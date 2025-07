ACEGE pede “coragem” às empresas para avaliarem se têm trabalhadores pobres

Patrícia de Melo e Liz, presidente da Associação Cristã de Empresários e Gestores há menos de quatro meses, mostra-se chocada com a quantidade de trabalhadores que são considerados pobres em Portugal, 1 em cada 10 segundo os últimos dados estatísticos. Em entrevista à Renascença, diz ainda que não sente que esta situação seja uma preocupação de governantes e agentes económicos.

“Pessoas que recebem o salário mínimo têm dinheiro para comer e pagar a casa e pouco mais. Não é o que devemos desejar e o Estado deve desejar para os seus cidadãos”, acrescenta.

A ACEGE lançou um programa, que também está aberto à adesão de empresas não associadas, que ajuda os gestores a perceber se têm trabalhadores a viver em pobreza ou privação e ajuda a encontrar soluções. Mas é preciso que as empresas tenham “coragem”, para enfrentarem a realidade.

Começa nos empresários a responsabilidade de remunerarem de forma justa os seus trabalhadores e os associados da ACEGE devem dar o exemplo, segundo a nova presidente. Aqui está também incluída a necessidade de aumentar a distância entre o salário mínimo e o salário médio.

“Quadros qualificados têm vindo a melhorar as suas condições salariais, não podemos depois criar um fosso enorme, que já existe, com a manobra menos qualificada. Por outro lado, valorizar os artesãos, o trabalho técnico, é muito necessário, tem de haver atração ou perdemos qualidade nos serviços”.

Patrícia Liz reconhece ainda o risco de o trabalho imigrante nivelar por baixo os salários no trabalho intensivo, onde já não são altos. Avisa que “não pode haver exploração, ter um pouco mais de lucro há conta da exploração é uma coisa totalmente ultrapassada, é escravatura”.

Defende que há muito ruído sobre a problemática da imigração. É a favor da entrada de estrangeiros no país, mas “temos de receber bem, não a todo o custo”. Diz que é preciso ter em conta em que condições vive quem chega, porque há situações “aflitivas”.

Por outro lado, as empresas que precisam da mão-de-obra estrangeira dependem cada vez mais da agilidade dos serviços. “Sabemos que há pessoas que esperam seis, oito meses, às vezes um ano pelo número de segurança social, sem isso não consigo fazer um contrato (de trabalho)”, explica.

“O Estado tem de entregar mais”

Nesta entrevista ao programa da Renascença Dúvidas Públicas, Patricia Liz aproveita o slogan de campanha de Luís Montenegro para deixar o apelo ao executivo: “deixem-nos trabalhar! Se o governo não nos complicar a vida, com regras e regulamentações cegas que não olham às necessidades empresariais, já é bom”, defende a presidente da ACEGE.

A Associação volta ainda a defender menos impostos para famílias e empresas. No entanto, além do alívio fiscal, é preciso perceber “como é que as contas do país funcionam, desde logo, como tudo é distribuído”, defende. “O Estado tem muito ainda a evoluir, no sentido da transparência, para explicar o que faz ao dinheiro”.

Patrícia de Melo e Liz defende a tradução dos impostos em serviços e o Estado “entrega pouco, quer às empresas, quer aos cidadãos em geral, o Estado tem de entregar mais”, conclui.

Penalizar com juros mais altos quem paga com atraso

É um problema que afeta grande parte do tecido empresarial e com o qual a ACEGE se debate há vários anos: o pagamento pontual às empresas. Ainda recentemente, numa carta enviada ao novo executivo com quatro desafios, a Associação pediu ao Estado que dê o exemplo: “até ao final do ano de 2025 liquide todas as suas dívidas a fornecedores fora do prazo, e cumpra rigorosamente as suas obrigações em 2026”.

Nesta entrevista, a presidente da ACEGE vai ainda mais longe. Patrícia Liz defende medidas que penalizem quem não cumpre os prazos de pagamento, como taxas de juro mais altas.

A presidente da ACEGE admite que outro caminho seria pelo benefício fiscal, ou uma taxa de juro inferior, “mas então o Estado teria de ser o primeiro a cumprir”.

Patrícia de Melo e Liz explica que até as grandes empresas pagam fora do prazo, admite que seja por questões administrativas, mas apenas 4% cumprem.

Estes atrasos deixam muitas empresas em dificuldade e aumentam o risco de falências e de desemprego, explica a presidente da ACEGE.

Flexibilizar a lei do trabalho para atrair talento

Não comenta uma das propostas mais polémicas do Governo a nível laboral, a alteração da Lei da Greve, mas defende que é preciso menos rigidez no Código do Trabalho.

“Se, por um lado, não queremos que as empresas explorem situações por acharem que podem despedir com mais facilidade, também não se pode estar numa situação em que se cria uma limitação extrema, até para as próprias pessoas serem capazes de evoluir”.

Diz ainda que os próprios trabalhadores, sobretudo os mais jovens, já pedem horários mais flexíveis no momento da contratação. “Se as empresas querem atrair talento, têm de flexibilizar essas condições”, explica. A lei “já o permite em várias matérias”, as empresas têm de conseguir parametrizar a produtividade. “Tudo tem de andar em paralelo”, conclui.

Regulamentar mais o Alojamento Local

Com uma vasta experiência profissional no setor imobiliário, Patrícia Melo Liz fala ainda nesta entrevista ao programa Dúvidas Públicas sobre a crise da habitação.

A gestora garante que as autarquias estão a fazer um bom trabalho e nos próximos 3 a 5 anos já deverá ser visível no mercado mais oferta de casas a preços acessíveis. Pessoalmente, prefere a reabilitação, mas a necessidade neste momento é enorme.

Sublinha ainda que não vale tudo para o desenvolvimento urbano e cidades como Lisboa e Porto “têm de olhar muito bem para aquilo que está a acontecer”, porque “há limites”. O desenvolvimento não pode acontecer de forma “desmedida e desregulada”.

Para o alojamento local, em concreto, defende que é preciso mais regulamentação, para evitar fugas à fiscalização, e uma maior aproximação à forte regulamentação a que estão sujeitos os hotéis.

Empresários são “resilientes”, mas “não chega”

Ainda nesta entrevista, a primeira grande entrevista da nova presidente da ACEGE, Patrícia de Melo e Liz defende que os empresários portugueses “têm sido muito resilientes”, mas “não chega”.

“Tem que se ir mais longe”, defende. Os empresários em Portugal “têm que ter uma postura de gestão inovadora, que olhe para os princípios de sustentabilidade e tudo o que isso acarreta”.

Por outro lado, “quando falamos em responsabilidade social, temos que olhar para a forma como dirigimos as nossas empresas, como dirigimos as nossas pessoas, como remuneramos as nossas pessoas e como ajudamos os nossos parceiros comerciais a prosperar também, pelo nosso grau de rigor e cumprimento”, conclui.

Patrícia de Melo e Liz, nomeada presidente da ACEGE no último congresso que se realizou no final de março, é a entrevistada desta semana do programa Dúvidas Públicas, transmitido aos sábados na Renascença, depois do meio-dia. Pode ainda ver e ouvir aqui no site.