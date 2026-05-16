Faltas justificadas junto a férias podem facilitar abusos, alertam empresários

Na semana em que o Governo aprovou em Conselho de Ministros as propostas de alteração à Lei Laboral, que serão entregues no Parlamento, o presidente da Associação Empresarial de Portugal (AEP), Luís Miguel Ribeiro, foi o convidado do programa Dúvidas Públicas, da Renascença.

O representante dos empresários do norte não diz se considera a proposta final do executivo mais favorável aos empresários, do que a última versão em negociação entre os parceiros sociais. No entanto, sublinha a necessidade de uma legislação mais flexível, que permita às empresas pagarem melhores salários, e lamenta que a UGT tenha colocado os próprios interesses à frente dos trabalhadores.



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Nesta entrevista ao programa Dúvidas Públicas, o presidente da AEP diz que a central sindical não terá chegado a acordo para não repetir experiências passadas, porque acreditam que perderam sindicalizados por terem assinado acordos anteriores.

Sobre o conteúdo da proposta do Governo, elogia as chamadas traves mestras, como o fim dos limites ao outsourcing ou o regresso do banco de horas individual.

Já as duas faltas justificadas, se forem coladas às férias, recebem um cartão vermelho. O presidente da AEP compara esta medida a outras que já existem e que permitem, igualmente, abusos por parte dos trabalhadores, como as baixas automáticas.

Luís Miguel Ribeiro defende ainda que “as pessoas já estão cansadas” de paralisações, por isso não espera uma grande adesão à greve geral marcada para 3 de junho.