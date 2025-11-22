Flexibilizar a lei laboral "também é melhor para os trabalhadores"

Orçamento para 2026 é “míope” e “pró-cíclico”

A revisão da legislação laboral, um dos temas quentes da atualidade nacional, ameaça parar o país a 11 de dezembro numa greve geral, antes mesmo do Governo levar o diploma ao parlamento, como promete. Patrões, sindicatos e executivo não se entendem sobre as alterações, mas “onde é que estão realmente os trabalhadores e os donos das empresas no meio disto tudo?” É uma de várias interrogações levantadas pelo economista João Moreira Rato, que em entrevista ao programa Dúvidas Públicas, da Renascença, defende que “não podemos criticar a falta de visão estratégica e depois criticar também a visão estratégica”. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui “Aqui há uma visão estratégica”, garante. “Existem, sem dúvida, objetivos de médio e longo prazo: flexibilizar o mercado de trabalho para permitir de alguma forma que as empresas possam também contratar com mais facilidade. O mercado de trabalho mais flexível e mais dinâmico também é, muitas vezes, melhor para os trabalhadores”, acrescenta. Banco de horas? O trabalhador pode realmente querer negociar diretamente com a empresa sem passar por sindicato nenhum João Moreira Rato dá como exemplo, precisamente, uma das medidas contestada pelos sindicatos: o regresso do banco de horas individual. Segundo o economista, “o trabalhador pode realmente querer negociar diretamente com a empresa sem passar por sindicato nenhum. A opção de ganhar um bocado mais e fazer um tempo extra”. Ainda assim, o ex-presidente do IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública admite que a flexibilização das leis laborais pode impulsionar o crescimento económico, mas a equação nunca é simples. Justiça social, coesão e sustentabilidade são tão importantes como as margens de lucro. O desafio será encontrar um equilíbrio e coragem política para explicar as escolhas duras aos cidadãos. João Moreira Rato, que preside atualmente o Instituto Português de Governance, defende várias vezes ao longo da entrevista que o país precisa de uma “visão estratégica”, e não apenas de maquilhar orçamentos com saldos positivos simbólicos. “Uma empresa que estivesse só focado no orçamento e que não tivesse estratégia tinha um problema grave a prazo”, explica. “Um dos objetivos da governance é exatamente estabelecer uma estratégia sólida”.

“Miopia” orçamental

Não é apenas um problema de números. Centrar o Orçamento do Estado (OE) num excedente mínimo, de 0,1%, é um exercício mais de imagem do que de real transformação, defende. Este OE “mantém o excedente público, que tem uma boa imagem junto da opinião pública. Diz também que diminui a carga fiscal em 0,1, que é quase um erro de aproximação. Também temos disciplina na despesa pública, estamos a reduzir 0,1. Tudo aqui soa bem, mas é tudo marginal. É simbólico”, conclui. Para o economista, falta pensar a médio e longo prazo: que Estado queremos construir, que serviços públicos queremos prestar, como garantir que os impostos realmente sustentam aquilo que prometemos à sociedade. A ausência de orçamentos plurianuais é, para Moreira Rato, outro sinal dessa “miopia”. Em linha com o que já prometeu o ministro da Economia e Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, também o consultor da Morgan Stanley diz à Renascença que o Estado consegue financiamento no mercado em condições semelhantes às oferecidas nos empréstimos do PRR, que o Governo já admitiu que não deverá utilizar. A questão é saber se, quando lá chegar, estará disposto a tributar os portugueses para não entrar em défice. Nesta entrevista ao programa Dúvidas Públicas, o economista defende ainda que não é possível reformar a Administração Pública sem mexer nas carreiras. “É difícil uma reforma real do Estado, sem ter uma visão estratégica muito clara para o que se quer com essa reforma e sem passar por uma recomposição também em termos de recursos humanos. É muito difícil uma reforma de Estado só puramente baseada na gestão de processos”, refere.