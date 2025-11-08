Ministra do Trabalho admite negociar leis laborais com Chega e desafia PS a não impor "linhas vermelhas"

Ver também: Ministra do Trabalho rejeita cortes nas prestações sociais. “De modo nenhum está em causa retirar direitos” Maria do Rosário Palma Ramalho admite negociar o anteprojeto de alterações ao Código do Trabalho com “todos” os partidos no Parlamento, incluindo o Chega. Em entrevista ao programa Dúvidas Públicas, da Renascença, a ministra do Trabalho, Solidariedade e da Segurança Social desafia o PS a não impor “linhas vermelhas” nas negociações. “Depois não se pode queixar que fomos negociar com outros partidos”, avisa a governante. Nesta entrevista, a ministra do Trabalho admite que o Governo irá fazer cedências nalgumas das propostas do anteprojeto, nomeadamente, “clarificar” a norma sobre o luto gestacional e fazer regressar a jornada contínua. Palma Ramalho avisa, entretanto, que dificilmente o Governo abdicará de normas como a garantia de serviços mínimos em greves em “setores essenciais”. Sobre a ameaça dos médicos tarefeiros de paralisarem o Serviço Nacional de Saúde, a ministra do Trabalho diz que estes profissionais “não têm direito à greve” e avisa que o Estado “não pode ficar diminuído na sua capacidade de definir os limites dos contratos que celebra porque a outra parte, enfim, diz que vai fazer isto ou aquilo”. Esta entrevista acontece a poucas horas de nova manifestação convocada pela CGTP contra o anteprojeto de revisão da legislação laboral. Teme de alguma maneira que essa contestação de rua venha a aumentar e a bloquear as intenções do Governo? As associações sindicais têm o direito de convocar manifestações, de exercer a liberdade de expressão, é algo normal. Aliás, a CGTP já convocou uma, esta é a segunda. Não tenho de ter estados de alma sobre as manifestações que correspondem a uma atuação normal dos cidadãos e também das associações sindicais. Não temo que frustre o nosso projeto, porque a CGTP, desde a primeira meia hora, se colocou fora do diálogo relativamente a este anteprojeto, o que é um direito que lhe assiste. Não receia a tensão social na rua? Não tenho de recear. Este é um governo reformista e os temas laborais são sempre temas que suscitam muitas paixões e uma reação às vezes um bocadinho epidérmica. Este também suscitou logo desde o primeiro dia e em muitos casos sem conhecimento das normas. Houve uma certa reação, muitas vezes sem conhecimento das normas. E, naturalmente, a CGTP e outras instituições, nomeadamente da esquerda, aproveitaram muito bem esse fator para cavalgarem em cima da ideia que tinham que era uma ideia de oposição. Mas eu julgo que isso não vai afetar. Está a falar da CGTP, mas a UGT deu um rotundo não a este anteprojeto e há no horizonte discussões sobre uma greve geral. São posições a que não é indiferente? Não, claro que não. Mas quis destacar, diferenciar a posição da UGT, porque a manifestação é da CGTP. A UGT, pelo contrário, tem tido sempre uma postura construtiva ao longo das negociações, incluindo das negociações que estamos a ter agora. E, ao longo de um ano e meio do governo anterior, também teve uma postura construtiva. Aliás, foi com a UGT que nós celebrámos um acordo o ano passado. Foi o acordo mais rápido de sempre conseguido em cinco meses. E foi com a UGT. Mais uma vez, não com a CGTP. Quanto às ideias de que deveriam ter sido consultados anteriormente, essa é a razão de ser de um anteprojeto. Essa crítica seria válida se o governo tivesse optado por outra metodologia. Poderia tê-lo feito, apresentado uma proposta de lei.

Com este ruído, está a correr bem a discussão na Concertação Social? Há um tempo para tudo. Nós, como apresentámos ali antes do verão, houve o tempo da opinião pública, um bocadinho ruidosa. E que também significou um tempo para os parceiros sociais analisarem o projeto. Trata-se de um projeto de grande fôlego. Mexe em 8 ou 9 diplomas. Só no Código de Trabalho mexe em mais de 100 artigos. Portanto, tinha de haver um tempo de maturação. Agora estamos na fase de diálogo na Concertação Social e não é diferente de outros diálogos que tivemos aqui. Com certeza que é difícil, mas isso é o normal da Concertação Social. Já disse, publicamente, que esta reforma vai mesmo avançar. Mas admite recuar ou suavizar algumas das propostas que já foram feitas? As propostas que fizemos são abertas à construção. E, portanto, todas elas podem ser modeladas. Já admitiu algumas alterações. Quais são ao certo? Vamos mudar as normas sobre o direito à informação. Previmos o direito à informação por via de intranet e isso foi considerado demasiado drástico pelos parceiros para as pequenas empresas. Vamos clarificar melhor a norma sobre o luto gestacional. Temos de a clarificar porque, claramente, ela foi mal interpretada e vamos dar uma redação mais clara. Vamos clarificar o regime dos certificados atestados médicos na amamentação. Vamos introduzir um regime de jornada contínua, que isso é uma disposição nova, porque da discussão verificou-se sobre a amamentação que, afinal, o que os trabalhadores mais querem é mais tempo para os filhos, independentemente de amamentarem ou não. E, portanto, essa figura já existiu, desapareceu a certa altura e, portanto, vamos propor reintroduzir.