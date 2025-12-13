Pacote laboral "não tem qualquer hipótese de passar no Parlamento"

Ana Mendes Godinho lança não um, mas dois reptos ao primeiro-ministro, que dias antes da greve geral subiu por duas vezes as metas para o salário mínimo e médio. Luís Montenegro diz que podem chegar aos 1.600 e aos 3 mil euros, respetivamente, só não explicou ainda quando será.

Em entrevista ao programa Dúvidas Públicas, da Renascença, a ex-ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social desafia o executivo a calendarizar estes objetivos e a colocar na lei a subida do salário mínimo para 1.600 euros e no acordo de rendimentos, competitividade e valorização dos salários, assinado com os parceiros sociais, o aumento do salário médio até aos 3 mil euros.

Lembra ainda que este ano, pela primeira vez, não foi reforçado o acordo de rendimentos, o que já “é um mau sinal”.

A antecessora da atual ministra do Trabalho diz ainda que se chegasse hoje ao Parlamento “um projeto como este, com mais de 100 medidas contra os trabalhadores, não tem qualquer hipótese de passar”. Sem acordo na concertação social, também “haverá muita dificuldade em haver legitimidade política para os partidos aceitarem uma reforma laboral desta dimensão, de cariz ideológico, sem racionalidade económica, social ou outra”.

A jurista e antiga governante socialista contesta, ainda, o balanço da greve geral, apresentado pelo Governo. Lembra que quando os trabalhadores abdicam de um dia de salário para se fazerem ouvir, merecem respeito, “não são invisíveis”.

Considera ainda que o executivo deve retirar consequências desta mobilização, “não se pode construir um país contra os trabalhadores”. Na última quinta-feira fizeram ouvir-se e deixaram um “sinal fortíssimo de alarme e de abanão”, mostrando que “não estão disponíveis para que haja retrocessos nas suas conquistas sociais, nem que voltemos a uma legislação laboral do século XIX”.

“É inevitável que tenha que haver aqui uma alteração de rumo”, avisa Ana Mendes Godinho.

Considera ainda que a contestação ao pacote laboral “não tem cor” política, vai da esquerda à direita: “dificilmente encontraremos um (ministro do trabalho do século XXI) que tenha estado a favor desta reforma. Pelo contrário, eu ouvi vários ministros, da esquerda à direita e muitos da direita, a dizerem que é desequilibrada, inoportuna, injustificada”.

A ex-ministra lamenta que a reforma tenha deixado de fora as novas profissões ou a integração das novas tecnologias em ambiente laboral e diz que tem dificuldade em encontrar pontos positivos, são sobretudo “paliativos” e “pensos rápidos”.

Aponta quatro linhas vermelhas que deverão impedir o PS de viabilizar o anteprojecto e que abrangem praticamente todas as alterações.

Acusa ainda o Governo de “andar distraído” e perdido com as eleições. Dá o exemplo do PRR, em que se perderam apoios a fundo perdido para investimento social estrutural.

Ana Mendes Godinho, jurista e ex-ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, é a convidada deste sábado do programa Dúvidas Públicas. Para fechar a entrevista, a antiga governante escolheu “Telepatia”, de Lara Lee, pela “mensagem fortíssima de que a empatia é a capacidade de ler os outros e de nos colocarmos na posição dos outros”.

Como é habitual, há balanços muito diferentes da greve geral de dia 11. O Governo diz que foi inexpressiva, as centrais sindicais falam no maior protesto de sempre. Acha que o país ficou a trabalhar, como disse Luís Montenegro, ou parou?

Eu estive na rua, vi o que aconteceu e acho que quem saiu à rua percebeu que foi um dia diferente para o país. Naturalmente, os números discutem-se, mas nem é isso que é relevante neste momento. É perceber se os trabalhadores deram ou não uma mensagem ao governo.

Aquilo que eu vi foi exatamente a capacidade de mobilização dos trabalhadores para passarem uma mensagem fortíssima ao governo. É evidente, face ao que aconteceu, que tem de haver uma avaliação e uma leitura da voz que milhares de trabalhadores quiseram levantar, dizendo que não admitem que haja uma reforma laboral eminentemente ideológica, que não tenha uma racionalidade sociológica ou económica por trás.