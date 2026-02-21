Calamidade exige medidas inéditas e orçamento retificativo, defende CAP

Tem de sair do papel, não é?

Sem dúvida, ninguém quer um segundo aeroporto de Lisboa, que estamos há 60 ou 70 anos a discutir se é melhor ser aqui ou acolá.

Com a Estratégia, teremos a mais importante reforma estrutural feita no país nas últimas décadas. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso, porque alterará por completo o potencial produtivo do país.

Dizia-se que o Alqueva não encheria, encheu em dois anos, depois dizia-se que era uma ideia megalómana, caríssima, está integralmente pago e rende anualmente 339 milhões de euros aos cofres do Estado.

E em relação ao regadio, também há um dado interessante. Só 16% da superfície agrícola útil é irrigada. Em Espanha, são 23%, com condições muito mais complicadas. Se queremos manter pessoas na agricultura, no conjunto do território, precisamos que tenham rendimento, que haja valor acrescentado. Sem água, não haverá valor acrescentado relevante.

Sobre a balança comercial. Que impacto é que este temporal, esta catástrofe, deverá ter nas exportações e nas importações?

Há muitas produções que estão perdidas este ano e não sei se não estarão perdidas no próximo ano, pelo tempo que vai levar a recuperar. Parece-me claro que a nossa balança se vai deteriorar este ano, dadas as circunstâncias que temos que enfrentar.

Não é possível, neste momento, fazer uma previsão do valor, até porque não sabemos até onde vão os prejuízos. Mas vamos ter um impacto muito negativo na nossa balança comercial do agroalimentar, parece-me evidente.

E que efeitos é que isso terá nos preços ao consumidor?

Obviamente, alguns produtos vão ter que ser importados. Se forem importados, tornam-se mais caros.

Mas, convém ser prudente, porque há coisas que, se não forem produzidas em Portugal, podem ser importadas da Espanha. Se forem importadas de outros países, mais longínquos, serão mais caros. É difícil, neste momento dar números concretos e não queria estar a criar uma expectativa inflacionista.

E o reflexo em termos de mercado de emprego na agricultura, tem já algum indicador que nos possa dar?

Posso dizer que há empresas, e voltamos à questão das estufas, com 100 trabalhadores ou mais, que de um momento para o outro ficaram sem nada. Estamos numa situação de calamidade também aí, em que medidas como as que foram adotadas no Covid, do lay-off, lay-off simplificado, etc., têm que ser aplicadas.

Eu perguntei, por exemplo, numa das produções que estive a visitar, se era possível utilizar esses trabalhadores para a recuperação da estrutura. Nuns casos sim, mas noutros não, porque são pessoas que vêm para apanhar fruta e não estão habilitadas para a reconstrução da estrutura.

A CAP foi ouvida sobre o PTRR e o seu funcionamento?

Temos tido contactos, eu diria, quase constantes com o Sr. Ministro da Agricultura. Temos-lhe transmitido a necessidade de aumentar os apoios que foram anunciados e de alargar as zonas a que estes apoios se destinam. Porque, até ao momento em que estamos a falar, vários dos apoios anunciados são exclusivamente para os conselhos que estão determinados. Há muita gente com enormes prejuízos fora desses conselhos.

Quais foram as outras zonas mais afetadas do país, a nível agrícola?

Na zona oeste, há uma série de conselhos. A sul dos conselhos que estão indicados, também foram muito afetados, há enormíssimos prejuízos, só para lhe dar dois exemplos.

Ainda em relação ao PTRR, acha que devia ter verbas exclusivas para a agricultura?

Isso é uma questão de organização do Governo. O que me parece importante é que quem efetivamente teve prejuízos os possa apresentar rapidamente e, seja qual for o valor, possa retomar a sua atividade rapidamente. E isto não se faz com os 5 ou 10 mil euros que são disponibilizados imediatamente. Portanto, é preciso ter esta noção.

Facilitemos o processo, mesmo que à posteriori tenha que haver os controlos para verificação da forma como foram utilizadas essas verbas. Obviamente que isto tem de ser controlado. Mas estamos num momento prévio, em que é preciso apoiar quem precisa imediatamente de ser apoiado e incentivar essas pessoas a avançar.

Tirando esses apoios, até 5 ou 10 mil euros, tem indicação de que já estão a chegar outros tipos de apoios ao terreno? Ou ainda não?

Não, até agora não tenho nenhuma indicação de que tenham chegado outros apoios ao terreno, para além desses que refere. Eu compreendo que a tempestade foi há 20 dias, mas também compreendo que as pessoas estão há 20 dias numa situação absolutamente dramática.

A calamidade tem que ser enfrentada com meios que não podiam estar previstos antes. Qualquer tentativa de resolver os efeitos da calamidade com os mecanismos que nós tínhamos, estará condenada ao fracasso.

Terá de haver um orçamento retificativo?

Parece-me evidente. Eu não vejo como é que no atual orçamento se vai encontrar margem de manobra suficiente para a dimensão dos prejuízos que nós tivemos.

Vamos também olhar para as reuniões sobre a alteração à legislação laboral. Faz sentido convocar uma reunião de concertação social e deixar parceiros de fora? Neste caso foi a CGTP. Isto não pode abrir precedentes para o futuro?

Até hoje, a CGTP nunca quis discutir coisa nenhuma. Acho que sabemos muito bem qual vai ser a posição da CGTP, seja qual for a proposta que esteja em cima da mesa. É assim, foi sempre assim, e não vejo quando é que isso vai mudar.

Dito isto, as confederações empresariais têm todo o interesse em chegar a um acordo na matéria da revisão da legislação laboral. E temos todo o interesse em negociar isto com a UGT. Aliás, nos últimos 15 dias temos tido um número elevado de reuniões técnicas com a UGT, nas quais foi possível obter progresso em várias matérias.

Diria que a nível técnico, as discussões têm corrido dentro da normalidade. É o momento de fazermos a avaliação a um nível já não técnico, daquilo que a nível técnico se fez.

Acha então que ainda é possível um entendimento, para alterar a legislação?

Eu acho que é fundamental alterar a legislação. Acho que devemos trabalhar todos na procura de entendimentos pela positiva. Procuremos as linhas verdes de cada um, em vez de estarmos à procura das linhas vermelhas.

Onde é que nós podemos avançar? Qual é que tem que ser o objetivo? O objetivo tem de ser aumentar a competitividade da economia portuguesa, porque só assim é que se consegue aumentar o nível de vida dos portugueses.

Pode dar exemplos de linhas verdes para a CAP, onde seria possível fazer caminho?

Há aqui três ideias.

Um dos grandes obstáculos hoje ao crescimento da economia é a falta de mão de obra. Tudo o que seja contribuir para podermos ter mais mão de obra, mais flexibilidade, é bom, no sentido que me permite aumentar a minha produção.

Hoje, 50% dos assalariados na agricultura são estrangeiros. Destes, mais de 60% são asiáticos. Essas pessoas estão muito interessadas em vir para Portugal para ganhar dinheiro, para enviarem às suas famílias, para melhorar a condição de vida, e estão disponíveis para fazer horas extraordinárias. Porque não deixar que façam horas extraordinárias acima do limite fixado, quando eles querem e não há alternativa? A alternativa é não se fazerem certos trabalhos ou não se aumentarem determinadas produções.

Se fosse determinado que aquelas X horas extraordinárias são pagas ao trabalhador e não temos que fazer os descontos para a segurança social, não me responderiam como muitas vezes acontece: eu estou interessado e até gostava, mas acabam por me ficar com uma parte substancial do meu esforço adicional.

Flexibilizar a legislação de forma a que, com garantias, com limites, com regras, as pessoas que estão interessadas em trabalhar, o possam fazer e sintam que com esse trabalho estão efetivamente a melhorar a sua situação.

E acha que esta proposta do Governo deve chegar ao Parlamento, se não tiver o apoio de patrões e sindicatos, mesmo que nem todos assinem o acordo?

Há uns anos, quando havia uma maioria absoluta de esquerda no Parlamento, muita gente de esquerda defendeu que se não houver acordo na concertação social, não tem importância nenhuma, segue para o Parlamento e o Parlamento decidirá. Eu entendo que é preferível que as matérias laborais sejam acordadas na concertação social. Entendi-o no passado e continuo a entendê-lo hoje. É vantajoso, até pelo clima que se pode criar.

Mas não podemos ficar aqui eternamente parados na concertação social. Há um momento para tudo e, se não for possível o acordo, o Governo decidirá o que fazer e o Parlamento depois tomará as suas decisões.

Os agricultores europeus têm protestado, nomeadamente contra o acordo com a MERCOSUL, uma questão que não tem mobilizado os portugueses, que estão mais preocupados com os cortes nas verbas para a Agricultura. Quer explicar porque é que a abertura do mercado ao MERCOSUL não preocupa tanto os portugueses?

Porque o acordo é globalmente positivo para a Agricultura portuguesa. O acordo do MERCOSUL tem vantagens na parte agrícola, sobretudo para os países do Sul da Europa.

Como?

Traz grandes vantagens para o sector do vinho, que enfrenta dificuldades sérias, para o sector do azeite, das frutas, para certos produtos lácteos, como o queijo, e para quem tenha denominações de origem (DOP) ou indicações geográficas.

Quem é que produz estes produtos? Os países do Sul. O vinho, o azeite, certos queijos, as frutas.

Quem tem indicações geográficas relevantes na Europa? Das 330 e pouco, indicações geográficas que ficam automaticamente protegidas pelo Mercosul, 33 são portuguesas. Quem é que também ganha? A Itália, a França. Se eu fosse agricultor finlandês, polaco ou irlandês estaria menos satisfeito com o acordo.

Parece-me que o acordo é globalmente positivo para Portugal, não tenho dúvida nenhuma, até porque dos 270 milhões de habitantes do Mercosul, 210 falam português e têm uma apetência por produtos portugueses.

Até por isso, a proteção das indicações geográficas é importante, porque hoje, sem acordo do Mercosul, corro o risco que adulterem produtos para vender, como vinho do Porto, queijo da Serra, ou azeite da Beira da Beira, ou de Trás-os-Montes.

Porque protestam então os agricultores franceses?

Aí a explicação é diferente. O Mercosul é um instrumento de protesto quanto à política agrícola que a França tem seguido. O problema aí não é europeu. O problema é que a França chegou a ser o segundo exportador mundial de agroalimentar. Hoje é o sétimo.

O programa da agricultura francesa não são os países terceiros, são os países da União Europeia. A França criou um tal sistema de regras, muitas vezes por razões ideológicas de má concessão, de proteção do ambiente, em que o agricultor era visto quase como um inimigo do ambiente em vez de ser visto como o primeiro defensor do ambiente.

Hoje é quase impossível criar uma instalação para a produção de galinhas em França. Com o consumo de ovos a aumentar exponencialmente, qual foi a consequência? A França deixou de ser grande exportador, passou a importar os ovos da Alemanha onde se podem criar galinhas mais facilmente.