"Muitos dos sem-abrigo, para não dizer quase todos, passaram pelo acolhimento residencial"

A pobreza infantil não afeta apenas as crianças inseridas em agregados familiares com baixos rendimentos, é muito mais. Identifica as crianças e jovens privados de direitos essenciais: educação, saúde, habitação, alimentação, lazer, acesso à cultura e ao desporto, sublinha o jurista Miguel Simões Correia, em entrevista ao programa Dúvidas Públicas, da Renascença.

Cerca de 300 mil crianças vivem em situação de pobreza em Portugal. Por idades, o grupo mais afetado tem entre 12 e 17 anos (30,8% das crianças pobres). A pobreza atinge ainda, em particular, as famílias monoparentais, especialmente lideradas por mulheres, devido à desvalorização do trabalho feminino e à existência de apenas uma fonte de rendimento.

Aliás, os baixos salários são uma das justificações apresentadas pelo presidente da Associação Candeia para a condição de pobreza em que vivem muitos agregados. Quase 9% das crianças pobres têm pais com licenciaturas, sublinha, e “uma família com crianças a receber o salário mínimo rapidamente está em situação de pobreza, mesmo a trabalhar e num horário completo”.

Por outro lado, “a maioria das crianças pobres, 76%, vive em agregados onde o rendimento principal provém do trabalho e não de transferências sociais, como os abonos”, alerta.

A crise na habitação veio também agravar os números da pobreza, sobretudo nas famílias com dependentes e com rendas ou prestações elevadas. Há uma propensão para a concentração da pobreza no espaço. Miguel Simões Correia fala em “divisão territorial da pobreza”, mas as crianças pobres não vivem todas nos bairros ilegais ou mais problemáticos.

Muitas famílias pobres desconhecem apoios sociais

Nesta entrevista ao programa Dúvidas Públicas, o jurista fala ainda do preconceito e estigma social que existe contra os pobres – a aporofobia. A pobreza é frequentemente associada a comportamentos desviantes, o que agrava a exclusão e dificulta o acesso a apoios.

Na prática, esta estigmatização acaba por dificultar a procura de ajuda e muitas das famílias em dificuldade até desconhecem os apoios disponíveis. Os ciclos de exclusão acabam por ser perpetuados, passando para as gerações seguintes.

O presidente da Associação Candeia critica ainda o foco excessivo das políticas de proteção nas famílias pobres, que pode levar a uma "criminalização" da pobreza, em vez de uma abordagem de apoio.