Antecipar agora o investimento em Defesa para 2% do PIB só aumenta as importações

A produção para fins militares ainda é limitada em Portugal. Esta já foi uma indústria visível, mas veio a perder peso ao longo das últimas décadas. Ganha agora um novo fôlego, mas associada a novas tecnologias.

Em entrevista à Renascença, José Neves, presidente do Cluster Português da Aeronáutica, Espaço e Defesa, explica que as empresas no país que produzem exclusivamente para fins militares são residuais. Normalmente, a produção visa uma utilidade civil e pode ser depois adaptada, para a defesa, ou vice-versa.

Quando passam três anos da invasão da Ucrânia pela Rússia, aumenta a pressão sobre a Europa, para que os Estados-membros se articulem num projeto comum que sustente a soberania europeia em defesa. No entanto, não basta despejar dinheiro. José Neves defende que, se Portugal antecipasse neste momento o objetivo de investir 2% do PIB em defesa, só iria aumentar as importações para 95%, porque a indústria ainda não está preparada para aumentar a produção. Quatro anos é um bom prazo para chegar ao objetivo e o limite deve ser os 2,5%, segundo este especialista.

Por outro lado, para atrair mais capital para esta indústria, será necessário desbloquear regras e regulamentação e agilizar procedimentos. É também importante facilitar o acesso ao financiamento e o licenciamento de novos contratos, por exemplo. Outro entrave nestes negócios é a contratação.

José Neves dá vários exemplos ao longo desta entrevista do que já se produz em Portugal e do muito que ainda pode ser explorado, sempre com a integração de novas tecnologias, inteligência artificial, quântica e recurso a mao-de-obra qualificada e especializada. “Uma pessoa que trabalha no chão de fábrica pode ganhar ainda mais do que o engenheiro, porque é altamente especializado neste setor”, garante.

O país está muito longe da produção de fardas, tem capacidade e já produz bens de valor acrescentado. Através do PRR, há 400 milhões de euros em investimento.

José Neves é o convidado desta semana do programa Dúvidas Públicas da Renascença. José Neves trabalha no sector da defesa há mais de 20 anos, é membro do Conselho de Organização da AESD Europe, entidade com sede em Bruxelas que representa as indústrias de aeronáutica, de espaço, de defesa e de segurança e

Presidente do Conselho de Administração da AED, o Cluster Português da Aeronáutica, Espaço e Defesa.

O Programa Dúvidas Públicas é transmitido aos sábados, a partir do meio-dia, e está sempre disponível em podcast, no Youtube e em rr.pt

A pressão sobre a Europa para que invista mais em defesa continua a aumentar, ninguém duvida que Donald Trump vai reduzir o apoio financeiro à Ucrânia, mas o financiamento europeu não depende também do papel que a União Europeia ocupar nas negociações de paz e de como fechar este processo?

Quando discutimos muito o investimento europeu em defesa, temos que pensar qual é a capacidade que a Europa tem neste momento em defesa. Entre 2022 e 2023, mais de 50% do investimento da defesa na Europa foi importado de outros países, nomeadamente dos Estados Unidos.

Há essa perceção que temos de trabalhar mais em conjunto na Europa. Até porque, os investimentos da Europa são muito significativos. A Europa investe mais do que a Rússia e mais do que a China em defesa. O problema é que a Europa está fragmentada. O investimento que é feito em França não se coordena com o investimento que é feito em Portugal, nem com o investimento que é feito em Espanha. O que faz com que haja uma desarticulação entre as diferentes forças. Como é que nós conseguimos algo sustentado para o futuro?

Nós temos uma entidade europeia, que é a Agência Europeia de Defesa, mas que ainda tem investimentos pequenos. E porquê? Porque os países têm sempre aquela perceção de soberania nacional. Não temos uma soberania europeia e esse é o grande desafio, a mudança de paradigma.

Estamos a falar ao nível da União Europeia. Sem o Reino Unido?

O investimento europeu, anda na ordem dos 425 mil milhões de dólares. Inclui o Reino Unido e é um parceiro importantíssimo quando falamos da Europa.

O cluster faz parte de um grupo europeu, que é a AESD [Academia Europeia de Segurança e Defesa], onde está o Reino Unido. Porque é um parceiro importantíssimo quando falamos em defesa europeia. Falamos em defesa europeia e não falamos de defesa da União Europeia.

Imaginando alguém que quer ir às compras na área da defesa, vai comprar um tanque alemão ou um tanque francês? Ou seja, a Europa não tem uma estratégia comum a esse nível?

Vamos ao nosso catálogo e vimos o tanque alemão, o tanque francês e o tanque americano. E na realidade, o tanque com mais experiência operacional é muitas vezes o americano.