Renováveis podem criar 116 mil novos empregos qualificados, em cinco anos

Apesar das vantagens das energias renováveis, o mercado ainda não permite refletir os custos nos preços. O presidente da Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN) explica, em entrevista ao programa Dúvidas Públicas, da Renascença, o que está a impedir a descida da fatura e quando é que os consumidores vão sentir alívio nas tarifas. Na prática, deverá demorar, pelo menos, mais cinco anos.

Pedro Amaral Jorge refuta ainda as declarações deixadas pelo antigo ministro da Indústria e Energia, Mira Amaral, que no mesmo programa defendeu que Portugal investiu demasiado cedo em renováveis e, hoje, estamos a pagar três vezes mais pelas eólicas.

Ao programa Dúvidas Públicas, da Renascença, Pedro Amaral Jorge defende a necessidade de contratos de longo prazo, para estabilizar os preços, fala da capacidade de produção futura e da importância de investimentos contínuos.

O presidente da APREN critica as sucessivas legislaturas de um ano, que impedem a implementação de medidas estruturantes, e apela aos partidos para que se entendam. A economia precisa de acordos parlamentares, ninguém investe na “transição política”.

Numa altura em que o mundo olha com receio para a política comercial norte-americana, o presidente da APREN defende que esta é uma oportunidade única para a Europa garantir a soberania energética. O regresso da Casa Branca aos combustíveis fósseis deixou muitos fundos recheados e à procura de investimentos em renováveis. “A Europa tem que tirar partido disso, o momento é agora”, avisa.

Recentemente recebemos aqui Mira Amaral, antigo ministro da Indústria e Energia, que defendeu que estamos a pagar três vezes mais pela energia eólica. A ministra do Ambiente e Energia também já veio dizer que o grande investimento no setor não se reflete na fatura da eletricidade...

Ela já corrigiu essa afirmação. O que quis dizer não era o efeito da energia renovável na produção de eletricidade, era o sistema tarifário ainda não repassar na íntegra o benéfico que é ter eletricidade de origem renovável sem pagar licenças de emissão de CO2 e sem pagar combustível, para o consumidor final.

Isso é um problema de desenho do mercado onde se compra e se vende eletricidade, que é o mercado elétrico da Península Ibérica, não tem nada a ver com os custos nivelados de produção de eletricidade.

Não concorda então com o engenheiro Mira Amaral quando diz que estamos a pagar três vezes mais que o preço de mercado, pela energia eólica?

Em grande parte dos temas, eu diria em 95%, discordo. Não é nada pessoal, é só uma questão profissional. Temos que distinguir entre preços e custos. Preço é aquilo que o mercado está disponível a pagar, custo é aquilo que me custa produzir esse bem ao serviço.

Neste momento, na energia renovável, o mercado do dia ou mercado do dia anterior, quando são os mercados de curto prazo, não está desenhado para repassar a totalidade dos benefícios de ter energia renovável na compra e venda de eletricidade para o consumidor final.

Sem entrar numa explicação muito técnica, consegue explicar o que há de errado nisso?

Nós temos o mercado diário e intradiário onde se vende eletricidade. Quando eu tenho uma quantidade muito grande de energia renovável, significa que os meus preços de entrada nesse mercado são zero ou muito próximo de zero. Um conceito técnico chamado "a ordem de mérito", faz com que eu arraste uma grande parte dessa energia que é transacionada durante o dia, para preços zero ou muito próximos.

O que é que está errado nesse desenho? Se eu, em algum momento do dia, precisar de ter uma central de ciclo combinado a funcionar a gás natural, como o mercado quando fecha essa hora não paga pelas ofertas individuais de quem está a vender, mas paga pelo fecho da última oferta a entrar, significa que se eu tiver uma hora com gás natural, esse gás natural aumenta o preço dessa hora de eletricidade. Significa que a forma como o mercado diário e intradiário operam, ainda não recupera esses benefícios das renováveis.

A Comissão Europeia, em 2024 e já antes de redesenhar o mercado elétrico europeu, que é um dos grandes trunfos da Europa contra estas guerras comerciais, já admitiu e já regulou formas de repassar esses benefícios, fazendo com que os consumidores, quer domésticos, quer empresariais, possam fazer contratos a longo prazo, com previsibilidade a um ano, dois anos, três anos. Isso vai trazer uma grande segurança, porque evita as volatilidades.

Com preços fixos?

Preço fixo durante esse período. Essa regulação, se não tivéssemos tido a pandemia e a guerra da Ucrânia, já estaria certamente concluída. Nestes dois eventos não previstos, tivemos alterações da política europeia em termos de energia e os Estados-Membros não definem nada individualmente, em termos energéticos.

O que o engenheiro Luís Mira Amaral quis dizer é que, efetivamente, quando começámos a ter as eólicas, aquelas que representam esta massa a que normalmente se é referido são do final dos anos 90, a Comissão Europeia, para que não fossem os contribuintes a investir nisto e fosse o setor privado empresarial e o setor financeiro a investir, teve que criar o chamado esquema de remuneração de mercado, usualmente designado por perfil de interesse. Como não há custos variáveis, porque não tenho custos de combustível nem tenho que pagar licenças de emissão, tenho que pagar essencialmente os custos do investimento e os custos do capital.