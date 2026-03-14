UGT avisa que quem aprovar alterações à lei "terá de assumir conflitualidade laboral que será criada"

Critica o Ministério do Trabalho, por não fazer o papel de árbitro como lhe compete. Diz que se sente um réu nas reuniões, confrontado pelo executivo e pelas confederações patronais, e defende que a CGTP volte a ser convocada para os encontros sobre o pacote laboral.

Do "outsourcing" ao prolongamento dos contratos a prazo, passando pelo banco de horas individual e pela reintegração dos trabalhadores despedidos de forma ilícita, o secretário-geral da UGT explica as linhas vermelhas dos sindicatos e até onde estão dispostos a ceder.

Nesta entrevista ao programa da Renascença Dúvidas Públicas, Mário Mourão assegura que ainda é possível um entendimento.

Sem a assinatura da UGT, o Governo já anunciou que “volta tudo atrás” e a proposta que será entregue na Assembleia da República será o projeto inicial, com eventuais contributos dos patrões.

“Quem aprovar [as alterações à lei] terá de assumir a conflitualidade laboral que será criada em Portugal”, avisa Mário Mourão, caso não haja acordo em Concertação Social. Neste cenário, promete “não dar tréguas” aos deputados e deixa a porta aberta ao regresso dos protestos à rua, sozinhos ou acompanhados, o que não exclui uma nova greve geral.