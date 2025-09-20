Presidente da ANAFRE antecipa "revolução" nas autárquicas, com "muitas caras novas"

Critica ainda os ministros das Finanças dos últimos três governos, o socialista Fernando Medina e o social-democrata Miranda Sarmento, por ignorarem há três anos as propostas das freguesias para o Orçamento do Estado. Porque nada foi feito, Jorge Veloso diz que este ano será entregue o mesmo caderno reivindicativo, para o Orçamento do Estado para 2026.

Uma das reivindicações é o aumento do Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF), em meio ponto percentual por ano, dos atuais 2,5% até 5%. A proposta nunca foi acolhida, mas a transferência anual tem sido reforçada com um excedente.

Jorge Veloso acusa os últimos governos de manterem o financiamento congelado para terem margem de negociação sobre a Lei das Finanças Locais, porque, desta forma, o valor base mantém-se baixo.

"É uma arma negocial para a Lei das Finanças Locais, não tenho a menor dúvida", diz. "E ela será confirmada dentro de poucos meses", conclui.

Para o próximo Orçamento do Estado as freguesias voltam ainda a pedir um IVA reduzido, à semelhança das IPSS, até porque algumas acabam por devolver em imposto pago o mesmo valor que recebem em financiamento.

Onde param os 100 milhões do PT 2030?



A ANAFRE denuncia ainda que as freguesias continuam à espera dos 100 milhões do PT 2030.

A promessa foi deixada pelo anterior Governo socialista, depois de alguns recuos acabou por ser confirmada pelo ministro Castro Almeida e até foi reforçada pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, para 120 milhões. Três anos e três governo depois, continuam sem ver a cor do dinheiro.

Jorge Veloso fala ainda da falta de habitação, da imigração e do processo de desagregação de freguesias, que vai ficar concluído com as próximas autárquicas de 12 de outubro.

Jorge Manuel Lebre da Costa Veloso foi o convidado desta semana do programa de economia Dúvidas Públicas, que pode ouvir na Renascença aos sábados, a partir do meio-dia, ou a qualquer momento no site, em podcast ou no YouTube.