Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026

04 out, 2025 - 08:00 • Sandra Afonso , Arsénio Reis , Miguel Marques Ribeiro (vídeo)
O IRC foi um dos temas quentes do último Orçamento do Estado, chegou mesmo a bloquear as negociações entre PSD e PS. Este ano o executivo já garantiu que o episódio não se irá repetir ao retirar as grandes alterações fiscais do Orçamento do país, mas o IRC está a ser negociado à margem.
A CIP volta a pedir novo alívio fiscal para as empresas, mas vai mais longe que o executivo, que já prometeu uma redução do imposto até aos 17% ao longo da legislatura, com uma descida de 1 ponto percentual por ano.
Em entrevista à Renascença, o presidente da Confederação Empresarial de Portugal, Armindo Monteiro, coloca a fasquia nos 15%, em linha com os parceiros europeus, “uma descida efetiva e rápida”. Até diz que seria possível lá chegar já em 2026, “por uma razão muito simples, nós estamos com superavit.”
Ainda assim, tendo em conta que o governo apresentou um objetivo para a legislatura, “aquilo que será razoável esperar dentro dessa lógica, será uma descida de dois pontos” no próximo ano. “É um sinal positivo”, acrescenta.
O Ministro das Finanças já admitiu a apresentação no Parlamento, em diplomas autónomos, das novas medidas fiscais para a habitação ou alterações no IRC.
No âmbito do Orçamento do Estado para 2026, a CIP promete entregar várias medidas reivindicativas ao executivo, um caderno onde inclui também um regime específico de IRC para as microempresas, que têm até 3 trabalhadores.
Defendem um regime simplificado, “de porta aberta”, com uma taxa única “em função apenas do valor que faturam”. Armindo Monteiro explica que, em certa medida, “este regime já existe para os profissionais liberais no IRS, onde já há uma estimativa de custos sem necessidade de serem apresentados os documentos.”
Segundo a confederação, a medida tem três vantagens: “a empresa concentra-se efetivamente naquilo que faz e não anda aos papéis; o valor do IRC não diminui; a empresa sabe logo à priori quanto é que tem que pagar”.
A medida foi apresentada há um ano e acabou por ser aprovada, mas não exatamente como era defendida pelos patrões. Armindo Monteiro diz à Renascença que a máquina fiscal interpretou de forma criativa a decisão dos deputados. “Há sempre uma penalização para o trabalhador.”
“A Administração Tributária tem sempre de ir buscar um rendimento onde efetivamente não deve ir buscar rendimento, porque esta medida foi aprovada em Assembleia da República para ter neutralidade fiscal.”
Para o presidente da CIP, “não pode a AT, a tal Autoridade Tributária, vir interpretar o espírito do legislador e dizer não, não paga, mas engloba.” E questiona se “algum senhor deputado, quando votou esta lei, disse que era para englobar? Eu não ouvi nenhuma dessas medidas”, garante.
Armindo Monteiro garante agora que a confederação vai voltar a defender o pagamento de um 15º mês, livre de impostos e contribuições.
“A nossa proposta é muito simples, acima do aumento decretado para a função pública, é permitido fazer este pagamento. Este pagamento permite aliviar muitas famílias, permite atribuir-lhes um rendimento que equivale a dois salários, porque não tendo tributação, já não é pagar 100 para depois o trabalhador receber 60. É pagar 100 para receber 100. Por isso sim, vamos insistir nesta medida que nos parece que faz todo o sentido”, conclui.
O presidente da CIP lembra que Portugal está isolado ao nível energético e não compete em igualdade de circunstâncias com os parceiros europeus.
O governo já indicou que vai retirar os apoios ao nível do ISP, o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos, em resposta ao pedido de Bruxelas. Mas a medida terá repercussões nos custos finais de produção, sublinha Armindo Monteiro.
“O que será se nós tivermos que produzir com custos energéticos dos mais elevados da Europa? É óbvio que também a nossa produção final vai naturalmente ter esses custos”, avisa. “É preciso ver com muita cautela esta medida, porque isto pode representar um prejuízo sério para a nossa indústria”.
Há alternativa? Para o líder da CIP o governo está obrigado a negociar com o executivo comunitário, tal como já fez antes. “Nós tivemos a capacidade de negociar o MIBEL, o mercado ibérico da energia, e estávamos na Europa. É preciso haver essa capacidade de negociar”.
Armindo Monteiro acrescenta ainda que os empresários não estão de mão estendida. “Nós não estamos a pedir subsídios, estamos a pedir melhores condições, queremos as mesmas condições dos outros parceiros europeus. Igualdade para produzir ao mesmo preço.”
Nesta entrevista ao programa Dúvidas Públicas, o presidente da CIP defende ainda o aumento do investimento. Lembra que as empresas não têm recebido incentivos, o investimento público tem estado limitado ao PRR, que termina já em 2026. Um prazo que não deverá ser prolongado, até porque os 27 têm neste momento novas prioridades para o investimento, como a defesa. Ou seja, o que não for gasto pelos Estados-membros será canalizado para outros projetos.
Pela primeira vez, troca as críticas pelos elogios e faz um balanço positivo do trabalho recente do Banco de Fomento, que tem uma nova administração.
Em plena negociação salarial para 2026, entre governo e parceiros sociais, o presidente da CIP avisa na Renascença que a economia não cresce ao mesmo ritmo que os ordenados, uma das condições para a valorização dos rendimentos.
“O acordo de rendimentos pressupõe a valorização de salários e o crescimento da economia. Nós estamos a crescer os salários a 7% e temos um compromisso para em quatro anos crescer 20%. Não estamos a ver que a economia esteja a acompanhar isso”, avisa.
Armindo Monteiro esclarece que não defende “rever o acordo, para baixar os objetivos”, afastando assim revisões em baixa do que está previsto para os aumentos salariais. “Temos que conseguir aumentar a economia, melhorar a economia, valorizar a economia, para naturalmente, conseguirmos atingir esses objetivos”, diz.
Em discussão estão também alterações à legislação laboral. Armindo Monteiro garante que “nenhuma proposta é uma linha vermelha para a CIP. Mas, também não contem connosco para fazer de conta. Ou seja, se as alterações não se traduzirem em algo de concreto, então mais vale não se fazer alteração nenhuma”, explica.
Armindo Monteiro, presidente da Confederação Empresarial de Portugal, é o convidado desta semana no programa de economia Dúvidas Públicas. Uma entrevista que pode ouvir na Renascença ao sábado, entre as 12h e as 13h, ou a qualquer altura no site, em podcast ou no Youtube.