Portugal dá ordem de expulsão a 40 mil imigrantes ilegais

Diz ainda que ao introduzir dois anos para o reagrupamento familiar, o Governo só está a incluir na lei o que já acontecia na prática. “Ninguém gosta de ver uma família separada, mas que não venha para cá para a indignidade”, defende. “Entendemos que os dois anos são suficientes para essa estabilização e para proceder ao reagrupamento familiar”, conclui.

Explica ainda que estas não são medidas novas, as alterações agora apresentadas à lei da nacionalidade e dos estrangeiros já tinham começado a ser preparadas no anterior Governo e foram sendo discutidas com as organizações do setor, ao contrário do que têm dito vários especialistas, que reclamam não ter sido ouvidos.

No caso específico da lei da nacionalidade, o secretário de Estado lembra que as medidas ainda estão no Parlamento e vão ter um período de discussão.

No plano político, Rui Armindo Freitas rejeita que estas alterações sejam uma resposta ao novo enquadramento parlamentar, em que o Chega é o segundo maior partido.

Recusa ainda que haja “incongruências” no discurso do primeiro-ministro sobre a Imigração. Esta semana o Governo aprovou o aumento dos anos de residência para a atribuição de naturalização, mas no passado Luís Montenegro defendeu o contrário. O secretário de Estado lembra que tudo isto decorreu no espaço de 21 anos, período em que as circunstâncias e a realidade do país mudou.

Uma nota ainda para o Protocolo de Migração Regular, que na próxima semana entra numa nova fase: as grandes empresas passam a recrutar diretamente trabalhadores migrantes, sem dependerem das organizações patronais.

