“Não tenho dúvidas”. Confederação admite pequenos e médios empresários “disponíveis” para aderir à greve geral

O que é que gostava de ver alterado no Código do Trabalho em vigor? Há necessidade de mexer na lei?

Não me parece que haja. A alteração que acho que tem de haver é a necessidade de o Governo criar as melhores condições para as empresas trabalharem. Isso é que tem de existir. Ou seja, o atual Código do Trabalho já sofreu alterações, está adequado, as empresas podem laborar com aquilo que existe em cima da mesa. Temos é que criar condições no que diz respeito a taxas, a despesas de contexto, custos dos combustíveis, as rendas, os alugueres, tudo isso é que nos preocupa a nós empresas, porque esse é o dia a dia das empresas.

Não há aqui medidas que podem beneficiar ou prejudicar as micro, pequenas e médias empresas?

Um ou dois aspetos. Por exemplo, falou-se muito na questão das horas de amamentação. Podemos agarrar nessa situação e, em vez de ser a entidade patronal a suportar as horas de amamentação, deveria ser a Segurança Social para a qual a empresa já paga 35%. Se calhar essa era uma situação que deveria ser revertida. Mas não é necessário estarmos a alterar 100 medidas no Código do Trabalho. Se fizermos um inquérito porta a porta nas empresas, aos tais 99,9% dos empresários, o código laboral não lhes diz absolutamente nada, diz sim a estes grandes grupos económicos que pretendem esmagar e ter aqui um papel diferenciador.

Medidas como a flexibilidade dos despedimentos, o recurso imediato ao outsourcing?

Pois é, mas o nosso problema é a mão-de-obra, em diversos setores. Falamos muito na flexibilização da mão de obra, mas depois não encontramos trabalhadores e não sabemos como resolver a situação.

Vamos então às questões que reivindicam.

A Confederação fez este ano 40 anos. Temos sistematicamente apresentado ao Governo, todos os anos, aquando da discussão dos Orçamentos do Estado, um conjunto de documentos. Este ano, aquando do início desta legislatura, entregámos 47 medidas, que vão desde o investimento, fundos comunitários, finanças e tributação, formação, investimento.

Estas 47 medidas foram entregues antes da aprovação do Orçamento do Estado, viram refletida alguma delas na proposta?

Zero. Nós tivemos reuniões com o senhor Ministro de Estado e das Finanças que nos recebeu e que teve ocasião de acolher as propostas e de nos dizer que a maioria delas faziam parte do programa do Governo, excetuando aquelas que diziam respeito ao ponto de vista fiscal. Nós também tivemos ocasião de dizer que, na realidade, estas propostas vinham sendo discutidas em anteriores legislaturas, com os diversos partidos com assento parlamentar e que já em anteriores legislaturas o próprio partido que hoje está no Governo nos vinha dizendo que se estivesse no governo estaria de acordo com elas. E nós dissemos que agora estaria na altura, podiam aprová-las. A mesma coisa relativamente aos outros, ao PS e outros que estiveram na oposição, que tinham condições, só não colocavam porque o Partido Socialista tinha tido maioria absoluta. A maioria são propostas que não têm custos para o erário público.

Nem as medidas fiscais?

Eu disse que a maioria delas não tem custos para o erário, excetuando as questões da redução do IVA.

Ou a eliminação da tributação autónoma.

Por exemplo, a disponibilização da certidão permanente do registo comercial, não é um custo. A desburocratização não é uma medida que tenha de ter custos. Há todo um conjunto de medidas que nós temos solicitado, com as quais o Governo os diversos ministérios até vão estando de acordo, estamos de acordo nas reuniões, mas depois, não se concretizam. Costumo dizer que as reuniões correm sempre muito bem. O problema é que depois não há resultados. Precisamos de resultados práticos.

Disse que nas reuniões é tudo “sim, sim, sim”. As alterações fiscais também têm esse consentimento? Também têm luz verde nessas reuniões?

Não, o IVA não teve. Os ministros disseram-nos logo que não.

Nem para agora nem para depois?

Não. A política deste governo é o IRS e daí não saíam.

Cederam no IVA da construção.

Nós também tínhamos essa proposta, mas cederam. É preciso ver e até ao lavar dos cestos é vindima, como eu costumo dizer e diz o ditado. Aguardemos para ver depois como é que isso vai funcionar.

Desconfia que não vá tão longe?

Não sei. A minha desconfiança vem dos anos de experiência, porque assim é tudo muito bonito, quando se diz, mas depois é preciso ver no concreto como está. Digo isto porque temos a questão do IVA das bebidas, que já foi aprovado em sede da Assembleia da República e ainda não está aplicada e há muitos anos que está aprovado em Assembleia da República e não está aplicado. Há coisas que é preciso dar tempo ao tempo e ver como é que as coisas acontecem, porque na realidade uma coisa é aquilo que se diz, outra coisa é aquilo que se faz.

Sobre o acesso ao financiamento e à mão de obra, são bloqueios para as micro, pequenas e médias empresas?

Se formos a ver, uma micro, pequena, empresa tem sempre grandes dificuldades na questão dos financiamentos. Em todos estes projetos que seja do 2020, agora do 2030, do PRR. As microempresas quase nunca conseguem ter acesso a esses financiamentos.

Com a reestruturação do PRR, parte do financiamento passou para o Banco de Fomento e está, outra vez, disponível para as empresas. Acha que é uma nova oportunidade para as micro, pequenas e médias empresas?

Tivemos uma reunião com o senhor presidente do Banco de Fomento.

Hoje o Banco de Fomento tem uma outra atividade, diferente daquela que estava a ter até aqui. Tem um propósito que é um propósito da banca, que visa também uma atividade comercial e de lucro. Serve para dar aval e crédito à banca comercial. Se eu não tiver condições do ponto de vista financeiro, há condições para poder ir à banca? Não. E depois, o Banco de Fomento dá esse suporte financeiro não é a mim, é a garantia bancária ao banco para que me dê esse aval.

Em relação à mão de obra, as alterações à política de imigração respondem às necessidades de trabalhadores estrangeiros nas micro, pequenas e médias empresas?

Nós tínhamos reunido com a anterior ministra do Trabalho que nos tinha dado nota na altura de que tinham criado a possibilidade de haver uns adidos, depois houve alterações e houve a assinatura por parte das quatro confederações que teceram loas e maravilhas a tudo isto. E depois, quais são os resultados que temos da vinda desses imigrantes para Portugal? Os números que temos são números residuais. Há aqui, um folclore, se me permitem a expressão. Fizeram quando lhes deu jeito fazer a assinatura de um acordo que, depois, no concreto, não serve para nada, do ponto de vista daquilo que é o dia a dia da vinda dos imigrantes e da resposta a dar à situação do outro.

Outra medida muito contestada tem sido a retirada dos apoios aos combustíveis através do ISP. Acha que terá impacto nas contas destas pequenas empresas?

Claro que tem. Ou seja, tudo o que é custos de contexto de uma de uma empresa tem um impacto extraordinário. Os combustíveis, a eletricidade, os seguros, são. É isso que no dia a dia, ou seja, no mês da empresa, tem esse impacto fundamental. Na questão da energia elétrica, são 30 a 40% dos custos de produção de uma empresa. Não é por acaso que as outras confederações também tiveram recentemente uma reunião com os representantes da União Europeia relativamente à descida dos custos, porque algum restaurante pode chegar ao final do dia e fechar a porta e desligar o quadro elétrico? Não pode, claro. Isso custa imenso dinheiro às empresas. São estas as preocupações que o empresário tem, não é se tem ou não que alterar o código laboral. Se voltarmos novamente ao início da nossa conversa, acho que essa é a questão. A preocupação que o empresário do restaurante tem, é que hoje faltou-lhe a senhora da cozinha porque adoeceu.

A gestão de faltas faz parte do código laboral.

Mas como é que ele resolve a situação?

Código laboral?

Pois é, mas é que não há código laboral que resolva a situação, porque na realidade ele depois não tem condições para encontrar solução para a senhora que adoeceu ou a quem o filho adoeceu.

Uma das medidas que o Governo apresenta às empresas, e segundo os trabalhadores, é uma medida para as empresas e não para os trabalhadores é o banco de horas individual.

Vou dar um exemplo. Um dos dirigentes da confederação dizia-me há dias que tem 19 trabalhadores e que, se tem falta de uma ou duas pessoas, não há forma de resolver, porque depois não tem forma de encontrar a solução. Ou seja, não há aqui banco de horas, nem há outra forma de encontrar solução.

Nem há serviços mínimos.

Nem há serviços mínimos. E este caso eu conheço perfeitamente, porque ele passou a fechar. Passou a fazer férias. Quando fecha, fecha para toda a gente. É a única forma de poder resolver a situação, porque não há alteração possível.

O banco de horas individual só resulta para empresas grandes, com muitos trabalhadores?

Não há aqui passes de mágica, Numa empresa com nove trabalhadores, fazemos o quê? Com 30 ou mesmo com 40 em pequenas secções, como é que nós resolvemos essa situação?

As empresas mais pequenas têm sido obrigadas a fechar devido a estes problemas que já apontou dos custos contexto a fatura energética ou o acesso a financiamento? Há números disso.

Pois vai havendo e alguns não se conhecem. Não posso adiantar muito, porque também há muitos números que procuramos obter e não conhecemos. Mas, por exemplo, esta semana veio a público uma grande empresa no Norte do país que recebeu milhões no ramo do têxtil e que foi para a insolvência. Atrás disso leva outras empresas que é disso que vivem, mas, entretanto, receberam milhões de euros.

Isto acontece com muita frequência?

Se calhar, mais do que aquilo que nós conhecemos. O problema é que muitas coisas não vamos conhecendo, porque não vêm a público.

Um microempresário, se for lá pedir, não lhe dão esse apoio e estes grandes grupos económicos, é-lhes dado milhões para tentarem resolver. São essas situações que temos em cima da mesa. E há também uma questão cultural que é preciso termos em conta. Por vezes, não queremos dar a cara porque falhámos, sobretudo, em terras pequenas e empresas familiares.

A insolvência é o último recurso?

Tentam sempre. E, por vezes, andam a tentar até à última instância salvar a situação.

E acha que o nosso tecido empresarial, os tais 99%, está preparado para as novas tecnologias para a introdução da inteligência artificial para a digitalização?

Não está. Temos de fazer, temos de dar passos. Temos de criar condições para que isso seja um fator de desenvolvimento nas empresas. Tem-se feito muito pela digitalização, pelas novas tecnologias. Mas há grandes dificuldades em chegar às empresas.

Qual é o problema?

O dia a dia do próprio empresário absorve muito trabalho, não consegue. Todos nós temos telefones, todos nós temos e-mails. Hoje a maior parte dos empresários, por vezes, não consegue, não tem tempo para ler o e-mail que recebeu, não leu. E, por vezes, falamos para o interior e não temos rede, não temos internet.

O país já tem 100% de cobertura.

Como diz? Que disse? Pois olhem, eu vinha para aqui e estava a tentar falar com o vice-presidente da confederação que está em Serpa e foram três chamadas que foram abaixo e não conseguimos falar porque não tem rede. Estamos a falar de Serpa e, como eu costumo dizer, para falar com ele são sempre três ou quatro chamadas. Esta é a realidade que nós temos, não é os tais 100% de cobertura. Não funciona. Temos reuniões dos órgãos sociais por videochamada e, a maior parte das vezes, lá estão os membros dos órgãos sociais a desaparecer do ecrã, porque a internet falhou e não há cobertura. E esta é uma das questões que nós também defendemos, a necessidade de apostar nas novas tecnologias. Há que apostar na formação de trabalhadores, dos empresários.

Um dos objetivos do PRR era justamente a digitalização das empresas, a abertura às novas tecnologias. Acha que falhou no caso das MPME?

Não sei se falhou. Temos é que tentar.

Mas esses fundos não chegaram?

Temos de ir fazendo. Temos sempre uma grande dificuldade. Está tudo previsto, está tudo muito bem e a certa altura nós olhamos e cá por baixo as coisas ainda não subimos ao primeiro degrau e já estamos a dizer que está tudo bem no primeiro andar.

O que é que falta para o dinheiro chegar às empresas que estão no primeiro degrau?

Vamos a um exemplo concreto. Foi criado o Ministério da Reforma de Estado. Já tivemos reunião com o Governo porque temos a nossa proposta de criação de um gabinete de acompanhamento das micro e pequenas empresas que permita a informação célere sobre incentivos públicos, assim como a desburocratização e a simplificação dos serviços da Administração Pública. Existem mais de 300 municípios a nível nacional e achamos que isto deveria existir nas autarquias para permitir aos empresários chegar a essa autarquia e poder ter acesso junto do funcionário que lá estivesse e colocar a sua dúvida sobre as questões da Segurança Social, da Autoridade Tributária. O Governo tem o balcão do empresário, uma coisa muito no digital. E o que nós dizemos é que exista um formato físico, presencial.

E houve disponibilidade do Governo?

Estamos a fazer esse caminho. Aproveitamos o recurso humano que existe lá naquela autarquia que pode servir perfeitamente para resolver esta situação. Isto pode ser um avanço. Para quê? Para a desburocratização e para a simplificação da informação dos empresários.