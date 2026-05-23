Sistema Volta recolheu 400 mil garrafas e latas intactas no primeiro mês

Os consumidores estão a correr atrás dos 10 cêntimos cobrados nas garrafas de plástico e nas latas ou ganharam “consciência ambiental”? Gonçalo Lobo Xavier, diretor-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED), prefere pensar que é um gesto pelo ambiente e pela sustentabilidade.

Independentemente do motivo, o balanço da nova campanha de reciclagem, o “V de Volta”, é positivo e já superou o teste piloto realizado em 2023.

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Em entrevista ao programa de economia Dúvidas Públicas, da Renascença, Gonçalo Lobo Xavier diz que, apesar das críticas, a iniciativa que obriga os consumidores a devolverem garrafas e latas intactas, para recuperarem 10 cêntimos em cada embalagem, está a ter uma forte adesão. “Nas primeiras quatro semanas foram recolhidas 400 mil unidades”, avança.

Entretanto, uma marca lançou no mercado garrafas ligeiramente acima de três litros, para evitar a cobrança dos 10 cêntimos. Uma “operação comercial” que não deverá tornar-se tendência, de acordo com o diretor-geral da APED.

Gonçalo Lobo Xavier antecipa ainda nesta entrevista à Renascença que o projeto-piloto para recolha de têxteis usados também está a ter uma grande adesão. Está disponível apenas em Lisboa e no Porto, em 10 lojas, e em pouco mais de um mês já recolheu cinco toneladas.

A iniciativa “V de Volta” obriga os consumidores a devolverem a garrafa ou lata intactas para recuperarem os 10 cêntimos que pagaram pela embalagem. Já consegue avaliar como é que estão os consumidores a reagir a esta medida?

Uma coisa é a opinião publicada e as redes sociais e muito ruído por parte de alguns políticos incautos, que querem fazer aproveitamento político de coisas inovadoras para aparecerem, e outra coisa é a realidade. Em quatro semanas foram recolhidas 400 mil unidades.

Isto compara, por exemplo, com sistemas que foram criados na Áustria ou na Irlanda. Na Áustria recuperaram 100 mil num ano.

As pessoas ganharam uma consciência ambiental que não tinham. Dizem que obriga a ter um saco em casa e a acumular, que dá imenso trabalho e obrigam-nos a trabalhar. Temos que ser sérios! Se nós queremos mudar a consciência ambiental e os hábitos das pessoas, isto obriga ao empenho pessoal.

Do ponto de vista do retalho, para além desta operação representar zero em termos de fluxo financeiro, demonstra que a população está a reagir bem, ao contrário do que se vê nas redes sociais.