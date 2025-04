Vieira Lopes critica "pouca pressa" do Governo na resposta às tarifas de Trump

Já na imigração, uma questão essencial para os empresários que procuram mão-de-obra, o presidente da CCP diz que o acordo agora anunciado não resolve, mas é “positivo” e “razoável”.

O representante do setor volta ainda a criticar o executivo por, pela primeira vez em democracia, ter deixado o comércio e serviços sem um Ministério ou Secretaria de Estado.

No plano internacional, defende que a Europa tem de ser mais agressiva para se afirmar mundialmente na revolução digital e não perder a corrida da inteligência artificial.

João Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, é o entrevistado deste sábado no programa de economia da Renascença, "Dúvidas Públicas". Um trabalho que pode ler, ouvir e ver no site, na App, em podcast ou no Youtube.

Portugal não está imune à política tarifária de Trump, que deverá atingir também o país, direta e indiretamente. Dependendo do impacto que tiver no PIB, ou seja, no crescimento da economia, pode vir a comprometer a evolução salarial?

Portugal é uma pequena economia aberta, sensível a tudo o que se passa no mundo, e a nova política americana do Presidente Donald Trump vai ter, de certeza, influência. Provavelmente a indireta até será maior que a direta.

Os Estados Unidos são o nosso quarto mercado exportador, alguns setores serão atingidos em particular, por exemplo, os vinhos, a área da tecnologia, os produtos químicos e farmacêuticos. Mas, acima de tudo, vai ter grandes consequências para a Europa, nomeadamente para os países com quem temos mais relações económicas, em particular Alemanha, França e Itália, dentro da União Europeia, e a Grã-Bretanha.

É natural que isto tenha influência na economia portuguesa. Evidentemente, se a economia correr mal, as questões salariais e as questões dos rendimentos vão colocar-se, e não só. Basta ver que, por exemplo, a recessão alemã já tem influência neste momento, há várias áreas no setor têxtil do Norte que tiveram encerramentos e despedimentos, tudo o que seja contração económica aumenta os despedimentos. As próprias associações comerciais e de serviços do norte referenciam-nos isso já, pelo menos, há mais de um ano.

E no comércio, também são possíveis despedimentos?

No setor do comércio tem influência através da perda de poder de compra. Não será neste momento dos setores mais atingidos, globalmente.

Excluindo o Estado que ultrapassou recentemente o setor do comércio, este setor é o maior empregador nacional, com cerca de 750 mil pessoas, praticamente 15% da população ativa. Ao contrário do que muitos pensam, há cerca de 140 mil pessoas que trabalham nas grandes unidades, mas o grosso trabalha em pequenas unidades, dispersas pelo país, são mais de 600 mil. Essas pequenas unidades são, normalmente, mais atingidas quando encerra uma fábrica têxtil ou de componentes automóveis, no interior ou em pequenas localidades.