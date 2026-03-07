Aumentos semanais de 10 cêntimos no gasóleo e de 5 na gasolina? "Sim, é um cenário possível"

Diferenciando positivamente as empresas que têm uma fatura energética maior?

E por aí mitigar estes preços.

Tenho falado com pessoas que me dizem que isto para a indústria do turismo é muito interessante

Esta crise pode afetar as nossas metas orçamentais e de crescimento económico?

Não ajuda. Isto tem um impacto na balança comercial, em termos de poder pôr alguma pressão, mesmo que marginal, nos preços, em termos da inflação, do custo de vida. Mas estas coisas também são muito dinâmicas.

Tenho falado com pessoas que me dizem que isto para a indústria do turismo é muito interessante, quem gosta de ir tomar banhos de água quente no Golfo Pérsico, no Mar Vermelho, quer ir para sítios mais calmos, que estejam fora do raio de ação dos mísseis balísticos do Irão. Começam a pensar em comprar propriedades também em sítios que, supostamente e objetivamente, são mais seguros. Há aqui sempre nestas coisas um lado positivo.

Quanto é que estima que o preço poderá subir por litro, no gasóleo e na gasolina?

Isto está a mudar todos os dias. A cotação dos derivados é até muito mais nervosa, digamos, do que na matéria-prima, no crude. Mas, pelos números desta semana, no gasóleo poderá estar acima dos 10 cêntimos por litro, na gasolina, eu diria, não mais de 5 cêntimos.

Este efeito deverá repetir-se?

Quer dizer, se continuar esta tendência… algum stress no mercado de refinados, o preço do barril continuar a subir, se os fretes começarem a encarecer e os prémios de seguro dos fretes aumentarem, se o dólar continuar a reforçar-se face ao euro. São tudo parâmetros que cada um põe uma pitada de sal no cozinhado e que pode levar a um prato salgado.

Podemos ter aumentos desta ordem de grandeza nas próximas semanas?

Sim, é um cenário possível.

Como é que avalia a atual política energética nacional?

As grandes linhas da política energética do país, no fundo, são as grandes linhas da política energética europeia.

A política energética tem sempre três pilares: os preços, o ambiente e a segurança do abastecimento. Nos últimos tempos, nomeadamente na Europa, descurámos muito a segurança do abastecimento. Dávamos por garantido. Fomos surpreendidos com a questão da Rússia e agora com esta desestabilização que está a ocorrer.

Nesse sentido, as políticas europeias estão claramente orientadas para diminuir a dependência da Europa relativamente a fontes energéticas, uma questão essencial para a vida e para a economia.

O caminho que se fez nestes quatro anos foi uma evolução positiva? Podia ter sido feito mais?

Pode-se sempre fazer mais, não é? Tropeçamos nas burocracias, no protesto constante a qualquer decisão que se tome, há sempre uma razão para não se fazer ou para arrastar e petições públicas.

Com a percentagem de renováveis que já é utilizada, explorada em Portugal, já podíamos ou já devíamos ter eletricidade mais barata? E porquê que não temos?

No médio prazo estamos a atender para isso. O que tem acontecido é que o preço da eletricidade tem essencialmente duas componentes: a variável e a fixa.

A componente fixa é aquilo que as pessoas antes chamavam de aluguer do contador, que paga toda a infraestrutura, as linhas e toda a logística. A rede. A componente variável são os kWh que nós consumimos. O que está a acontecer é que o custo dos kWh está a diminuir, enquanto que o custo da rede está a aumentar.

E isso porque as redes estão antiquadas, veja-se por exemplo a situação recente com a tempestade, tem que haver muito investimento em rede, porque a geração de eletricidade está mais dispersa no território, no parque solar aqui, nas eólicas.

Também defende o soterramento dos cabos, uma questão agora levantada com a tempestade Kristin?

Não, só isso não resolve.

É impossível um sistema 100% à prova de tempestades desta envergadura?

Não há soluções milagrosas e soluções que levem a risco zero. Eu percebo, por exemplo, o caso do apagão, que termos estado 17 horas sem eletricidade é muito problemático, mas tivemos 25 anos sem ter um problema minimamente sério de abastecimento elétrico.

Mas não é suposto o sistema ter backups para evitar estes apagões?

É, claro, claro. Agora, temos também que ter consciência que mais segurança tem sempre um custo. E, portanto, há aqui sempre também um equilíbrio de bom senso entre a segurança que eu quero dar a um sistema e o custo que estou disposto a pagar por esse incremento de segurança. Claro, há coisas a fazer. Não é, como tem sido dito, enterrar a rede toda.

Temos os chamados sistemas de linhas redundantes. Alternativas. Mas custa, vai custar dinheiro.

E quem é que paga a conta? Tem de ser investimento público?

Já houve alguma conta que não fossem os cidadãos, nós, a pagarmos? Vai à conta da fatura elétrica.

Privatização da REN? Talvez não tenha sido desejável, mas temos que olhar para o contexto

Com o apagão voltou a ser questionada a privatização da REN. Foi um bom negócio?

Temos que olhar sempre para os contextos. Foi feita sob a intervenção da Troika e o Governo sem saber se acordava no dia seguinte com dinheiro para pagar as pensões.

É daquelas situações das famílias que têm que vender o anel da avó, que gostavam muito. Talvez não tenha sido desejável, mas temos que olhar para o contexto. Agora, a REN ou a EDP serem privadas ou serem públicas, estou plenamente convencido que não houve diferença penalizadora pelo facto de serem privadas.

A E-REDES nesta situação teve uma atuação absolutamente notável de empenho e de compromisso. Às vezes, ser público é pior do que ser privado.

Girabolhos, que é uma barragem média, é também um reservatório de água para uma região que sofre stress e carências de água frequentemente

A barragem de Girabolhos caiu quando era presidente da Endesa. O Governo já deu novamente luz verde à construção. Continua a ser um projeto importante, sobretudo para a produção de energia?

É um projeto muito interessante, continua a ser, e é um projeto chamado de fins múltiplos. Tem vários aspetos interessantes. Tem a geração de eletricidade numa barragem chamada reversível, ou seja, são duas barragens na realidade, seguidas, eu deixo passar água de uma altura mais elevada para baixo: turbino, gero eletricidade, e essa água não vai toda embora, a barragem a jusante retém essa água e bomba outra vez a água para montante.

É muito interessante, funciona como uma bateria, quando eu tenho ao longo do dia muita produção de eletricidade, às vezes mais até do que estou a consumir, posso usar essa eletricidade na bomba que faça subir a água de jusante para montante. Quando a noite chega e o fotovoltaico não está a contribuir e também à noite a procura é maior, posso usar essa água que acumulei outra vez cá em cima e turbiná-la para ajudar o sistema elétrico.

Mas tem outro interesse muito importante. Girabolhos, que é uma barragem significativa, uma barragem média, é também um reservatório de água para uma região que sofre stress e carências de água frequentemente.

Agora, nas cheias, foi questionada a importância que teria para a gestão de leitos. Houve vozes que disseram que ela tinha uma importância muito mais residual a esse nível do que na produção de energia. É assim?

Ouvi também várias versões, que se houvesse Girabolhos não havia cheias no Baixo Mondego, ou que não serve para nada. Como é normal, o 8 e o 80 estão fora da realidade.

É evidente que mais uma retenção de água, com alguma expressão, dá um contributo para a regularização. Girabolhos é relevante na regularização de cheias. Neste caso concreto, não tinha obstado às cheias, era uma ajuda, mas não era suficiente para evitar o que aconteceu no Baixo Mondego.

Acha que este projeto ainda poderia ter interesse para a Endesa?

A Endesa hoje já não tem nenhuma responsabilidade, porque entregou ao Estado tudo. Terrenos expropriados, foram cerca de 90 milhões de euros de perdas que a empresa assumiu, quando a "geringonça" começou a dizer que queria rever o que já estava assinado com o Governo português.

Foi esse o motivo. Em Estados de Direito, grandes empresas não compreendem que se volte com a palavra atrás.

Este projeto, eu diria que hoje ainda tem mais interesse do que à época. O que está ali de bateria é mais relevante do que há quatro ou cinco anos. Começa a haver muitas horas do ano em que há excesso de geração de eletricidade com base em painéis solares e vento, o que leva a que se desperdice eletricidade, a rede não comporta receber, o consumo não está ao nível da injeção de eletricidade.

Se tivermos um consumidor que aproveita esse excedente de geração, em que o preço chega a zero ou até a preços negativos, está a aproveitar essa eletricidade para carregar a bateria, a albufeira a montante, para ser utilizada quando preciso de eletricidade.