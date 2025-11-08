Ministra do Trabalho rejeita cortes nas prestações sociais. “De modo nenhum está em causa retirar direitos”

Ver também:

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social garante, em entrevista à Renascença, que a revisão das prestações sociais que está a ser feita para combater fraudes e avaliar a sua acumulação com outros apoios, não irá significar “de modo nenhum” a retirada de direitos. Maria do Rosário Palma Ramalho justifica que se trata de “consolidar” as prestações.

Nesta entrevista, Palma Ramalho elogia o trabalho da equipa do atual provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e diz que as contas da instituição são “francamente positivas”. O único irritante que se mantém é o da Santa Casa Global, com a ministra a pedir ao provedor: “Tem de continuar a resolver o problema do Brasil”.

Quanto ao valor do Salário Mínimo Nacional (SMN), a ministra abre a porta a uma revisão do acordo de Valorização Salarial e Crescimento Económico assinado no ano passado. Tendo em conta a nova legislatura, o Governo reviu a meta de 1020 euros em 2028 para 1100 euros em 2029. Uma eventual revisão “evita” que haja um “grande salto” de 80 euros, assume a ministra.

Já há valores finais para os aumentos salariais em 2026?

Nós temos um compromisso de aumento salarial. Para o Salário Mínimo Nacional (SMN), naturalmente, que decorre do Acordo de Valorização Salarial e Crescimento Económico que assinámos o ano passado, que é aumentar para 920. Neste momento, é de 870 euros. O Acordo de Valorização Salarial que celebrámos o ano passado prevê uma trajetória de aumento, entre 2025 e 2028, de modo a chegar aos 1020 euros em 2028. E, portanto, cumprindo esse acordo, para o ano terá este aumento para 920.

Esse valor não é negociável?

Os 920 euros decorrem do acordo, portanto, enquanto não tivermos outro, o Governo cumpre aquele que existe. Neste momento, não está em cima da mesa. Não quer dizer que não venha a estar. Naturalmente, ao longo da legislatura, poderemos, efetivamente, até nós, Governo, propor essa revisão, tendo em conta que revimos a meta para 1100 em 2029 e evita-se que haja um grande salto de 80 euros. Mas, neste momento, isso ainda não está em cima da mesa.

O Governo tem a intenção de rever as atuais 60 prestações sociais?

Na verdade, não posso responder. A equipa que está a preparar o código das prestações sociais é que vai chegar a essa conclusão e eu não me posso antecipar. O que posso dizer é que um sistema ter mais de 60 prestações sociais torna o sistema extraordinariamente pulverizado e muito difícil também de controlar. Nós não vamos fazer o código das prestações sociais apenas para combater as fraudes e os pagamentos indevidos, mas isso é também um efeito que eu espero que seja virtuoso desta revisão. Nós vamos rever o código das prestações sociais, incluindo tanto prestações do regime contributivo como do regime não-contributivo, portanto daí as tais 60 e tal. Já deveríamos ter feito isto há mais tempo, esta consolidação e, portanto, não sei exatamente quantas resultarão deste processo

O mais certo é haver uma diminuição do número?

Mas por consolidação, não é para cortar, de modo nenhum. Nós não tínhamos há uns anos o Complemento Solidário para Idosos (CSI), mas tínhamos outras prestações que também faziam um bocadinho aquele efeito. Agora que temos o CSI, se calhar, vale a pena integrar estas no CSI para não duplicar, triplicar. Como o sistema foi feito, ao longo de muitos anos, por acumulação de prestações, na verdade é olhar para ele de uma forma holística, mas de modo nenhum está em causa retirar direitos.

Disse também que esperava que, de alguma forma, estas alterações ajudassem a combater as fraudes. Pode dar-nos uma ideia do nível de fraude que existe?

É difícil dar uma ideia do nível de fraude. Para já, pode haver situações que não são fraudes e são só o pagamento indevido de uma prestação. Há muitas situações destas. Imagine que a pessoa tem uma pensão de velhice e morre e a Segurança Social não conhece logo o óbito. Vai continuar a pagar a pensão durante um mês ou dois até conhecer o óbito. Dir-me-ão, ‘é fácil conhecer o óbito?’ Sim, porque, entretanto, se conseguiu afinar o sistema de interoperabilidade de dados, porque senão tínhamos de esperar que isso viesse a saber-se. Mas, por exemplo, se a pessoa vivia no estrangeiro, não há sistema de interoperabilidade de dados. Portanto, a possibilidade de manter o pagamento indevido durante mais tempo é uma possibilidade real. Temos de afinar o sistema para tornar essa situação menos provável. E, por acaso, esse já afinámos e até com muito sucesso através de um mecanismo muito simples, que é o mecanismo do reconhecimento biométrico pelo próprio pensionista. Mas há situações de fraude.

Em que prestações é que esse nível de fraude será mais elevado?

Nas prestações de parentalidade. Pedido de abonos diversos, há um nível de fraude que nós conhecemos. Qualquer fraude é preocupante, porque é do dinheiro dos portugueses que estamos a falar, não é de outra coisa. Portanto, não pelo nível, mas porque existe. Ela é preocupante.