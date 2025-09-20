Presidente da ANAFRE antecipa "revolução" nas autárquicas, com "muitas caras novas"

20 set, 2025 - 08:00 • Sandra Afonso , Arsénio Reis
O presidente da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), Jorge Veloso, diz acreditar que "o PS tem condições para continuar a ter as duas presidências, ou seja, a ser o mais votado" nas próximas autárquicas, mantendo assim a liderança da Associação Nacional de Municípios (AMP) e da ANAFRE. Mas também acrescenta que será "difícil".
Em entrevista ao programa Dúvidas Públicas da Renascença, Jorge Veloso recorda que há "48 ou 49 autarcas do Partido Socialista" que estão de saída, por atingirem o limite de mandatos. Nas freguesias são mais de 400, entre cerca de 3 mil. "É muita mudança de cara".
Mas a renovação no poder local não vai atingir só o PS, chegará também ao PSD. "O Chega é uma incógnita", diz.
O presidente da ANAFRE antecipa uma “revolução” nas próximas autárquicas, com “muitas caras novas”
"No conselho diretivo da ANAFRE, dos 21 atuais, só poderão ficar três. Todos os outros são atingidos pela limitação do mandato", lembra. Podemos contas com uma "revolução" no poder local em outubro.
Ao programa Dúvidas Públicas, o presidente da ANAFRE admite ainda que não apoia todas as propostas apresentadas pelo líder do PS, José Luís Carneiro, para a reforma do poder local. Por exemplo, tem dúvidas sobre os "executivos monocolores" - o partido que ganha deve governar com maioria.
Critica ainda os ministros das Finanças dos últimos três governos, o socialista Fernando Medina e o social-democrata Miranda Sarmento, por ignorarem há três anos as propostas das freguesias para o Orçamento do Estado. Porque nada foi feito, Jorge Veloso diz que este ano será entregue o mesmo caderno reivindicativo, para o Orçamento do Estado para 2026.
Uma das reivindicações é o aumento do Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF), em meio ponto percentual por ano, dos atuais 2,5% até 5%. A proposta nunca foi acolhida, mas a transferência anual tem sido reforçada com um excedente.
Jorge Veloso acusa os últimos governos de manterem o financiamento congelado para terem margem de negociação sobre a Lei das Finanças Locais, porque, desta forma, o valor base mantém-se baixo.
"É uma arma negocial para a Lei das Finanças Locais, não tenho a menor dúvida", diz. "E ela será confirmada dentro de poucos meses", conclui.
Para o próximo Orçamento do Estado as freguesias voltam ainda a pedir um IVA reduzido, à semelhança das IPSS, até porque algumas acabam por devolver em imposto pago o mesmo valor que recebem em financiamento.
A ANAFRE denuncia ainda que as freguesias continuam à espera dos 100 milhões do PT 2030.
A promessa foi deixada pelo anterior Governo socialista, depois de alguns recuos acabou por ser confirmada pelo ministro Castro Almeida e até foi reforçada pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, para 120 milhões. Três anos e três governo depois, continuam sem ver a cor do dinheiro.
Jorge Veloso fala ainda da falta de habitação, da imigração e do processo de desagregação de freguesias, que vai ficar concluído com as próximas autárquicas de 12 de outubro.
Jorge Manuel Lebre da Costa Veloso foi o convidado desta semana do programa de economia Dúvidas Públicas, que pode ouvir na Renascença aos sábados, a partir do meio-dia, ou a qualquer momento no site, em podcast ou no YouTube.