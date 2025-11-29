Greve geral "é teste ao poder de mobilização" das centrais sindicais, diz líder da UGT

O secretário-geral da UGT reconhece o poder negocial que a central reúne neste momento, sendo a única possibilidade de o Governo fazer chegar à Assembleia da República o anteprojeto de revisão da legislação laboral com o acordo dos sindicatos. No entanto, mantém-se tudo em aberto.



Em entrevista ao programa Dúvidas Públicas, da Renascença, Mário Mourão assegura que as negociações serão retomadas após a greve geral de 11 de dezembro, mas não há garantias de um entendimento, porque o atual anteprojeto "fragiliza os trabalhadores" e “traz mais precariedade”. Alerta para as linhas vermelhas nas matérias do outsourcing e do banco de horas individual. “Se o Governo não ceder, não poderá contar com a UGT para qualquer acordo”.

Para já, a paralisação de dezembro, em conjunto com a CGTP, já serviu para desbloquear o processo negocial. “Às vezes, é preciso parar e ir à rua e isso desbloqueia impasses nas negociações. Foi o que a UGT fez e julgo que até surtiu algum efeito”, diz Mário Mourão.

O sindicalista acredita que, antes da marcação da greve geral, o Governo preparava-se para apresentar aos deputados o anteprojeto inicial. Mesmo agora, se não conseguirem um entendimento, admite que não tem garantias de que o executivo mantém no texto final as matérias já negociadas.

No programa Dúvidas Públicas, o secretário-geral da central sindical reconhece ainda que a greve geral, a primeira em 12 anos, vai também testar o poder de rua dos sindicatos, que têm vindo a perder representatividade entre os trabalhadores. Segundo dados oficiais, apenas cerca de 7% são sindicalizados.

Em resposta à ministra do Trabalho, que mostrou preocupação com o “dano” e o “impacto social” deste protesto “inoportuno”, Mário Mourão lembra que o objetivo de uma greve é “causar dano”, em defesa dos direitos dos trabalhadores. Não espera problemas com o cumprimento dos serviços mínimos, “se não houver abusos por parte daqueles que os decretam”.

Reafirma que ainda estão longe de um entendimento com o governo e que o executivo mantém uma margem negocial no documento, mas que estará a reservar esse material para a discussão no parlamento.

Diz que esta proposta está “fora de tempo” e mostra-se preocupado com o aumento da precariedade, a fragilização dos sindicatos e a perda de direitos laborais. Mourão lamenta que “os trabalhadores continuam a ser o elo mais fraco”, mas enfatiza: “Depois da greve, estamos disponíveis para voltar à mesa”.

No final do encontro desta semana com o primeiro-ministro e a ministra do Trabalho, afastou um acordo antes da greve geral de 11 de dezembro. A própria ministra também já não acredita num acordo que trave a greve. Mas Mário Mourão chegou a dizer que “a UGT nunca quis ir para a greve” e que está disponível para negociar até ao último dia. Não há aqui uma contradição na posição da UGT?

A UGT sempre manifestou disponibilidade para a negociação e o diálogo, nunca rejeitou estar à mesa de negociações para que os contributos da UGT possam fazer com que o documento que vai à Assembleia da República, que tem a última palavra, seja bem diferente daquilo que foi entregue em julho pela senhora ministra, o “Trabalho XXI”.

Verificámos que as negociações não estavam a ser eficazes. A UGT tem de apresentar contas também aos seus sindicatos e depois das várias reuniões, bilaterais e multilaterais, a verdade é que o documento na mesa continuava a ser o inicial. A partir daí, a UGT teve que tomar outras medidas e outras posições para ver se a situação se desbloqueava.

Entretanto, já foram revistos 27 artigos. Na última reunião, em São Bento, não receberam nenhuma proposta nova?

Não. Em São Bento não houve reunião. Foi a audiência concedida a pedido da UGT, porque quisemos também transmitir ao senhor primeiro-ministro as razões que nos levaram, nomeadamente, à marcação de uma greve geral.

Razões que o primeiro-ministro percebeu?

É sempre difícil ao Governo perceber uma greve que para o Governo é extemporânea. No nosso ponto de vista, não é. A greve foi marcada no momento certo, foi marcada depois de várias reuniões e onde não houve qualquer avanço.

Mas percebeu do Governo o mesmo empenho que a UGT, pelas suas palavras, ainda agora assumiu que tem nestas negociações?

Eu continuo a perceber que há um interesse da parte do Governo em celebrar um acordo no âmbito da Concertação Social, porque tem que ser na Concertação Social, não é nas reuniões bilaterais.

O Governo percebe que é importante ter um parceiro a assinar um acordo, como a UGT. Se o entende, também tem que entender que a UGT tem contas a prestar aos seus mandantes e que há matérias neste anteprojeto que, sinceramente, têm um impacto muito negativo nas pessoas e nos trabalhadores.

A UGT não pode assinar qualquer acordo. Ou o Governo está disponível em acomodar propostas e contributos da UGT ou não poderá contar com a UGT para a celebração de qualquer acordo.

A UGT não corre o risco de perder força negocial depois da greve geral?

Eu acho que a greve geral vai ter uma expressão significativa. Nós já temos recebido na UGT adesões de vários sindicatos independentes, de vários setores, a dizer que manifestam o seu apoio à greve e que vão aderir. Há um ambiente propício para que a greve tenha uma expressão significativa.

O Governo já disse que espera que a UGT esteja disponível a partir do dia 11 para continuar à mesa das negociações e a UGT já reafirmou essa disponibilidade.