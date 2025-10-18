Álvaro Beleza acredita que o povo vai eleger Seguro, para impedir domínio do PSD

Acrescenta ainda que Seguro "é hoje o único dos candidatos à esquerda que tem hipótese de ter apoios de gente que não votou PS ou da esquerda que vota, nomeadamente, no PPD, ou no CDS e noutros partidos liberais".

"Para Presidente da República tem que ter 51% dos votos, não pode ter só os votos do PS, ainda por cima hoje, que a esquerda é mais pequena do que era há 40 anos, no tempo do Mário Soares", explica.

Álvaro Beleza acredita ainda que Seguro será eleito pelo povo, para impedir que o PSD controle todas as posições de poder no país. Na eventualidade de Marques Mendes vencer as presidenciais, o PSD voltaria a garantir o sonho de Sá Carneiro: "uma maioria, um Governo e um Presidente", além dos governos regionais e da presidência da maioria dos municípios.

"Essa é uma das razões porque eu acho que vai ganhar. O António José Seguro vai ser eleito Presidente. Os portugueses são muito sensatos na escolha do voto e é evidente que o país está muito desequilibrado, está demasiado desequilibrado. Todos os órgãos de poder estão à direita, todos", sublinha o socialista. "Os portugueses querem na Presidência um árbitro que garanta independência e isenção, mas que também tenha experiência, que conheçam ao longo de décadas", acrescenta.

Para o presidente da SEDES, nas presidenciais os eleitores vão preferir um "árbitro", resta saber qual será o melhor.

"Eu acho que para ser um bom árbitro é bom que esteja no ramo, há muitos anos. O Presidente da República é o mais alto responsável à frente de um país. Acho que a experiência política é importante. Acho que é bom manter uma república civil e os partidos políticos são centrais na democracia. Essa conversa contra os partidos, acima dos partidos... Não há democracia sem partidos, nem acima nem ao lado!", garante.

Álvaro Beleza comenta ainda aqueles que considera os três candidatos com possibilidade de serem eleitos nas presidenciais. Diz que se ganhar Marques Mendes, perde-se um bom comentador de televisão. Gouveia e Melo "fez mal" em recusar o convite para Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, porque também aí é preciso reformar. António José Seguro é "uma pessoa de confiança, previsível, um social-democrata".

Oportunidade imperdível para fazer reformas

É “indesculpável” se Portugal não aproveitar o bom momento económico para reformar, avisa o presidente da SEDES - Associação para o Desenvolvimento Económico e Social. Em entrevista ao programa Dúvidas Públicas, da Renascença, Álvaro Beleza lembra que o país atravessa um ciclo muito favorável, mas "normalmente somos bons a gerir a pobreza e a bancarrota, somos maus a gerir a abundância".

O médico defende que "o Governo tem aqui uma obrigação de aproveitar" o atual momento, porque "nunca chegou tanta inteligência e gente qualificada, tanta intenção e investimento a Portugal, a economia portuguesa está a mudar, temos unicórnios, jovens fantásticos, se não aproveitarmos esta altura para fazer a reforma do Estado e a reforma Fiscal, que baixe a carga fiscal, quando é que vamos fazer?", questiona. "Isto não vai ser bom sempre", reforça.

Além das reformas do Estado e da justiça, o presidente da SEDES sublinha a necessidade de uma reforma fiscal, que simplifique e baixe os impostos, uma bandeira que a associação tem vindo a defender há vários anos, com o apoio de cada vez mais personalidades, incluindo antigos e atuais governantes.

A SEDES defende uma reforma para "simplificar processos, torná-los mais escrutinados e mais simples, e que permita diminuir a carga fiscal para as empresas e para as pessoas", explica.

"Nós temos que baixar a carga fiscal de forma consistente, para não pôr em causa as finanças públicas, acabar com uma data de escalões, temos escalões a mais, temos benefícios fiscais a mais. Isso ajuda a quem? Os escritórios de advogados e as grandes empresas? Os pequenos, não. Nós temos 500 e tal benefícios fiscais, alguns nem se sabe para quê", diz.