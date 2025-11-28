Dúvidas Públicas

UGT admite "transtorno", mas greve "tem de causar dano"

28 nov, 2025 - 06:30 • Sandra Afonso , Arsénio Reis

Secretário-geral da UGT responde à ministra do Trabalho. Apesar dos "transtornos para as pessoas", a greve geral é necessária para responder à proposta de revisão da legislação laboral.

A+ / A-
Vídeo. UGT defende que greve "tem que causar o seu dano"
Vídeo. UGT defende que greve "tem que causar o seu dano"

A greve geral “tem que causar o seu dano”, afirma o secretário-geral da União Geral de Trabalhadores (UGT), Mário Mourão, em entrevista ao programa Dúvidas Públicas, da Renascença.

É a resposta do líder da UGT à ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, que na quarta feira classificou a greve geral de 11 de dezembro como um "instituto danoso" e alertou para o impacto social da paralisação.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em entrevista à Renascença, Mário Mourão lembra que o objetivo do protesto é mesmo causar dano, contra a penalização dos trabalhadores.

Nós sabemos que uma greve tem transtornos para as pessoas. Os transportes causam transtornos, nomeadamente a muitas das pessoas que utilizam os transportes públicos e isso tem dano. E nós compreendemos. Mas uma greve também tem que causar o seu dano ", afirma.

Mexidas nos contratos, banco de horas e "compra" de férias. O que vai mudar nas leis do trabalho?

Explicador

Mexidas nos contratos, banco de horas e "compra" de férias. O que vai mudar nas leis do trabalho?

Montenegro promete uma legislação "mais amiga do t(...)

"Nós estamos a manifestar-nos quando? Quando recorremos a uma greve, a uma situação injusta daquilo que são as propostas que estão em cima e que são penalizadoras para aqueles que nós representamos, para aqueles que nós defendemos, são os trabalhadores”, sublinha.

O secretário-geral da UGT reafirma que as alterações à revisão da Lei laboral, proposta pelo Governo, ainda não são suficientes para chegarem a um acordo.

Mário Mourão não dá como certo um entendimento, mesmo depois da greve geral, mas espera que o Governo mantenha a reformulação dos artigos no texto final que levar ao Parlamento.

Retirar as alterações se não chegarem a acordo, então o executivo "não está de boa fé", afirma o líder da central sindical.

Este é um excerto da entrevista ao secretário-geral da UGT, Mário Mourão, ao programa Dúvidas Públicas da Renascença, que pode ouvir na íntegra no sábado.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira