Estragos do mau tempo estão a ser indemnizados sem peritagem muito acima dos mil euros, dizem corretores de seguros

Estão mais próximo da população, na sequência destas sucessivas tempestades, que dificuldades é que as pessoas estão a denunciar na relação com as seguradoras?

A principal dificuldade tem a ver com a falta de eletricidade, a falta de meios de transporte para depois as coisas funcionarem, torna difícil fazer as peritagens. Em termos de companhias, as coisas estão a funcionar, as companhias estão a dar resposta, estão a conseguir regularizar rápido e fazer os pagamentos rápido porque também têm as coisas informaticamente todas muito mais preparadas do que tinham há uns anos.

Recordo-me de alguns testes em que as companhias nos pediram ajuda, para testar o sistema se entrassem 200 sinistros num dia.

Que é no fundo o que está a acontecer?

E tem funcionado, as companhias têm isso preparado, eu tenho falado com alguns colegas, principalmente de Leiria, e eles também estão a conseguir dar resposta, estão a conseguir ajudar os clientes e mandar as coisas para as companhias. Penso que a resposta que está a ser dada está a ser muito positiva, apesar de todas as dificuldades que temos depois no local.

Se tivesse de dar conselhos específicos às pessoas que nos estão a ouvir e que foram alvo deste mau tempo, o que é que diria para fazerem?

O primeiro grande conselho é prevenir. A única certeza que nós temos neste momento é que vem outra tempestade, já sabemos que para a semana a coisa continua.

As pessoas que não têm a certeza como é que está o seu seguro, olhem para o seu seguro. Aqui o mais importante sempre é assegurar os bens e os rendimentos.

Portugal tem zonas identificadas onde ocorrem cheias com frequência, é fácil fazer seguros nestas zonas?

É muito difícil, porque as companhias hoje em dia já sabem onde é que são estas zonas, estamos a falar de Alcácer do Sal, por exemplo, zonas que aparecem constantemente nas notícias e já dificultam fazer-se um seguro.

E imagino que seja caro.

É caro e às vezes nem sequer se consegue. Assim como, por exemplo, edifícios com mais de 50 anos, para condomínios, também se torna muito difícil segurar esses bens porque as companhias, sem uma renovação, não querem esse tipo de risco.

Para as companhias, um risco segurável é um risco. Os seguros permitem garantir bens caso aconteça algum problema súbito e imprevisto. Quando o problema acontece vez após vez e deixa de ser súbito e imprevisto, passa a ser uma certeza, aí deixa de ser possível fazer o seguro.

Por isso é que nesta área dos seguros, desde há 15, 20 anos que se fala muito no fundo de catástrofes. O dossier está junto do Governo e seria a maneira de resolver este problema com facilidade.

O ministro das Finanças, aqui numa entrevista à Renascença e ao Público, confirmou que avança este ano com o fundo para catástrofes e sismos. Como é que acha que devia funcionar esse fundo?

Devia funcionar como funciona noutros países, como por exemplo em Espanha ou em Marrocos. Naquela tempestade grande que aconteceu em Espanha, há mais ou menos um ano e meio em Valência, o fundo pagou 4 mil milhões de euros. Foi mais ou menos isto que nós tivemos aqui. O fundo português é um bocadinho a mesma lógica, é todos contribuírem, é um pacto.

Haver um pacto entre as famílias, entre as empresas e entre o Estado, que permita a todos ajudarem este fundo para que quando aconteça alguma coisa, esse fundo possa ser acionado e possa pagar

Quando diz todos, são todos os proprietários de casas, por exemplo?

Exatamente. Todos os proprietários e haver um pacto entre as famílias, entre as empresas e entre o Estado, que permita a todos ajudarem este fundo para que quando aconteça alguma coisa, esse fundo possa ser acionado e possa pagar.

Seria uma contribuição anual?

Em relação ao fundo, como é que vai funcionar, ainda não consigo falar. Mas será muito útil e fiquei muito contente com a entrevista porque é uma luta de há muitos, muitos anos. Este fundo de catástrofes pode ajudar num caso destes, para não estarmos à espera de uma ajuda da União Europeia, as empresas não ficarem à espera de uma ajuda do Estado que depois vão ter de devolver e pagar a curto ou médio prazo e passamos a gerir todo este risco.

Quanto tempo mínimo seria necessário para que o fundo tivesse capital suficiente para financiar uma tragédia como a que está a acontecer este ano?

É uma excelente pergunta, não consigo dar a resposta apesar de ser de economia, não estou dentro do que está a ser planeado e definido. O importante é que haja vontade política para avançar.

Para ter uma ideia, um estudo que foi feito na União Europeia há pouco tempo permitiu perceber que desde 1980 até 2020 todas as catástrofes que existiram em Portugal tiveram uma cobertura aproximadamente de 96%, ou seja, 96% das coisas não foram pagas, não havia cobertura, não havia nenhuma proteção.

Na Europa, estamos a falar de uma proteção ao nível de 78%. Não é o ideal, mas estão muito à frente e o Fundo iria ajudar a aproximar isto.

A nível europeu, 22% foram pagas, em Portugal só foi pago 4%.

Ao nível das empresas, nesta catástrofe o que é que está a ser mais afetado, que tipo de negócios, em que áreas é que estão a ser apresentados prejuízos?

Tudo o que seja aquela zona de Leiria, eu penso que todos os negócios estão com muitas dificuldades. Desde as indústrias, porque sem eletricidade não conseguem elaborar, desde o pequeno comércio, sem eletricidade tudo é muito difícil, e todas elas precisam de ajuda, precisam da proteção do seguro, em especial as empresas maiores.

Se estiverem paradas um mês, dois meses, três meses, existe o lay-off, em que a Segurança Social vai pagar 80% e depois as empresas só têm 20% do custo dos seus funcionários, mesmo assim são situações muito complicadas.

Os seguros servem também para isso, com algumas coberturas que possam eventualmente ter que lhes permita sobreviver durante aqueles dois, três meses até à reconstrução dos pavilhões, etc.

Neste caso, o que é que os seguros pagam? A reconstrução das infraestruturas?

Pagam a construção das infraestruturas e depois podem também ter mais coberturas, como por exemplo, coberturas que permitam que durante este tempo de paragem as empresas recebam um determinado valor para fazer face a essa paragem.

Compensação pela não produção?

Exatamente. E isso vai ajudar as empresas que tenham essa proteção, essas coberturas, a sair desta crise e desta tempestade.

Existe a ideia de que, geralmente, os pequenos negócios são os menos segurados, fazem uma ginástica para cortar nas despesas e o seguro é uma delas. Confirma?

A sensação que temos, quem trabalha com os seguros, é um bocadinho essa. Tudo o que seja indústria, mais profissionalizado, coisas grandes que dependam de um financeiro, à partida já tem uma proteção maior, tudo o que seja pequenas empresas, como a restauração, à partida a proteção é menor.

A agricultura é uma área muito específica, onde raramente são feitos seguros. Que tipo de seguros é que existem para o setor?

Na agricultura o nível de proteção, quer a nível europeu, quer a nível nacional, é muito reduzido, por isso eu penso que para todos aqueles produtores que estão nesta zona de Leiria, a vida é muito complicada, porque a proteção é muito reduzida, comparando até com outros lugares.

É um setor pouco segurado e é um setor pouco segurável, porque na maior parte dos seguros de colheitas é difícil às próprias empresas chegarem aí e os próprios agricultores depois também não têm, não existe uma cultura de segurar e de se protegerem.

Mas existem seguros para as colheitas?

Existem. Um bocadinho limitados, mas existem.

E são acessíveis?

A grande dificuldade passa por aí, passa pelo conhecimento que existe, passa pela vontade também das companhias de fazerem o seguro.

O setor dos seguros, nomeadamente os mediadores, são ouvidos quando há alterações na lei, quando são lançados novos seguros ou quando há alterações estruturais no mercado? São ouvidos pelo Governo, pelas entidades oficiais, pelo regulador?

Sim. Existe alguma proximidade. Durante a próxima semana vai haver uma audiência na Assembleia da República, foi chamada a ASF (Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões), foi chamada a APROSE e as companhias de seguros da APS (Associação Portuguesa de Seguradores).

Somos ouvidos e todos os players, neste caso as seguradoras, a Autoridade e os mediadores, acabamos por ter um papel ativo nesta área que é tão importante para Portugal.

Como é que avalia a resposta que está a ser dada pelo Governo?

Do ponto de vista de alguém que trabalha em seguros, aquilo que eu acho que deveria ser uma grande prioridade neste momento seria restabelecer tudo o que seja comunicações, tudo o que seja eletricidade em todas as casas, em todas as famílias que ainda não têm.

Fiquei muito contente com aquilo que disse o Ministro das Finanças na semana passada acerca do Fundo para Catástrofes, acho que vai ser um passo em frente.

Vamos ter, cada vez mais frequentemente, fenómenos extremos. Portugal e o setor dos seguros em particular estão preparados?

Neste momento penso que o setor está a dar uma boa resposta e que está a fazer tudo para que as pessoas que confiaram nos seguros vão ser ressarcidas. Como é que isto vai funcionar daqui para a frente? Existe sempre a questão de, se isto for muito mais cíclico, se acontecer com muito mais regularidade, pode acontecer aquilo que já acontece nos Estados Unidos, em que há zonas grandes onde é muito difícil fazer um seguro para a casa.

Em Portugal, acho que ainda estamos longe disso, mas corremos o risco de, se a coisa acontecer com muita regularidade, de caminharmos nesse sentido.

Em Portugal quem vai pagar grande parte desta fatia dos 500 milhões de euros são as resseguradoras internacionais e essas resseguradoras internacionais, provavelmente, vão aumentar o preço em relação aos seguros em Portugal

Passarmos a ter zonas onde não possa haver seguros?

Já existem algumas zonas difíceis de segurar, as zonas Ribeirinho, as zonas de cheia, etc. Mas pode-se alargar depois esta dificuldade da proteção.

