano, ou o discurso de alguns políticos contra a entrada de imigrantes, ameaçam a Segurança Social e a sustentabilidade do sistema.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O antigo diretor do Centro Nacional de Pensões explica, também, como chegou a um corte de mais de 20% nas pensões futuras, uma consequência das últimas reformas e da alteração da fórmula de cálculo. Ainda assim, também garante que é possível chegar à reforma com uma pensão próxima do último ordenado.

Ainda em matéria de valores, defende alterações no mecanismo de atualização das pensões que, não sendo urgentes, diz serem necessárias. Entre elas, observar o crescimento durante mais tempo e, sempre que existir deflação ou inflação negativa, aplicar essa descida nas pensões, logo que se observem crescimentos.

Este perito avisa ainda, em linha com o que tem sido discutido no debate público, que o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social não deve ser usado para pagar o défice da Caixa Geral de Aposentações, uma obrigação assumida pelo Estado.

O Dúvidas Públicas é o programa semanal de economia da Renascença, que este sábado conta com Vítor Junqueira, economista responsável pela produção de projeções da sustentabilidade do sistema de pensões. Foi diretor do Centro Nacional de Pensões, esteve envolvido na criação do complemento solidário para idosos e é um dos autores do Livro Verde da Segurança Social, recentemente concluído e entregue ao Governo.

Esta entrevista está também disponível no YouTube e em podcast.

Iniciou funções no final de janeiro um novo grupo de trabalho que vai analisar a sustentabilidade da Segurança Social e propor medidas para a reforma do sistema. O Governo está a adiar a tomada de medidas? Não foi justamente este o trabalho que a Comissão do Livro Verde entregou já a este executivo?

Não consigo falar muito acerca das intenções deste Governo em criar um novo grupo. Eu fiz parte da comissão que trabalhou no Livro Verde, publicado há pouco tempo e cujas notas técnicas também foram publicadas muito recentemente.

Procuramos nesse trabalho, sobretudo, fazer um diagnóstico do sistema de segurança social previdencial, que envolve contribuições, descontos por parte dos trabalhadores e que lhes confere o direito a um subsídio de desemprego, um subsídio de doença, uma pensão no futuro. Um diagnóstico se este sistema tem condições para ser sustentável no futuro, tanto do ponto de vista financeiro, como do ponto de vista social. Isto é, conseguir providenciar às pessoas pensões que de facto lhes permitam substituir o rendimento de trabalho que deixam de ter. Vou falar em nome próprio. Para mim, o importante do livro verde foi este diagnóstico.

É aí que se distingue este novo grupo de trabalho?

Este grupo, criado agora por este Governo, tem um caderno de encargos mais concreto, mas enfim, fico a aguardar pelas conclusões. Há temas que eu desde já fico com alguma preocupação, tais como a questão da Caixa Geral de Apresentações e respetivas contas. Pelo menos, da forma como estão a ser discutidas na praça pública.

Acho que, por desconhecimento na maior parte das vezes, por alguma outra intenção que não consigo aqui descortinar, há uma tendência para misturar o sistema previdencial da Segurança Social com a Caixa Geral de Apresentações (CGA), que foi uma caixa criada para servir os funcionários públicos e que tem regras, tem pressupostos, tem um histórico completamente diferente.

Levanta-me alguma preocupação que se possa querer estar a colocar tudo no mesmo saco. A discussão está muito polarizada em torno deste tema, há quem ache que não deve haver qualquer mistura entre as duas coisas, há quem ache que a mistura deve ser completa.