UGT admite "transtorno", mas greve "tem que causar dano"

“ Nós sabemos que uma greve tem transtornos para as pessoas. Os transportes causam transtornos, nomeadamente a muitas das pessoas que utilizam os transportes públicos e isso tem dano. E nós compreendemos. Mas uma greve também tem que causar o seu dano ", afirma.

Em entrevista à Renascença , Mário Mourão lembra que o objetivo do protesto é mesmo causar dano, contra a penalização dos trabalhadores.

É a resposta do líder da UGT à ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, que na quarta feira classificou a greve geral de 11 de dezembro como um "instituto danoso" e alertou para o impacto social da paralisação.

A greve geral “tem que causar o seu dano” , afirma o secretário-geral da União Geral de Trabalhadores (UGT), Mário Mourão, em entrevista ao programa Dúvidas Públicas, da Renascença .

"Nós estamos a manifestar-nos quando? Quando recorremos a uma greve, a uma situação injusta daquilo que são as propostas que estão em cima e que são penalizadoras para aqueles que nós representamos, para aqueles que nós defendemos, são os trabalhadores”, sublinha.

O secretário-geral da UGT reafirma que as alterações à revisão da Lei laboral, proposta pelo Governo, ainda não são suficientes para chegarem a um acordo.

Mário Mourão não dá como certo um entendimento, mesmo depois da greve geral, mas espera que o Governo mantenha a reformulação dos artigos no texto final que levar ao Parlamento.

Retirar as alterações se não chegarem a acordo, então o executivo "não está de boa fé", afirma o líder da central sindical.



