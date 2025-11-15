Ministro da Economia admite que “pode haver” compensação ao setor industrial com o fim dos apoios ao ISP

O ministro da Economia admite que pode haver compensação ao setor industrial com o fim do apoio do imposto sobre os produtos petrolíferos (ISP). Em entrevista ao programa Dúvidas Públicas, da Renascença, Manuel Castro Almeida diz que há uma regra do Orçamento do Estado para 2025 que “prevê preços especiais” para máquinas industriais que “consomem muito” gasóleo.

Nesta entrevista, Castro Almeida afasta ainda a possibilidade de rever o acordo firmado entre o Governo e o PS para a redução do IRC. “Estamos a baixar tanto quanto o Parlamento nos autorizou”, diz o ministro.

Quanto à execução do PRR, “não é suposto” que venha a sofrer uma nova revisão ou reprogramação. “Agora é aplicarmos com toda a força a executar aquilo que está programado”, assume Castro Almeida.

Chegou a defender há cerca de um mês, no Parlamento, que o Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) não estava a ser reprogramado, estava antes a ser revisto. Pode dizer-nos quantas reprogramações é que já sofreu o PRR?

O PRR foi criado no governo socialista de António Costa e depois o próprio António Costa, no tempo do Governo dele, fez-se uma primeira reprogramação. O que estava aí em causa foi alargar bastante a componente de empréstimos, que andava na ordem de menos de 2 mil milhões de euros e houve uma reprogramação que aumentou para 6 mil milhões.

A segunda reprogramação foi feita agora, no segundo Governo de Luís Montenegro, mantivemos os valores que estavam em causa, os valores de subvenções e de empréstimos, que no total dava 22 mil milhões de euros, mas fizemos algumas alterações. Tirámos obras que já não podiam ser feitas, reduzimos outras e ampliámos ainda outras e o valor manteve-se igual. Na semana passada, fizemos uma revisão, que é diferente de uma reprogramação, porque não acrescentámos novos projetos, mas só aumentámos ou diminuímos a ambição de projetos que já existiam. Essa revisão deixou o programa não com 22 mil e 200 milhões, mas com 21 mil e 900 milhões.

Em vez das obras que íamos fazer com estes empréstimos, que era uma linha de metro de Lisboa, e o Hospital de Todos os Santos em Lisboa, como não vão ficar prontos dentro do prazo do PRR, tirámo-los do PRR e vão ser financiados com empréstimos de outras origens e não empréstimos vindos de Bruxelas.

E não haverá outras reprogramações ou revisões?

Não é suposto. Agora é aplicarmos com toda a força a executar aquilo que está programado para chegarmos ao fim e conseguirmos executar integralmente as subvenções, que é parte do dinheiro a fundo perdido, porque aí seria dramático nós desperdiçarmos o dinheiro que nos é dado. Mas isso não vai acontecer. Criou-se um bocadinho a ideia que o PRR

estava atrasado e não é verdade.

O Presidente da República alimentou um pouco essa ideia.

O Presidente da República, quando falava disso, era verdade. O PRR estava atrasado, de facto. E ele fez muito bem em chamar a atenção para o assunto. A verdade é que, quando entrou o Governo da AD, alterámos várias regras no sentido de criar condições para que o PRR fosse executado e ele vai ser executado. Eu ando a dizer há muitos meses que a parte das subvenções vai ser integralmente executada e tenho a certeza disso. Nós tomámos muitas iniciativas, muitas novas medidas para garantir o cumprimento do PRR. Uma das primeiras foi evitar ou isentar o visto prévio do Tribunal de Contas nas obras que teriam de existir. As obras vão para o terreno e vão para o Tribunal de Contas enquanto estão no terreno, ganhámos tempo.

Depois, quando temos de baixar a ambição fazemos menos coisas e temos menos dinheiro. E o dinheiro que sobra daí, onde é que nós o fomos pôr? Criámos um instrumento financeiro para a inovação e competitividade, pensando sobretudo na inovação das empresas e colocámos lá esse dinheiro. Na primeira reprogramação, tínhamos colocado lá 315 milhões de euros. Agora, nesta revisão, pusemos lá uma fatia maior, 617 milhões. O que quer dizer que temos 932 milhões novos para apoiar a inovação nas empresas. É uma política decisiva do Governo, é uma forma de nós apostarmos no crescimento económico através da inovação das empresas.

Essa é a totalidade da verba transferida para a alçada do Banco de Fomento?

É a parte deste instrumento financeiro para a inovação e a competitividade que fica alojado no Banco de Fomento. Mas o Banco de Fomento já tinha recebido mais dinheiro do PRR, desde logo, para o seu capital.

Então, na totalidade, pode dar-nos uma ideia da totalidade da dotação do Banco de Fomento?

São mais de mil milhões.

E o que é que já está decidido que não será financiado pela Bazuca?

Aquilo que cai mesmo, que é sair fora do PRR, é o metro de Lisboa e é o hospital de Todos os Santos. Esses saem mesmo. Já tínhamos tirado a barragem do Pisão e mais a dessalinizadora do Algarve e umas captações de água também no Algarve. Mas tudo isso que saiu fora do PRR vai ter outros financiamentos.

Se não for com dinheiro do PRR, é com dinheiro do Orçamento do Estado?

Garantidamente.

Há quem diga que esses 300 milhões que saíram do PRR correspondem ao excedente orçamental previsto de 0,1%. Essas contas foram feitas no Governo ou foram feitas só pela oposição?

Se fosse verdade, não tinha mal nenhum, porque as obras vão ser feitas. Mas não é verdade porque o que nós tiramos fora foi aquilo que não podia ficar dentro. Não foi uma opção.

Não foi a chamada engenharia financeira?

Foi olhar para a realidade, fazer um levantamento de qual era a situação no país e aquilo que não podia ficar dentro nós tirámos fora a tempo e horas para podermos substituir por outras coisas. Se não estávamos daqui a um ano a queixarmo-nos que, afinal, não fomos diligentes, não estivemos atentos e íamos perder dinheiro. Assim, a tempo e horas reconhecemos que o que não vai ficar, que o que não é possível executar dentro do prazo sai fora e será feito com outras fontes de financiamento.

Com o PRR a centrar as atenções, o PT2030 tem sido relegado para segundo plano e também tem demonstrado dificuldades de execução. O país corre aqui o risco de perder estas verbas do PT2030?

Tem toda a razão quando diz que as pessoas estão muito concentradas no PRR e menos no Portugal 2030.

Primeiro porque o PRR é novidade, aconteceu pela primeira vez e não voltará a acontecer. É pela dimensão e tem um prazo mais exigente. Tem de estar pronto em 2026, enquanto o PT2030 ainda vai até 2029 e, portanto, temos mais tempo para o executar. Suscitou a mim e dentro do governo uma séria preocupação, porque há uma regra que já vem de há muito tempo, que é a regra chamada N mais 3. Significa o quê? Significa que uma obra que está prevista para o ano N tem de ser executada no ano N e mais três anos. Há três anos de tolerância sobre o prazo previsto.

Como o Portugal 2030 começou muito tarde, começou um ano e meio depois do Portugal 2020, a tolerância de três anos ficou reduzida a uma tolerância de ano e meio. E, portanto, o arranque de um programa é sempre muito mais duro do que depois quando ele está em velocidade de cruzeiro e nós chegámos agora a uma situação em que estávamos a ficar muito preocupados de podermos não cumprir a regra “N mais 3” em todos os programas. Tomámos medidas também aqui, fizemos uma reprogramação de Portugal 2030 e eu ainda não lhe posso garantir a 100% que vamos cumprir a regra “N mais 30” em todos os programas, mas posso lhe garantir a 99%. Já só falta um programa dos oito que temos e a ideia que eu tenho é que está a ser feito tudo.

E que programa é esse?

É o Programa Operacional Regional do Algarve, que ainda não temos a garantia de estar executado a 100%, ou melhor, de ter cumprido integralmente a regra “N mais 3”, mas tenho falado regularmente com o Presidente da CCDR Algarve e sei que ele está muitíssimo empenhado nisso, é uma preocupação diária dele de garantir que não vai perder dinheiro e estou convencido que ele vai conseguir isso.

Tem uma explicação para o atraso inicial?

Não foi dada nenhuma explicação e eu acho que a explicação benigna é que o Governo esteve muito empenhado em montar o PRR e fazer arrancar o PRR e distraiu-se do PT2030. A verdade é que o Governo ao fazer isto aceitou correr um risco enorme, porque estávamos há uns meses seriamente preocupados de não conseguir cumprir a regra “N mais 3” e era a primeira vez que isto acontecia, porque o programa tinha arrancado tão tarde.

E qual é a explicação maligna?

Quando este Governo inicia funções em 24, em abril de 2024, a taxa de execução do PT2030 era de 0,5%. Faltava executar 99,5% do programa. Era, de facto, um atraso enorme. Nunca tinha acontecido um atraso desta natureza, mas a verdade é que estamos quase a poder garantir que vamos chegar ao final deste ano e não vamos ter falhas na regra “N mais 3”.

Este Governo pode garantir impostos competitivos com o resto da Europa e a reforma da tributação, ainda nesta legislatura?

Os empresários podem achar que a carga fiscal está alta, mas é preciso reconhecer que ela está a baixar há dois anos consecutivos. É preciso fazer notar que o campeão da carga fiscal em Portugal, o primeiro-ministro que teve a maior carga fiscal de todos os tempos, chama-se António Costa. E a segunda maior carga fiscal foi conseguida por um primeiro-ministro que se chama António Costa. E a terceira maior carga fiscal foi conseguida por um primeiro-ministro que também se chama António Costa. E ele ocupa todos os lugares do pódio, porque ia subindo a carga fiscal com ele. Este governo está a reduzir a carga fiscal. No orçamento para 2026 e no orçamento para 2025, os principais impostos baixam, o IRS e o IRC baixam e não há nenhum imposto que suba. O IRC só está a baixar um ponto por ano, porque foi assim o acordo feito com o PS no ano passado e, portanto, vamos passar de 21 para 17% no IRC.

E esse acordo pode ser revisto, entretanto?

Já está na forma de lei. Portanto, a lei recentemente aprovada já fixou para garantir previsibilidade aos empresários, eles já sabem que passou de 21 para 20, agora vai passar para 19, e depois no ano seguinte para 18 e no ano seguinte para 17. Isso já está vertido em lei.

Há quem defenda, como a bastonária da ordem dos contabilistas certificados, uma redução agressiva do IRC que podia ir até aos 15%. É possível, nesta legislatura, ou acha que é ir demasiado depressa?

Foi difícil no Parlamento no ano passado em fazer aprovar no Parlamento a baixa do IRC.

Mas a maioria parlamentar era diferente…

E, portanto, nós tivemos de fazer um entendimento com o PS para reduzir, queríamos baixar dois pontos, se bem se lembram e tivemos de baixar um ponto só. E foi esse entendimento que permitiu agora fazer aprovar esta nova lei, e, portanto, estamos a baixar tanto quanto o Parlamento nos autorizou.

Temos, neste momento, a questão do ISP, do Imposto sobre Produtos Petrolíferos. Para compensar a retirada dos apoios ao ISP admite lutar por outro tipo de ajudas, nomeadamente à indústria?

Acho que é um tema que não vale a pena estarmos a criar ilusões. Temos de ser claros sobre esta matéria e dizer a verdade toda sobre isto. O ISP é um imposto sobre os produtos petrolíferos que, quando houve o grande aumento do preço da gasolina ou do petróleo provocado pela invasão da Ucrânia, o governo do PS baixou, temporariamente, o ISP. E depois começou gradualmente a retirar o desconto.

Aquilo que o governo atual vai fazer, é continuar a retirar gradualmente esse desconto, até por pressão da Comissão Europeia, que manda retirar o desconto todo. O que o Governo se propõe fazer é tirá-lo lentamente. Nunca haverá aumento de preço da gasolina por causa do ajustamento do imposto. Pode é o preço da gasolina baixar menos do que devia porque estamos a retirar gradualmente o desconto extraordinário que estava feito sobre o ISP.

E como é que se compensa essa retirada dos apoios no ISP?

Como é que uma loja compensa no dia em que acabaram os saldos? Acabaram os saldos, vai às compras e compra ao preço normal. Como é que a loja compensa? Compensou-a antes, quando lhe deu saldos.

Não há forma de compensar?

Pois como é que uma loja compensa no dia em que acabam os saldos? Volta ao preço normal. O que estamos aqui a fazer é que enquanto nos saldos acabaram os saldos e no dia seguinte volta ao preço normal, aqui faz-se gradualmente e não se vai sentir aumento de preços.

Ao longo de quanto tempo é que há uma previsão de se retirar dos apoios?

É ao longo do tempo. Depende do preço do petróleo e da gasolina, porque o que está assumido é que a retirada gradual do ISP não vai acontecer de forma a fazer aumentar o preço da bomba de gasolina.

Nem para o setor industrial e dos transportes prevê algum tipo de apoio adicional?

Há uma regra no orçamento de 2025, que depois não foi regulamentada, que prevê preços especiais para aquelas máquinas que consomem muito gasóleo e que são máquinas industriais, não são máquinas de locomoção. Ainda não está ainda claro, mas pode haver aí um ajustamento do preço a esse nível.

Essa será a exceção?

Se for. Não está claro ainda.

É preciso regulamentar, é isso?

É isso.

Pode ler a primeira parte da entrevista aqui. Como é hábito, pedimos ao nosso convidado uma música para encerrar o programa. Manuel Castro Almeida escolheu um excerto coral da 9ª Sinfonia de Beethoven, que o ministro da Economia define como a música que “se ouve no céu”.