Flexibilizar a lei laboral "também é melhor para os trabalhadores"

A revisão da legislação laboral, um dos temas quentes da atualidade nacional, ameaça parar o país a 11 de dezembro numa greve geral, antes mesmo do Governo levar o diploma ao parlamento, como promete. Patrões, sindicatos e executivo não se entendem sobre as alterações, mas “onde é que estão realmente os trabalhadores e os donos das empresas no meio disto tudo?”

É uma de várias interrogações levantadas pelo economista João Moreira Rato, que em entrevista ao programa Dúvidas Públicas, da Renascença, defende que “não podemos criticar a falta de visão estratégica e depois criticar também a visão estratégica”.

“Aqui há uma visão estratégica”, garante. “Existem, sem dúvida, objetivos de médio e longo prazo: flexibilizar o mercado de trabalho para permitir de alguma forma que as empresas possam também contratar com mais facilidade. O mercado de trabalho mais flexível e mais dinâmico também é, muitas vezes, melhor para os trabalhadores”, acrescenta.

Banco de horas? O trabalhador pode realmente querer negociar diretamente com a empresa sem passar por sindicato nenhum

João Moreira Rato dá como exemplo, precisamente, uma das medidas contestada pelos sindicatos: o regresso do banco de horas individual. Segundo o economista, “o trabalhador pode realmente querer negociar diretamente com a empresa sem passar por sindicato nenhum. A opção de ganhar um bocado mais e fazer um tempo extra”.

Ainda assim, o ex-presidente do IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública admite que a flexibilização das leis laborais pode impulsionar o crescimento económico, mas a equação nunca é simples. Justiça social, coesão e sustentabilidade são tão importantes como as margens de lucro. O desafio será encontrar um equilíbrio e coragem política para explicar as escolhas duras aos cidadãos.

João Moreira Rato, que preside atualmente o Instituto Português de Governance, defende várias vezes ao longo da entrevista que o país precisa de uma “visão estratégica”, e não apenas de maquilhar orçamentos com saldos positivos simbólicos.

“Uma empresa que estivesse só focado no orçamento e que não tivesse estratégia tinha um problema grave a prazo”, explica. “Um dos objetivos da governance é exatamente estabelecer uma estratégia sólida”.