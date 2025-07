Novo Orçamento da UE tira 7 mil milhões a Portugal. "Onde anda António Costa?", pergunta ministro

O ministro fala ainda sobre a crise no Douro, que esta semana trouxe para a rua muitos vitivinicultores em protesto. Considera uma "boa notícia" o acordo unânime que limita a produção de vinho do Porto em 75 mil pipas, mas ainda não chega.

O governante explica as diferentes medidas já lançadas e em preparação para apoiar os produtores e as cooperativas, entre elas está a descativação total das verbas para promoção ou apoios à substituição da vinha por outras culturas. Garante ainda que com este governo acabaram os apoios à destilação, agora é dada como alternativa a produção de aguardente.

José Manuel Fernandes avisa ainda que distorcer o mercado não é solução, "pode significar o adiar do problema”. Nem "é o Estado que vai andar a comprar vinho”, nem é esse o papel da Casa do Douro. “O papel da Casa do Douro terá de ser o que aprovaram, não pode é ter como objetivo andar a comprar vinho”, defende.