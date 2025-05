"Temos um problema de concorrência" na banca

Mas apesar da maioria parlamentar de direita, o antigo ministro de Durão Barroso diz que qualquer revisão constitucional deve incluir os maiores partidos, ou seja, o PS não deve ficar de fora apesar da pesada derrota nas legislativas.

“É desejável que seja tão alargado quanto possível, todos têm votos com o mesmo valor. É altamente desejável que os três maiores partidos se entendam sobre essa revisão”, conclui.

“Todos devem pagar, impostos não devem ser instrumento de política social”

O economista admite que as famílias mais vulneráveis sejam compensadas, mas o princípio deve ser o da tributação de todos os agregados familiares, para combater a evasão.

“Temos muitas pessoas fora do sistema fiscal. Temos 40% das empresas que não pagam qualquer imposto e um pouco mais de 40% das famílias que também não pagam qualquer imposto, isto incentiva a fuga fiscal”.

Segundo o economista, “todos devem pagar imposto”. Para quem não poder pagar, “deve haver uma contribuição social para os compensar”. As isenções fiscais “devem ser muito reduzidas”.

“A política social não deve ser confundida com política fiscal”, conclui.

Ainda de acordo com Carlos Tavares, o novo executivo da AD tem condições para lançar as reformas necessárias, como fez Cavaco Silva na primeira legislatura, e deve dar prioridade à reforma fiscal, com a descida dos impostos: “Quando me perguntam se é possível reduzir a carga fiscal eu fico nervoso, porque a pergunta não é essa, é saber o que é que se tem que fazer para se poder reduzir a carga fiscal”.

Lembra que vários impostos e taxas subiram quando a troika esteve em Portugal, medidas anunciadas como temporárias mas que ainda hoje se mantêm em vigor.

No caso do IRC, diz que não basta descer a taxa, é preciso rever a tributação às empresas.

Nesta entrevista ao programa da Renascença Dúvidas Públicas, Carlos Tavares fala ainda da dependência excessiva do país aos fundos europeus, diz que as projeções económicas dependem das políticas que forem implementadas pelo governo e minimiza o debate sobre se o crescimento ou o excedente fica umas décimas acima ou abaixo.

São alguns dos temas abordados no programa Dúvidas Públicas, que este sábado entrevistou o ex-ministro da Economia, ex-presidente da CMVM, ex-presidente do Banco Montepio e atual coordenador do Observatório da Políticas Económicas e Financeiras da SEDES, Carlos Tavares. Um trabalho que pode rever a qualquer momento no site da Renascença, em podcast ou no YouTube.