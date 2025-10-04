Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026

Sem apoios aos combustíveis indústria fica com “prejuízos sérios”

O presidente da CIP lembra que Portugal está isolado ao nível energético e não compete em igualdade de circunstâncias com os parceiros europeus.

O governo já indicou que vai retirar os apoios ao nível do ISP, o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos, em resposta ao pedido de Bruxelas. Mas a medida terá repercussões nos custos finais de produção, sublinha Armindo Monteiro.

“O que será se nós tivermos que produzir com custos energéticos dos mais elevados da Europa? É óbvio que também a nossa produção final vai naturalmente ter esses custos”, avisa. “É preciso ver com muita cautela esta medida, porque isto pode representar um prejuízo sério para a nossa indústria”.

Há alternativa? Para o líder da CIP o governo está obrigado a negociar com o executivo comunitário, tal como já fez antes. “Nós tivemos a capacidade de negociar o MIBEL, o mercado ibérico da energia, e estávamos na Europa. É preciso haver essa capacidade de negociar”.

Armindo Monteiro acrescenta ainda que os empresários não estão de mão estendida. “Nós não estamos a pedir subsídios, estamos a pedir melhores condições, queremos as mesmas condições dos outros parceiros europeus. Igualdade para produzir ao mesmo preço.”

Nesta entrevista ao programa Dúvidas Públicas, o presidente da CIP defende ainda o aumento do investimento. Lembra que as empresas não têm recebido incentivos, o investimento público tem estado limitado ao PRR, que termina já em 2026. Um prazo que não deverá ser prolongado, até porque os 27 têm neste momento novas prioridades para o investimento, como a defesa. Ou seja, o que não for gasto pelos Estados-membros será canalizado para outros projetos.

Pela primeira vez, troca as críticas pelos elogios e faz um balanço positivo do trabalho recente do Banco de Fomento, que tem uma nova administração.

Patrões alertam que a economia não cresce ao mesmo ritmo dos salários

Em plena negociação salarial para 2026, entre governo e parceiros sociais, o presidente da CIP avisa na Renascença que a economia não cresce ao mesmo ritmo que os ordenados, uma das condições para a valorização dos rendimentos.

“O acordo de rendimentos pressupõe a valorização de salários e o crescimento da economia. Nós estamos a crescer os salários a 7% e temos um compromisso para em quatro anos crescer 20%. Não estamos a ver que a economia esteja a acompanhar isso”, avisa.

Armindo Monteiro esclarece que não defende “rever o acordo, para baixar os objetivos”, afastando assim revisões em baixa do que está previsto para os aumentos salariais. “Temos que conseguir aumentar a economia, melhorar a economia, valorizar a economia, para naturalmente, conseguirmos atingir esses objetivos”, diz.

Em discussão estão também alterações à legislação laboral. Armindo Monteiro garante que “nenhuma proposta é uma linha vermelha para a CIP. Mas, também não contem connosco para fazer de conta. Ou seja, se as alterações não se traduzirem em algo de concreto, então mais vale não se fazer alteração nenhuma”, explica.

