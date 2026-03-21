Dúvidas Públicas

"Cada país da UE a atuar avulso é o pior". Indústria pede mais apoios e coordenados

21 mar, 2026 - 08:00 • Sandra Afonso , Arsénio Reis

O presidente da associação que representa o setor da química, petroquímica e refinação alerta para o "impacto severo" do aumento do preço dos combustíveis, que neste setor é sentido em duas frentes. Luís Gomes avisa que o mercado energético vai precisar de, pelo menos, seis meses para recuperar após a guerra no Irão e pede mais apoios às empresas, mas que sejam equitativos na UE. Sublinha ainda que os reatores modelares defendidos por Von der Leyen ainda são uma tecnologia exploratória.

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"Cada país da UE a atuar avulso é o pior". Industria pede mais apoios e coordenados
"Cada país da UE a atuar avulso é o pior". Industria pede mais apoios e coordenados

Três semanas depois do ataque ao Irão, o preço do barril de brent, o petróleo de referência para a Europa, está de novo acima dos 100 dólares. Na União Europeia, cada Estado-membro anuncia as medidas que entende, com destaque para a vizinha Espanha, que lançou um pacote de cinco mil milhões para atenuar a fatura energética.

Em Portugal, além de uma redução fiscal, o executivo avalia se apoia o gasóleo agrícola e mede a distância que separa o país de "um cenário de crise energética". Na próxima semana, o gasóleo e a gasolina voltam a disparar, para preços de junho e julho de 2022, os primeiros meses da guerra na Ucrânia.

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Se o Governo de Luís Montenegro ainda tem dúvidas, Luís Gomes, que representa a indústria portuguesa da química, petroquímica e refinação, não parece ter nenhuma: "os impactos de médio prazo (um a dois meses) vão ser muito severos" para a indústria nacional, garante.

Em entrevista ao programa Dúvidas Públicas, da Renascença, o presidente da AP Química lembra que este setor é duplamente atingido: pelo agravamento do preço do petróleo, que estas empresas processam em combustível e derivados; mas também pela subida dos custos de transporte e outros produtos e serviços, fundamentais para a produção de matérias-primas para a indústria, como colas, selantes ou tintas e outros componentes químicos.

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Luís Gomes diz que o executivo português pode ir mais longe nos apoios à fatura energética, mas as medidas devem ser alinhadas a nível europeu, para não criarem desigualdade, agravando a disparidade competitiva.

Destaca a importância estratégica deste setor, fortemente exportador. Representa cerca de 15% das vendas nacionais para o exterior e faz negócio com cerca de 180 países.

O presidente da AP Química admite que muitas empresas ainda estão a consumir petróleo comprado a preços mais baixos, antes do ataque ao Irão mas, entretanto, terão de regressar ao mercado. Estes contratos têm três a 12 meses. Por outro lado, são "seguros" que protegem a indústria da alta do preço, mas também impedem que beneficie quando o preço desce.

O agravamento dos preços no mercado energético terá um impacto "severo" e prolongado. Mesmo que a guerra no Irão termine hoje, o preço do petróleo precisa de pelo menos 6 meses para estabilizar, avisa Luís Gomes, dada a destruição a que estamos a assistir das infraestruturas energéticas.

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É inevitável que as empresas acabem por passar estes custos para o consumidor final, até para evitarem encerramentos, defende o presidente da AP Química. Neste setor, isso significa aumentos não só nos combustíveis e derivados, mas também componentes químicos essenciais para 95% da indústria, desde o cimento aos produtos farmacêuticos.

Luís Gomes explica que Portugal e a Europa precisam de energia barata e abundante, para que a indústria possa ser competitiva. No entanto, avisa que os pequenos reatores nucleares, defendidos pela presidente da Comissão Europeia, ainda são uma tecnologia em exploração. Já existem vários, pela Europa e até na China, mas são todos protótipos.

A transição energética é uma oportunidade para garantir a independência energética da Europa. Em Portugal é preciso investir em inovação e na modernização da rede.

Diz que falta mão de obra técnica qualificada no setor que representa e, neste caso, a via verde do Governo para a imigração não resolve o problema. Nós temos a solução dentro de casa, mas "há um estigma injusto sobre cursos profissionais e politécnicos”, lamenta.

Deixa ainda um balanço positivo da participação das empresas do setor no PRR, no entanto, admite que alguns contratos podem não ficar concluídos dentro do prazo.

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