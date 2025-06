Portugal dá ordem de expulsão a 40 mil imigrantes ilegais

O Governo aguarda pela aprovação de uma das medidas apresentada no Parlamento, a nova Unidade Nacional de Polícia de Estrangeiros e Fronteiras , que será integrada na PSP. Na prática, segundo Rui Armindo Freitas, vai substituir o extinto SEF: vai “deter e expulsar do território nacional, eram competências que tinha o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras que deixaram de existir quando se extinguiu o SEF, para lá do ponto de retorno.”

As notificações prosseguem, “para notificar não vamos esperar”, diz o secretário de Estado. Já para executar podem ter de esperar” pela dificuldade do processo”.

“O procedimento legal para o afastamento não nos serve”, admite. Ainda assim, “quero crer que com as ferramentas devidas vamos conseguir executar”, garante.

As notificações de abandono voluntárias “estão a ser enviadas diariamente”, segundo o secretário de Estado Adjunto e da Imigração. No entanto, o Estado não consegue expulsar estes estrangeiros ilegais , não tem instrumentos para o fazer.

Rui Armindo Freitas avança nesta entrevista que são já cerca de 40 mil os ilegais notificados para abandonarem o país . “Foi dito no passado que já teriam sido notificados ou que já tinham sido decididos 18.000. Ao dia de hoje são mais. Estamos a falar de cerca de 40.000 processos que estão com indeferimento”, explica.

“Nada do que nós estamos aqui a falar é uma novidade em Portugal. Aliás, nós tivemos alterações legais que fizeram com que, julgo que em 2006, já existia uma diferenciação entre cidadãos lusófonos e não lusófonos em Portugal”, explica.

Diz ainda que ao introduzir dois anos para o reagrupamento familiar, o Governo só está a incluir na lei o que já acontecia na prática. “Ninguém gosta de ver uma família separada, mas que não venha para cá para a indignidade”, defende. “Entendemos que os dois anos são suficientes para essa estabilização e para proceder ao reagrupamento familiar”, conclui.

Explica ainda que estas não são medidas novas, as alterações agora apresentadas à lei da nacionalidade e dos estrangeiros já tinham começado a ser preparadas no anterior Governo e foram sendo discutidas com as organizações do setor, ao contrário do que têm dito vários especialistas, que reclamam não ter sido ouvidos.

No caso específico da lei da nacionalidade, o secretário de Estado lembra que as medidas ainda estão no Parlamento e vão ter um período de discussão.

No plano político, Rui Armindo Freitas rejeita que estas alterações sejam uma resposta ao novo enquadramento parlamentar, em que o Chega é o segundo maior partido.

Recusa ainda que haja “incongruências” no discurso do primeiro-ministro sobre a Imigração. Esta semana o Governo aprovou o aumento dos anos de residência para a atribuição de naturalização, mas no passado Luís Montenegro defendeu o contrário. O secretário de Estado lembra que tudo isto decorreu no espaço de 21 anos, período em que as circunstâncias e a realidade do país mudou.

Uma nota ainda para o Protocolo de Migração Regular, que na próxima semana entra numa nova fase: as grandes empresas passam a recrutar diretamente trabalhadores migrantes, sem dependerem das organizações patronais.

São temas para confirmar nesta entrevista do secretário de Estado Adjunto da Presidência e Imigração, Rui Armindo Freitas, ao programa Dúvidas Públicas. Uma entrevista semanal, que pode ouvir em antena aos sábados, a partir do meio-dia, ou a qualquer momento no site, em podcast ou no Youtube.