Hospitais privados queixam-se de falta de médicos

Não há nenhuma reunião internacional em que eu participe em que o tema não seja recursos humanos. Porque as necessidades de saúde têm aumentado muitíssimo, por causa do envelhecimento da população, por causa das legítimas expectativas das pessoas de terem uma segunda opinião, de terem os meios de diagnóstico, porque há mais inovação, etc.

O programa da Renascença Dúvidas Públicas entrevistou este sábado o economista, presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada e antigo secretário de Estado da saúde do PS, Óscar Gaspar. Um trabalho também disponível em podcast, no YouTube, no site e na aplicação.

Óscar Gaspar não comenta a continuidade da atual ministra da Saúde, Ana Paula Martins, mas defende a figura do diretor executivo do SNS e diz que ainda é cedo para avaliações, até porque desde que o cargo foi criado já foi dirigido por três pessoas.

O presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada admite ainda que o Serviço Nacional de Saúde tem hoje mais meios e presta mais cuidados, mas as necessidades da população também aumentaram. Por isso, as listas de espera ainda são um problema e ainda se justificam programas como o SIGIC, que se apoiam nos privados para diminuir o tempo de espera por cirurgias no público. No entanto, na prática, todos os anos diminuem os utentes do SNS reencaminhados para cirurgias no privado.

Com novas eleições legislativas à porta, defende que as novas parcerias público-privadas (PPP) na saúde , anunciadas pelo Governo de Luís Montenegro, não sejam usadas para disputas político-partidárias. Óscar Gaspar garante que há privados interessados em dividir com o Estado a gestão de unidades de saúde. Tudo irá depender das condições que forem apresentadas.

Óscar Gaspar defende, ainda, “requalificações remuneratórias” na saúde, mas estas devem ser “claras, transversais e sistemáticas”. O antigo secretário de Estado da Saúde do PS critica alterações pontuais, como as que se realizaram nas urgências, que acabam por criar outros problemas.

Com a agravante de que estão no topo da carreira.

Não. O que temos constatado nos últimos anos é que os jovens têm a perceção de que as profissões na área da saúde são muito exigentes, obrigam a fazer noites de escala, obrigam a estar nos hospitais durante fins de semana, obrigam a ter muitas horas, a formação é prolongada e há aqui uma parte psicológica, que é tratar com o sofrimento humano, tratar com a vida e a morte. São profissões muito, muito, muito exigentes.

Eu não diria da gestão das escalas, mas, claramente é um problema para a gestão das instituições de saúde públicas ou privadas. Nós, Portugal, nós, Europa, temos de nos preocupar com esta matéria. No caso português, temos de ter mais escolas de medicina no país.

Sim. E quando refere as urgências, o problema não é só o número de profissionais, é também as horas que dedicam. Hoje, e isto sente-se muito no pós-Covid, há menos apetência para trabalho extraordinário. Temos muitos casos documentados, em Portugal, em França, na Alemanha, de profissionais que nos dizem que fizeram tudo aquilo que era possível, a partir de hoje já não estão disponíveis para continuar a fazer noites atrás de noites, ou fins de semana.

Não escondo que no nosso setor e, no caso português, sinto que se agravam alguns movimentos corporativos, não digo que são ilegítimos, mas não ajudaram a que tivéssemos atempadamente planeado os recursos humanos em saúde.

Também acho que é útil e importante que no Ministério da Saúde haja, por um lado, a prestação, leia-se direção executiva, e, por outro, a questão do financiamento, leia-se a ACSS. Portanto, a clarificação dos papéis junto do Ministério da Saúde é importante.

Não. Eu acho que foi uma boa medida, sou defensor da Direção Executiva porque deve haver uma separação entre o nível de decisão política e a reflexão sobre políticas de saúde, por um lado, e a gestão do sistema do SNS, por outro. Essa parte cabe à direção executiva.

É uma questão de gestão. E já agora, disse que temos mega-hospitais, instituições que têm milhares de colaboradores, orçamentos de centenas de milhões de euros. Estamos a falar das maiores empresas do país, ora, têm de ter uma direção de recursos humanos a sério. Não é uma direção que serve para fazer contratação e despedimentos ou a tramitação de processos disciplinares, se for o caso disso.

Eu diria que é uma inevitabilidade. O anterior ministro da Ciência, o professor Manuel Heitor, disse que não havia condições de abrir mais cursos do lado do público. Para mim o importante não é ser público ou privado, é que haja mais formação. E não estou aqui a defender que haja uma redução dos critérios de exigência. Em Portugal a formação médica é de excecional qualidade e nós queremos que continue a ser. Era importante termos uma direção de recursos humanos à séria, de gestão das carreiras, no SNS como um todo e em cada uma das unidades locais de saúde.

Por exemplo, num painel de discussão em Cascais, um senhor disse que tinha concorrido a uma USF modelo C, mas os termos apresentados não permitem atualizar ao longo do tempo o valor da remuneração dos médicos e aquilo que é expectável é que os valores tenham de ser atualizados ano a ano, daqui a três anos, daqui a cinco anos. Isto são matérias que podem influenciar, atrair ou não atrair entidades para esta gestão.

Sim, eu não sei exatamente quantas dessas 40 ou 41 é que são de hospitais privados. Aquilo que eu sei dos meus associados é que há disponibilidade para este tipo de desafios, seja as unidades de saúde familiar modelo C, centros de saúde geridos por privados, ou também as parcerias público-privadas, a gestão de ULS geridas por privados.

Nós continuamos a crescer. Neste momento há obras em curso em Leiria, na Covilhã, projetos para Beja, projetos para a Guarda, etc. Em 2024, o investimento foi superior a 200 milhões de euros, quer em termos de edificado como em termos de equipamentos técnicos. No ano passado, fizemos 10,7 milhões de consultas de especialidade, mais de um milhão e meio de episódios de urgência e fizemos cerca de 290 mil cirurgias.

Não sou capaz de ir tão longe. Eu diria que o mapa da hospitalização privada em Portugal está no litoral. Está como o país, demasiado litoralizado. Nota-se uma concentração muito forte entre Setúbal-Braga, no litoral algarvio e temos alguma presença na Ilha da Madeira e na Ilha de São Miguel.

Os privados cumprem as características do Serviço Nacional de Saúde, mesmo geograficamente?

O que está em causa não é uma determinada tabela, mas contratar para resolver apenas um problema. Isso tem impactos positivos num primeiro momento para o profissional em causa, mas são negativos para a instituição e para o sistema como um todo. Vemos com muita preocupação que uma parte significativa do Orçamento da saúde não tem a ver com remunerações certas e permanentes, mas com os chamados abonos variáveis e pontuais.

Essas requalificações remuneratórias devem ser claras, transversais, sistemáticas. Sou muito favorável a que haja uma renegociação com os sindicatos dos médicos ou dos enfermeiros, para rever as carreiras. Percebo mal algum tipo de medidas, mais ou menos pontuais, que levam a que depois haja pagamentos à hora que acabam por desestruturar completamente o sistema e causar alguma perturbação até nas instituições, quando tentamos resolver problemas mais agudos, como nas urgências.

Estas condições ainda podem ser negociadas ou estão fechadas?

Normalmente, nestes processos não há negociação, o que há é um caderno de encargos, apresentado pelo Governo. Os privados respondem, se estão ou não disponíveis. É por isso que em relação às parcerias público-privadas ainda vamos ter de esperar, diria, nove meses, independentemente do Governo, para perceber exatamente o que é que pode estar em causa.

São nove meses, porque estamos a mudar de Governo?

Não, não. Mesmo que não tivéssemos agora eleições legislativas, na minha perspetiva, não seria possível em menos de nove meses sabermos exatamente o que é que está em causa. O Conselho de Ministros tomou duas decisões. Criar o chamado comparador do setor público, ou seja, o Estado dizer exatamente quanto é que aquela prestação custa ao Estado. Depois define o valor base e pergunta aos privados se fazem por menos.

Porque há uma regra que, às vezes, é esquecida, e a lei portuguesa tem sido cumprida, que diz que em caso algum o Governo, o Ministério da Saúde, pode adjudicar o que quer que seja ao privado, se não for abaixo do custo público. Portanto, o recurso ao privado tem de ser sempre poupador para o público.

Outra questão tem a ver com o caderno de encargos, que também tem de ser feito. Até porque, o que tivemos há 20 anos no processo das quatro PPPs que existiram (Braga, Vila Franca de Xira, Loures e Cascais) incluíam construção e a atividade hospitalar. Hoje a parte da construção não existe, é gerir aqueles que já existem. Mas, hoje a estrutura do SNS já não tem hospitais, tem unidades locais de saúde, hospital com cuidados de saúde primários, os cadernos de encargos têm que ser diferentes.

Pode dar um exemplo?

Um hospital do SNS, tipicamente, era financiado por atividade, pelo número de consultas, pelo número de raios-x, pelo número de episódios de emergência, etc. Hoje não é assim. Hoje as unidades locais de saúde do SNS são financiadas per capita, um valor por cada pessoa da sua área de abrangência. O Ministério da Saúde também tem que fazer essa reflexão, se o desafio que lançam aos privados é passarmos para um financiamento per capita ou se é para manter, o que aconteceu no caso das outras PPPs, um pagamento por ato.

Qual seria o modelo mais interessante para os privados?

Vai depender do perfil de cada grupo privado e da sua capacidade de gestão, da sua perceção do modelo. No caso da gestão privada, uma das grandes diferenças em relação à gestão pública é em termos de recursos humanos, a possibilidade de podermos dar prémios de produtividade, prémios de incentivos em termos de assiduidade, etc. Os profissionais, quando estão num contrato de uma PPP, têm de perceber exatamente quais é que são os mecanismos de financiamento.

Também acha que este anúncio das cinco PPPs, parcerias público-privadas em hospitais, é uma forma do Governo assumir a incompetência na gestão do Serviço Nacional de Saúde, como disse o líder do PS, Pedro Nuno de Santos?

Não me compete comentar nenhum interveniente político. O que posso dizer em relação às PPPs, é que tivemos quatro PPPs em Portugal e funcionaram bem, muito bem, os contratos foram cumpridos, a atividade assistencial foi cumprida e foram poupadoras para o Estado, cerca de 23% de poupança.

Outro fator muito relevante é o da previsibilidade. Numa PPP, o Ministério da Saúde sabe quanto é que gasta com aquele hospital e sabe que se houver algum tipo de derrapagem, essa derrapagem tem de ser assumida pelo prestador privado. No SNS, aquilo que sabemos, por exemplo, em relação ao ano passado, é que terá havido um déficit da ordem de 1.500 milhões de euros nos hospitais do SNS.

A experiência do passado leva-me a concluir que as PPPs podem ser um instrumento em prol da sustentabilidade do SNS, seja em termos financeiros, seja em termos de uma continuidade da prestação de cuidados. Não é, com toda a certeza, uma solução única e eu penso que as PPPs não devem ser matéria de disputa politico-partidária. Por uma razão simples, as quatro PPPs iniciais aconteceram também com o ministro Correio de Campos, no Governo Socialista. O professor Correio de Campos, quando cria a figura das unidades de saúde familiares, já previa as unidades tipo A, tipo B e aquelas tipo C de gestão do privado. Portanto, ser o partido A ou o partido B à frente do Ministério, não tem necessariamente de levar a que se inclua ou exclua a participação do privado na gestão também de parte do SNS.

Mas não teme que esta medida caia, por exemplo, se o Partido Socialista vencer agora as próximas legislativas?

Os momentos prévios às eleições são sempre bastante complicados e tendem a exacerbar as diferenças entre as partes. Eu penso que estamos todos de acordo que a saúde é uma grande preocupação dos portugueses e dentro da saúde o acesso.

Hoje teremos qualquer coisa como 75 mil cirurgias para fazer no SNS em atraso. Nós teremos mais de 300 mil consultas de especialidade para ser feitas, ultrapassando também o tempo máximo de resposta garantido. Temos, segundo os números oficiais, cerca de 1 milhão e 600 mil portugueses sem médico de família.

Esses é que são os problemas e os instrumentos devem contribuir para resolver estes problemas. Se é mais PPP, se é mais outro instrumento, é uma boa discussão que os diversos partidos devem fazer internamente, nos seus programas eleitorais e entre eles, no próximo Governo.

Ainda que, sobre as PPP, já tenha dito que os privados ficaram traumatizados. O negócio não é vantajoso?

O que me foi dado a perceber é que, em muitos casos, não foi entendido verdadeiramente como uma parceria público-privada, que tem de ser importante para as duas partes e tem de obrigar as duas partes a dialogar.

O que aconteceu é que houve sempre um nível de litigância muito forte, que, em alguns casos, aliás, ainda se mantém, em relação às outras PPPs. Em termos financeiros, houve de facto PPPs que levaram a prejuízos significativos da parte dos operadores privados.

Não estou aqui a culpar apenas o setor público, estou a dizer que o sistema foi montado de tal maneira que obrigou a demasiado desgaste de todas as partes.