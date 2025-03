Fardas do Exército português são compradas no estrangeiro, lamenta setor têxtil

E em relação à invasão fiscal, muitas destas compras acabam por surgir sem pagamento do respetivo IVA ou taxas aduaneiras. O que é que pode ser feito?

A regra do IVA é ligeiramente diferente. O IVA só está isento se a mercadoria for inferior a 20 euros. Nas compras que fizemos não veio nenhuma fatura a acompanhar as mercadorias. O consumidor não tem nenhum documento que mostre o valor a que está a ser faturado e o IVA que foi pago. Estamos sempre a presumir que depois essas empresas vão fazer a declaração do IVA.

Tenho um amigo que comprou uma mercadoria, que por acaso era da área eletrónica. Perguntaram-lhe depois se o valor da mercadoria que comprou seria por 7€. Ele na altura disse que sim, sem pensar no assunto, mas na realidade aquilo tinha custado 110€. Agora é fácil perceber, não é? Porque os 7€ não pagam IVA, 110 teriam de pagar IVA.

Estas situações das autodeclarações e não haver uma fatura, com o valor da mercadoria e o IVA que está a ser pago. Nós não temos controle sobre aquilo que nos está a chegar de países terceiros.

E o que é que é preciso? Mais fiscalização?

Claramente. Esta situação foi pensada, quando foi criada, para lidar com pequenas situações e transformou-se na entrada de milhões e milhões de parcelas. E isto, neste momento, de acordo com a legislação atual, é legal. Tem de se mudar a legislação.

Donald Trump, por exemplo, já tentou congelar as chamadas compras mais baixas, que no caso dos Estados Unidos estão abaixo dos 800 dólares. Agora agravou tarifas sobre as importações chinesas, em 10%. É este o caminho? Estas medidas serão eficazes, na sua opinião?

Sim, o caminho tem de passar por aí. Nós temos de perceber que quando alguém está a abusar do sistema, a abusar daquilo que era a intenção inicial, tem de ser encontrado aqui um limite. Isto foi pensado para as pequenas organizações, não foi pensado para gigantes que faturam dezenas de mil milhões. Estamos a distorcer o funcionamento do mercado de uma forma muito grave.

Já agora, que estamos a falar do Presidente norte-americano, até que ponto é que a aplicação de tarifas por parte dos Estados Unidos pode afetar a indústria nacional?

As guerras de tarifas, infelizmente, nunca são uma boa forma de resolver algum tipo de desequilíbrio. Nos anos 30, após o crash bolsista, os Estados Unidos subiram as tarifas em cerca de 20 mil produtos e uma série de empresas na Alemanha e no Japão acabaram por fechar, o que provocou muito desemprego. Este desemprego deu origem a um discurso populista pelo partido nazi e pelo Hitler e um discurso pró-militar no Japão.

Quando existe uma situação económica em que as pessoas estão insatisfeitas, estão mais dispostas a acreditar em discursos mais populistas que lhes prometem soluções fáceis para problemas mais complicados.

Acha que estamos a regressar a uma fase desse tipo?

Espero que não, mas há algumas aprendizagens que temos de fazer. É algo que a todos nós nos deve preocupar. Foi estudado o resultado da guerra de tarifas de Trump e todos os estudos mostraram que foram ineficazes, para além de terem provocado algum tipo de aumento de inflação e de diminuição das exportações, para um lado e para o outro.

Voltando à indústria têxtil, no caso de Portugal o impacto será sempre limitado? Pergunto isto porque, por exemplo, em 2024, os últimos dados conhecidos, as exportações de Portugal para os Estados Unidos não chegaram a 8%.

Sim, estamos a falar de cerca de 500 milhões de euros. É um valor ainda com significado, quer na parte dos têxteis pro-lar, quer no caso do vestuário. A minha empresa é uma das que envia produtos para os Estados Unidos.

O mercado americano nas exportações portuguesas tem uma dimensão pequena, para aquilo que poderá ter. Nós deveríamos trabalhar mais e comunicar mais dentro do mercado americano as vantagens de produzir dentro de Portugal, dos produtos portugueses. Sempre que falo com marcas americanas que estão a comprar em Portugal, depois de conhecerem a cadeia produtiva e a capacidade do setor, a capacidade de inovação, de design, a qualidade dos produtos, todos dizem que já deviam estar a trabalhar com Portugal há mais tempo.

Há aqui ainda um trabalho grande que temos de fazer para crescer dentro do mercado americano, que é um mercado grande, com poder de compra e muito interessante. É verdade que uma guerra comercial vai complicar muito este tipo de aproximação.