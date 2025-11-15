Ministro da Economia avisa PS e Chega sobre aumento da despesa no OE: “O país ainda está muito ressentido do tempo da Troika”

O ministro da Economia e da Coesão Territorial apela ao “bom senso” e “sentido de responsabilidade” do PS e do Chega na fase de discussão na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2026. Em entrevista ao programa Dúvidas Públicas, da Renascença, Manuel Castro Almeida acena com o fantasma de um novo resgate se o país regressar ao défice: “O país ainda está muito ressentido do tempo da Troika”.

Nesta entrevista, Castro Almeida diz ainda que o Governo pretende rever os critérios do endividamento municipal para que os municípios tenham todos as mesmas condições para contrair empréstimos. “Vamos ter de fazer aqui uma alteração para aproximar mais as posições, para que os municípios que não têm construção possam ter os seus mínimos”.

Castro Almeida admite ainda que o aumento de tarifas imposto pela administração de Donald Trump criou “agitação e incerteza” e alerta para as intenções da China. “A verdade é que eles estão a invadir a Europa, há maior exportação para a Europa”, diz o ministro da Economia.

Pode ouvir o programa na íntegra aqui. Como é hábito, pedimos ao nosso convidado uma música para encerrar o programa. Manuel Castro Almeida escolheu um excerto coral da 9ª Sinfonia de Beethoven, que o ministro da Economia e da Coesão Territorial define como a música que “se ouve no céu”.

Tem como meta que as exportações alcancem 50% do PIB ao longo da legislatura. Já não teme o efeito das tarifas alfandegárias impostas pela Administração norte-americana de Donald Trump?

As tarifas anormais que foram criadas nunca são boas para a economia. A economia precisa de previsibilidade e aquilo que estas tarifas súbitas vieram provocar foi justamente, foi o contrário da previsibilidade. Criaram agitação, incerteza nos mercados e isso sentiu-se, aliás, nas nossas exportações no mês de agosto, que foi quando este assunto esteve mais na ordem do dia.

Agora, a análise sobre o impacto das tarifas na economia portuguesa é muito diversificada. Há setores onde prejudicou com alguma severidade, noutros é praticamente indiferente, noutros pode até melhorar a situação, porque a análise não é direta em termos de aumento das tarifas, logo prejudica-nos a nós, mas também prejudica os nossos concorrentes.

Tarifas sobre a Europa prejudicam Portugal, prejudica a Espanha, a França, a Itália, etc. Agora, há muitos setores em que se pode dizer que Portugal tem uma tarifa de 15% para os Estados Unidos e a China tem 50%. Então, Portugal tem aqui uma boa oportunidade, porque o grande fornecedor, que é a China, fica em piores condições, Portugal pode ter melhores condições. A China vai deixar de exportar tanto para os Estados Unidos, vai passar a exportar mais para a Europa, vai querer diversificar, porque eles não querem exportar menos do que exportam hoje.

A verdade é que eles estão a invadir a Europa, há maior exportação para a Europa. Portanto, isso não é um receio, isso é uma coisa que já está a acontecer. A cortiça ficou isenta [de tarifas], fantástico, mas são setores específicos que podem ter ganho com isto, mas esta imprevisibilidade não faz bem à economia.

Tem uma noção da dimensão da perda, no caso das exportações para os Estados Unidos? Tenho. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, no mês de agosto, nós tínhamos, em termos equivalentes, baixado as exportações 8,1%. O que é substancial.

O que é que Portugal está a perder?

Temos de diversificar mercados, procurar novos clientes, mas o Governo não vai exportar por eles, não vai arranjar clientes por eles, mas pode facilitar-lhes a vida, porque eles é que vão ter de encontrar novos clientes com a nossa ajuda. Antecipámos e aumentámos a dotação do Portugal 2030 para internacionalização, pusemos concursos mais cedo do que era previsto fazer. Em segundo lugar, vamos fazer uma coisa muito importante que tem a ver com os seguros de crédito à exportação.

Hoje, as empresas, para encontrarem novos clientes, vão querer seguro de crédito. A partir de janeiro de 2026, quem vai deter a garantia de Estado para os seguros de crédito vai ser o Banco Português de Fomento, deixa de ser a COSEC. A COSEC era uma empresa privada, que tinha como fito o lucro, como todas as empresas privadas têm. E, portanto, quem quer lucros quer correr o menor risco possível quando está a fazer seguros de crédito. Portanto, estou convencido que a passagem dos seguros de crédito para o âmbito do Banco Português de Fomento vai criar melhores condições para que os nossos empresários possam diversificar os destinos das suas exportações.

E isso não cria um risco de perdas para o próprio Banco de Fomento?

O Banco de Fomento não deve ter prejuízos. Regra número um. Regra número dois: Não é preciso que tenha lucros iguais aos da Caixa Geral de Depósitos. Eu desejo e espero que tenha lucros. Não deve ter prejuízo, mas também pode não ter lucros.

Há contas feitas sobre quantas empresas é que esse seguro de crédito pode abarcar a partir de 1 de janeiro?

O número de empresas não sei, mas o valor dos seguros era uma coisa que surpreende, eram 200 e tal milhões de euros. Era um valor baixíssimo, isto tem que crescer muito, a parte do seguro de crédito à exportação tem de crescer muitíssimo.

Quais sãos os riscos provocados pela falta de componentes para o setor automóvel para uma empresa como a Autoeuropa?

Esse risco existe, agora não é um risco que aconteça num clima normal de mercados, existe esse risco num clima de guerra comercial ou de guerra militar.

Que é o que estamos a assistir, a ambas.

Pois, mas supostamente estávamos longe da guerra militar, mas a verdade é que ela está a afetar-nos e entrou-se num clima, em modo de guerra comercial. A Bosch suspendeu a produção porque lhes falta uma pecinha que está a ser objeto de embargo e, portanto, uma peça pode impossibilitar uma cadeia de produção, sobre todas as empresas que trabalham neste regime, esse é um risco que tem de ser evitado. Aparentemente, esse embargo foi levantado e há de estar resolvido dentro de muito pouco tempo. A verdade é que o mundo está muito interdependente e esta interdependência faz sentido quando há regras, quando há previsibilidade, quando as regras são cumpridas, quando se começa a violar regras em ambiente de guerra, tudo pode acontecer.

Anunciou o maior investimento estrangeiro de sempre, um Data Center em Sines, um investimento que alegadamente já teria sido anunciado antes por António Costa, esteve na origem aliás da operação Influencer. Quer explicar o que é que aconteceu nos últimos 5 anos com este projeto, só para nós termos também aqui uma ideia lógica da sua evolução?

No tempo de António Costa, foi anunciado que ia ser construído um Data Center em Sines, equivalendo isso a um investimento de 3.500 milhões de euros, ia ser feito um novo, um grande edifício para instalar um data center, isto foi em 2023. Agora em outubro de 2025 foi anunciado que o investimento não iria ser de 3,5 milhões, mas de 8,5 milhões, que em vez de um edifício iam ser construídos seis edifícios, porque, entretanto, já tinha sido aumentada a disponibilidade de potência de energia que foi atribuída no início deste ano e que impedia o crescimento do Data Center e, portanto, agora passou a ser possível passar de um para seis e foi anunciado também que aquilo não ia ser só um armazém, vai ter uns milhares de chips que iriam sustentar o sistema de inteligência artificial da Microsoft.

O excedente orçamental que está previsto é de 0,1%. Não teme que, na discussão na especialidade das contas do Estado, o PS e o Chega formem as chamadas maiorias negativas, de tal forma que o excedente orçamental fique afetado?

Numa democracia temos de confiar no sentido de responsabilidade dos seus agentes, que são os deputados e são os partidos políticos. Portanto, o Governo fez a sua obrigação, apresentou um projeto de orçamento equilibrado, com contas certas, que tem um pequeno excedente que é o mínimo que se pode ter, 0,1%, porque este ano é um ano particularmente exigente por causa dos empréstimos do PRR, que são uma circunstância anormal que existe em 2026 e já não existirá em 2027 ou 2028 e por aí fora.

Se o PS e o Chega, que se dizem tão antagonistas e tão diferentes, resolverem mostrar que afinal são iguais e se juntam para aprovar despesa que torne um orçamento equilibrado num orçamento deficitário, aí são eles que estão a assumir essa responsabilidade e o país saberá de quem é a responsabilidade de nós voltarmos aos défices.