Álvaro Rocha: "Por cada posto de trabalho criado, a Inteligência Artificial vai destruir dois"

E como é que se despista esta informação falsa, além dos cuidados que os utilizadores devem ter, já foi aqui referido, validar, confirmar, criticar, é também necessário reforçar a legislação, reforçar penas e coimas para dissuadir os infratores? Qual é a sua opinião?

Acho que é preciso trabalhar de facto a legislação para que os infratores possam vir a ser penalizados quando há prejuízo de pessoas, quando há prejuízos de empresas, quando na realidade houve maldade. Acho que ainda estamos muito no início a esse nível.

Mas caminhamos para lá?

Temos que caminhar. Não é o caminhamos porque, pelo meu conhecimento, isto são coisas que têm sido pouco abordadas, precisam de ser mais abordadas, trabalhadas e efetivadas. Ou seja, temos de facto que ter legislação para isto mas também temos que ter outra coisa: ferramentas de inteligência artificial que consigam de facto validar e confirmar se é falso ou não é falso.

Portanto, a inteligência artificial tem capacidade para gerar objetos, gerar resultados sem qualquer intervenção humana e sem um humano verdadeiro estar envolvido. Também os humanos têm que conseguir ferramentas, e há gente a trabalhar nisso, que consigam de facto validar, mas com uma percentagem muito grande de acerto.

Se você escreve um documento e depois pede a uma das ferramentas de inteligência artificial generativa para fazer uma revisão, vai-lhe indicar que 85% do texto poderia ter sido gerado por inteligência artificial generativa, não é capaz de dizer que foi mesmo gerado por IA generativa.

Não há 100% de certeza, e nós temos de ter ferramentas que nos digam com 100% de certeza se foi gerado por IA e, se sim, em que percentagem. Temos de ter essas ferramentas, conjugadas com legislação que permita depois aos infratores serem penalizados pela justiça.

Com a sua experiência, com o seu conhecimento nesta área, o que é que teme mais tendo em conta a velocidade com que as tecnologias estão a evoluir, incluindo naturalmente a inteligência das máquinas, como já designou?

Como humano, o que me preocupa mais, essencialmente, é que isto vai ser um processo longo para que as pessoas obtenham literacia e astúcia para lidar com estes resultados, estes objetos que resultam da utilização de ferramentas diárias. Acho que ainda temos um caminho grande para percorrer.

Tal como as pessoas tiveram que ter literacia da web, do e-mail, por aí fora, agora há a literacia de aumentar a nossa capacidade, a nossa perspicácia para verificar se na realidade é falso ou se é verdadeiro aquilo que nos é apresentado.

Agora, as máquinas são programadas por nós, os algoritmos são criados por nós, o humano não parece que, pelo menos nos próximos tempos, deixe de ter a sua função supervisora e de controle de toda esta tecnologia.

Num país como Portugal, e olhando agora um bocadinho para a nossa realidade, esta revolução tecnológica vai ou não, na sua opinião, acentuar as desigualdades? Ou poderá até melhorá-las?

Pode acentuar desigualdades porque as ferramentas de IA são gratuitas, com grandes limitações. O acesso a versões que nos consigam melhores ações, melhores resultados, têm o seu pagamento.

Se quisermos, de facto, atenuar essa desigualdade, tem de haver um subsídio para os cidadãos de maneira que todos possam, de facto, ter acesso a ferramentas de IA

Como é que isso se poderia combater, professor?

Com um investimento talvez do Estado, de maneira que houvesse uma licença pelo menos de nível médio para todos os cidadãos do país ou da Europa. Tal como se fez, por exemplo, aqui há uns anos, no âmbito do acesso às bases de dados científicas, em que os professores das instituições de ensino superior em Portugal tinham acesso a todos os conteúdos das bases de dados aderentes a esse projeto, pago pelo Estado.

Se quisermos, de facto, atenuar essa desigualdade, tem de haver um subsídio para os cidadãos de maneira que todos possam, de facto, ter acesso a ferramentas de IA, pelo menos até um nível intermédio.

Como é que imagina o mundo dentro de 10 anos e que papel terá o ser humano nele? Provavelmente teremos mais robôs humanoides?

Sim, penso que vai haver um incremento grande dos robôs, quer na indústria, quer nos cuidados de saúde, com assistentes virtuais, onde vai haver também uma grande evolução, porque estamos no início da utilização dos agentes para realizar tarefas.

Por exemplo, tenho um apartamento para alugar, quero anunciá-lo em portais de imóveis ou de imobiliárias, peço a um agente de inteligência artificial. Dou a descrição do apartamento e fotos e indico os portais onde quero que publique.

Nós já temos agentes de inteligência artificial para fazer isso. Ainda precisamos de evoluir um pouco mais porque eles vão estar cada vez mais presentes nos processos, a realizarem atividades que eram realizadas por humanos. Os humanos têm controle sobre as atividades que os agentes realizam e podem intervir, podem dar orientações.

Nós ainda não estamos preparados para as baixas que vamos ter a nível do mercado de trabalho, enquanto trabalhadores

Isso quer dizer que nos próximos anos a transformação no mercado de trabalho, nas profissões, vai ser muito visível?

Vai, vai. Nós ainda não estamos preparados para as baixas que vamos ter a nível do mercado de trabalho, enquanto trabalhadores. Vamos ter redução do número de trabalhadores. Naturalmente que vamos ter outras profissões novas, como engenharia de PROMPT, como engenharia de dados, como engenheiro de inteligência artificial, recentemente começaram a emergir formações em Portugal na área de engenharia de inteligência artificial.

Começa-se a preparar o futuro e o futuro vai ter novas profissões, mas vamos ter o abatimento de muitos postos de trabalho e penso que o número de abatimentos vai ser bastante superior ao número de novos postos de trabalho.

Qual é a sua expectativa? Qual poderá ser a ordem de grandeza?

Diria que será aí do dobro, pelo menos. O dobro de decréscimo de postos de trabalho (face à criação). Vamos perder postos de trabalho.