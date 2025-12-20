Comissão do PRR admite que nem todas as obras estarão prontas no prazo

Nem todas as obras de deverão ficar prontas até ao final do prazo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), afirma o presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento, Pedro Dominguinhos, em declarações ao programa Dúvidas Públicas, da Renascença.

Depois de várias revisões, o PRR está agora “mais exequível”, nas palavras do responsável. Perdeu euros, marcos e metas neste processo, está ainda “menos ambicioso”, mas Pedro Dominguinhos acredita que a nova versão pode ser concretizada.

A exceção parece ser a construção, onde a falta de mão de obra poderá comprometer a execução da totalidade da verba contratualizada nestes fundos europeus, que neste momento é de 21.905 milhões de euros.

Quem anda no terreno, como o presidente da Comissão de Acompanhamento, não acredita que algumas empreitadas para habitação, na área social ou mesmo na saúde, fiquem prontas até 31 de agosto de 2026. Uma situação que ameaça as contas de alguns destes beneficiários, sobretudo no caso das instituições sociais.

Há soluções que podem evitar a paragem destas obras, mas vão pesar nas contas públicas, avisa o economista.

Nesta entrevista ao programa Dúvidas Públicas da Renascença, Pedro Dominguinhos recomenda ainda ao país que se preocupe mais com a execução e menos com um eventual alargamento do prazo do PRR, que lhe parece cada vez mais difícil que aconteça.

Aponta ainda cinco lições que podemos retirar já da execução do PRR para a gestão futura de fundos europeus.

Pedro Dominguinhos, presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, escolheu para fechar esta entrevista ao programa Dúvidas Públicas o tema “Enquanto houver estrada para andar”, de Jorge Palma. Uma música que “reflete um bocadinho aquilo que tem sido nos últimos quase quatro anos a minha missão no país, ao leme da Comissão Nacional de Acompanhamento. Uma música que é um hino à resiliência e ao otimismo”.

Estamos na reta final do ano e estão pagos 48%, menos de metade dos investimentos aprovados no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, segundo o portal Recuperar Portugal. A partir de 1 de janeiro, já só teremos oito meses para concluir o PRR. Será suficiente?

É um programa muito exigente, por isso é que a Comissão de Acompanhamento tem vindo a insistir que é essencial acelerar a execução. E este é o tempo que temos, sobretudo depois da comunicação da Comissão Europeia de 4 de junho de 2025, em que define o dia 31 de agosto para data final da execução física dos investimentos no PRR.

Neste momento, todos os nossos esforços devem estar focados na execução dos vários investimentos em curso, mas também nas reformas que ainda faltam fazer, não são muitas, mas do ponto de vista legislativo também o Governo tem essa responsabilidade.

Todos temos noção que estamos perante um conjunto muito significativo de investimentos exigentes, com diferentes condicionantes de setor para setor, que exigem um compromisso coletivo, começando pelo Governo, passando pelos beneficiários intermediários da Administração Pública e também pelos beneficiários finais e as empresas que estão a executar os diferentes contratos, quer seja na área da construção, dos sistemas de informação, quer seja na formação.

É uma questão de fé, acredita que vai ser possível? Se levámos quatro anos a pagar metade do PRR, como é que vamos fazer a outra metade em oito meses?

Aqui o pagamento não é a métrica fundamental do cumprimento do Plano de Recuperação e Resiliência. É um programa baseado em resultados. É verdade que algumas pessoas ainda continuam apenas a falar nos pagamentos. Como é evidente, o nível de pagamentos não demonstra bem o nível de execução física, porque decorre da apresentação dos pedidos de pagamento dos beneficiários finais.

Mas os dados da execução também não estão muito longe dos pagamentos em si.

Não estão em termos de metas e de marcos e a Comissão Nacional de Acompanhamento tem vindo a alertar. Quando for avaliado o oitavo pedido de pagamento, que já foi entregue por Portugal a Bruxelas, ficam-nos a faltar cumprir 39% das metas e dos marcos. E não é fácil.

Nós temos a noção muito clara e a reprogramação recente, que foi aprovada no passado dia 12 de dezembro pela Comissão Europeia, quando tinha sido apresentada a 31 de outubro, demonstra exatamente isto. Por exemplo, os investimentos considerados pela Comissão em junho deste ano como críticos ou preocupantes, na sua esmagadora maioria, foram retirados do PRR ou foi reduzida a sua ambição para serem exequíveis dentro do prazo.

É um sinal evidente de que tem sido difícil a concretização do Plano de Recuperação e Resiliência, tal como ele foi desenhado em 2021. Já sofreu pelo menos duas alterações de fundo, uma em 2023 e outra já este ano, em maio de 2025. É uma adaptação à realidade.

Espanha reduziu o montante global do PRR de cerca de 160 mil milhões de euros para cerca de 103 mil milhões de euros. Foi uma redução significativa de cerca de 40%

No verão, numa audição parlamentar, desafiou o Governo a reprogramar o PRR, o executivo chamou-lhe uma revisão para a simplificação. Já disse que acabou de ser aprovada, a 12 de dezembro. Respondeu a tudo o que o preocupava?

Quando fiz esse alerta, em julho, se não me engano, tinham passado apenas dois meses da última aprovação da reprogramação do PRR. Agora, a minha presença e da Comissão Nacional de Acompanhamento no terreno, que é diária, fez-nos querer que não seria possível a execução cabal de muitos dos investimentos que estavam a decorrer até final do prazo - 31 de agosto de 2026. Se quiser, foi reprogramar agora para não falhar em 2026, porque, sem dúvida alguma, se mantivéssemos os investimentos, não era possível o cumprimento.

E já agora, esta não é apenas uma questão portuguesa. A nível europeu, em novembro, 22 países receberam a aprovação das suas reprogramações ou apresentaram-nas à Comissão Europeia. O caso mais paradigmático é o espanhol, que a 9 de dezembro reduziu o montante global do PRR de cerca de 160 mil milhões de euros para cerca de 103 mil milhões de euros. Ou seja, foi uma redução significativa de cerca de 40% do montante global, sobretudo na componente de empréstimo.



