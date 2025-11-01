"Temos de produzir mais renováveis para baixar o preço" da energia, defende Agência Portuguesa de Energia

Licenciado em Ciência Política e Mestre em Festão e Desenvolvimento de Liderança na Católica Lisbon School of Bussines and Economics, Nelson Lage olha para as energias renováveis como aposta clara para o futuro, embora assuma que o preço da eneria e o preço para o consumidor sejam "coisas completamente diferentes".

Energia Nuclear: "Não faz sentido"

Questionado sobre a possibilidade de Portugal produzir energia nuclear, o presidente da ADENE defende que não faz sentido pelo investimento inicial que implica. Nelson Lage vinca que o país está muito desenvolvido na produção de energias renováveis, e que deve continuar a investir nessa área.

"O futuro só pode ser renovável, é mais barato, amigo do ambiente. Os benefícios são muitos se compararmos com os combustíveis fósseis", advoga.

Nelson Lage cita Rafael Grossi, diretor da Agência Internacional de Energia Atómica das Nações Unidas (AIEA) para rejeitar o investimento na energia nuclear: "Não faz sentido, não precisamos, o investimento inicial é demasiado caro".

O presidente da Agência Portuguesa de Energia ressalva que a energia nuclear é um bom caminho para países que já tenham feito essa aposta no passado, mas aponta as renováveis como o rumo português para se tornar cada vez menos dependente de combustíveis fósseis.

Apagão: renováveis não foram responsáveis

O presidente da Agência Portuguesa de Energia afasta ainda as teses que defendem que o apagão, de 28 de abril, tenha sido provocado pela produção de energias renováveis. Ao dia de hoje, Nelson Lage acredita que o país está mais preparado para lidar como um fenómeno como o que afetou a Península Ibérica há pouco mais de seis meses