"Cada país da UE a atuar avulso é o pior". Indústria pede mais apoios e coordenados

Três semanas depois do ataque ao Irão, o preço do barril de brent, o petróleo de referência para a Europa, está de novo acima dos 100 dólares. Na União Europeia, cada Estado-membro anuncia as medidas que entende, com destaque para a vizinha Espanha, que lançou um pacote de cinco mil milhões para atenuar a fatura energética.

Em Portugal, além de uma redução fiscal, o executivo avalia se apoia o gasóleo agrícola e mede a distância que separa o país de "um cenário de crise energética". Na próxima semana, o gasóleo e a gasolina voltam a disparar, para preços de junho e julho de 2022, os primeiros meses da guerra na Ucrânia.

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Se o Governo de Luís Montenegro ainda tem dúvidas, Luís Gomes, que representa a indústria portuguesa da química, petroquímica e refinação, não parece ter nenhuma: "os impactos de médio prazo (um a dois meses) vão ser muito severos" para a indústria nacional, garante.

Em entrevista ao programa Dúvidas Públicas, da Renascença, o presidente da AP Química lembra que este setor é duplamente atingido: pelo agravamento do preço do petróleo, que estas empresas processam em combustível e derivados; mas também pela subida dos custos de transporte e outros produtos e serviços, fundamentais para a produção de matérias-primas para a indústria, como colas, selantes ou tintas e outros componentes químicos.