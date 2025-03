Governo admite excedente orçamental de 0,5% em 2024

Com o Governo já em gestão, o ministro de Estado e das Finanças aponta várias medidas estruturais que já não serão decididas por este executivo.

Em entrevista ao programa Dúvidas Públicas, da Renascença, Joaquim Miranda Sarmento sublinha várias vezes que “a economia está muito forte e não vai sofrer significativamente com esta crise”, mesmo num cenário de grande incerteza externa.

O governante diz entender a “insatisfação” que têm manifestado patrões e banqueiros, pela convocação de novas eleições legislativas, mas acrescenta que não está preocupado com eventuais impactos no financiamento da economia.

Garante ainda que esta crise política não vai afetar a execução dos fundos europeus, mas também admite que apenas uma das três grandes medidas tomadas para acelerar o PRR está praticamente concluída. O Governo já entregou a Bruxelas a reprogramação do investimento, aguarda agora por uma decisão, mas ainda está a rever a contratação pública e a reforma da gestão financeira do setor público está no início.

Já o decreto-lei para iniciar a privatização da TAP, que assinalou esta sexta-feira 80 anos, estará pronto a avançar, pelo Governo que vier a tomar posse.

Nesta entrevista ao programa da Renascença "Dúvidas Públicas", Miranda Sarmento vai ainda passando em revista resultados e medidas deste executivo. Entre elas, as contas de 2024, ano que deve ter fechado com um excedente orçamental “um bocadinho acima de 0,4%, talvez 0,5%”. Os números finais serão conhecidos em breve.