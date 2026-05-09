Presidente da SEDES critica UGT e PS por acordo falhado na concertação: "Estão a gozar com quem trabalha"

Mas também não é normal o PS pedir tão descaradamente a demissão de um ministro de uma pasta destas…

Quer a minha opinião? Se eu concordo? Não. Se eu estivesse lá não o tinha pedido. Mas não estou e, portanto, limito-me a estar na comissão política [do PS] enquanto me convidam para lá estar, enquanto tiverem paciência para me aturar. Mas sou livre e sem amarras e, portanto, digo o que penso e não vou deixar de pensar. Qualquer ministro da Saúde de qualquer governo precisa de ajuda porque a Saúde lida com a vida e com a morte. E, portanto, é um assunto que preocupa as pessoas. Claro que um governo de direita do PSD é mais liberal, pode ter uma visão mais dos privados. Por exemplo, as PPPs na gestão dos hospitais funcionaram bem.

Acha que tem faltado apoio do Governo à ministra?

Não, acho que não. Mas acho que é uma tarefa difícil. Acho que nem tudo tem corrido bem. Acho que o país precisava de algumas reformas na área da saúde. Eu já falei várias. Por exemplo, a questão do INEM, dos bombeiros.

Esta semana foi aprovado um diploma importante sobre o regime dos médicos tarefeiros. O que é que acha deste diploma?

Acho que é razoável. Acho que há aqui um problema com os tarefeiros. Os jovens não querem entrar nas especialidades, preferem ser tarefeiros. Isto é um problema grave. Agora foram dadas condições para que os tarefeiros fiquem mais ligados ao hospital e possam no futuro entrar numa carreira e numa especialidade.

Foi um bom passo que se deu com este regime?

É preciso fazer aqui reformas. Primeira reforma era juntar a área social à área da saúde. Depois, outra reforma importante é, por exemplo, no caso da emergência, aproveitar a Força Aérea e fazer, como os espanhóis, em que muitas das áreas da proteção civil, dos bombeiros, do INEM, estão nos militares. E já agora ajudava a que parte do Orçamento entre no orçamento militar que Portugal tem que aumentar por causa dos compromissos que tem com a NATO e com a União Europeia. Portanto, era uma forma inteligente, era dois em um.

Neste sábado cumprem-se dois meses de mandato do Presidente da República. À esquerda do PS já se lamenta, por exemplo, a promulgação da Lei da nacionalidade. Considera que houve aqui um mau sinal que foi dado por António José Seguro?

Não, não têm razão. Acho que o Presidente fez aquilo que devia fazer porque o Presidente da República não é o António José Seguro apenas nas suas convicções. O Presidente tem de ser um fator de estabilidade e não de problemas. Tem sido sóbrio, tem feito aquilo que prometeu fazer. Fala pouco, mas quando fala, fala com propriedade. E neste caso houve uma maioria larga no Parlamento que aprovou uma lei que já foi melhorada aceitando algumas sugestões do Tribunal Constitucional. Acho que fez bem. O Presidente promulgou, mas fez os seus comentários.

O que é que a esquerda e o PS, que é a sua área política, podem esperar deste Presidente da República?

O Presidente é o Presidente de todos os portugueses, não é da esquerda nem da direita. É simples. É isso mesmo. E tem de ser.

Não anda cá para agradar ao PS?

Não, o Presidente agrada à consciência dele, segue os seus princípios. E depois segue uma ideia de que era preciso ter um Presidente institucional, que seja Presidente de todos os portugueses, que seja um árbitro, isento. É muito difícil? É. Vai ter críticas? Vai. Mas tenho a certeza de que ele dorme muito tranquilo.

O Presidente da República disse que quando falasse haveria uma consequência sobre o que diria. Mas, por exemplo, António José Seguro pediu ao Governo um relatório sobre o que aconteceu na resposta ao temporal e o Governo até agora não apresentou relatório nenhum, nem disse que iria fazê-lo. Acha que há respeito do Governo pelo que o Presidente da República diz?

Acho que há e acho que estamos no princípio, mas estes dois meses demonstraram que temos um Presidente da República que os portugueses respeitam, que representa a decência e a integridade e que segue princípios.

A SEDES está empenhada em lançar a regionalização. O Presidente da República, apesar de já ter defendido o processo, na campanha avisou que se for para criar mais cargos que é contra e o Governo não quer, para já, avançar com este dossiê. Não há muita gente a querer a regionalização.

Paciência. O que a SEDES faz, e eu próprio, é tentar convencer das nossas razões. Só há três países na Europa que não têm regiões administrativas. Portugal, a Irlanda e o Luxemburgo. Acho que está tudo explicado. Luxemburgo é metade de Lisboa, também é uma região. A Irlanda é uma ilha pequena, não tem. A Dinamarca, que é metade do nosso território, tem 5 regiões. Nós precisamos de escala. Precisamos de grandes empresas, maiores empresas. Mas também nas autarquias, como se viu agora no temporal de Leiria. O que faltou aqui foi escala. Como agora no Porto a decisão da Câmara do Porto e bem, dos transportes públicos gratuitos. Nós precisamos de gerir em conjunto áreas como transportes, saúde. E já agora, não é preciso mais cargos nem mais dinheiro, porque é pegar nas CCDRs que existem, que já têm imensos quadros e torná-los é eleitos.

E acha crítico que a regionalização não avance nesta legislatura?

Não, nós fizemos por uma razão muito simples, porque comemoraram-se 50 anos da Constituição e falta cumprir a regionalização. Está lá escrito. Aliás, acabaram-se com os governos civis e deviam-se ter feito regiões administrativas.

Mas a própria Constituição blinda um pouco o processo…

É verdade, mas isso é um assunto para os políticos. Uma das reformas do Estado que é preciso é descentralizar o poder.

Mas é esse processo que está em curso, também, ou não?

Mas eu não posso descentralizar tudo do Governo central para o governo local, para as autarquias. Tem de haver um governo intermédio, como têm todos os países europeus.

Não acompanha a posição do primeiro-ministro, de que primeiro é preciso estabilizar e terminar este processo de descentralização e depois numa outra fase arrancar com a regionalização?

Não, não acompanho. Mas agora quero dizer que estou otimista. Ao contrário de outros tempos em que tínhamos o professor Marcelo Rebelo de Sousa, líder do PSD, com o António Guterres, primeiro-ministro em que se bloqueou a regionalização, hoje temos um primeiro-ministro que é de Espinho, é um homem do Norte e que sabe bem que é importante descentralizar. Eu acho que ele vai um dia defender a regionalização. Admito que não seja nesta legislatura, mas numa próxima ou mais tarde. Os governos serão do PSD ou do PS nos próximos 50 anos, estou absolutamente certo.

Acha que o Chega não consegue formar governo?

Não, pode fazer parte de uma coligação, de um governo, mas acho que o Partido liderante da direita é o PSD e o da esquerda é o PS e isso é bom para a democracia, é bom para a alternância. O líder do PS é de Baião, não esquece as suas raízes e temos um Presidente da República que também não esquece as suas raízes, que é de Penamacor, na fronteira. E, portanto, se não aproveitamos as lideranças que temos hoje, que são pessoas que não são de Lisboa…nós precisamos de descentralizar o poder. A SEDES vai organizar conferências com opiniões diferentes, vamos ter discussão e gostava que, em 4 de dezembro, na última conferência, que é o dia da SEDES, em que foi fundada, possamos chegar a uma conclusão e apresentar ao país um documento, uma proposta de organização do território com a descentralização, com as regiões, que seja simples, que não gaste mais dinheiro, que não complique, que descomplique, mas que vá de encontro à necessidade das pessoas. Estamos a fazer uma coisa que já foi feita em vários países, que deu bom resultado e é o que eu às vezes digo, ‘valha-me Deus, qual é a dúvida?’.