UGT admite "transtorno", mas greve "tem que causar dano"

"Nós estamos a manifestar-nos quando? Quando recorremos a uma greve, a uma situação injusta daquilo que são as propostas que estão em cima e que são penalizadoras para aqueles que nós representamos, para aqueles que nós defendemos, são os trabalhadores”, sublinha.

O secretário-geral da UGT reafirma que as alterações à revisão da Lei laboral, proposta pelo Governo, ainda não são suficientes para chegarem a um acordo.

Mário Mourão não dá como certo um entendimento, mesmo depois da greve geral, mas espera que o Governo mantenha a reformulação dos artigos no texto final que levar ao Parlamento.

Retirar as alterações se não chegarem a acordo, então o executivo "não está de boa fé", afirma o líder da central sindical.



