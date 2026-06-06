Mesmo que “charters de pessoas aterrassem no país, as obras não iam andar mais depressa”

Mesmo com a nova proposta do Governo, que reduz o limite a partir do qual os contratos públicos ficam isentos de visto prévio, de 10 milhões para cinco milhões de euros, cerca de 90% dos atos públicos ficam dispensados deste procedimento.

São contas avançadas pelo novo presidente da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), em declarações ao programa Dúvidas Públicas, da Renascença. Ricardo Gomes considera os cinco milhões “uma fronteira interessante”, até porque acima deste valor as diretivas europeias obrigam à publicitação dos contratos.

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O líder empresarial critica ainda o papel assumido pelo Tribunal de Contas, que “foi além das suas competências” e “é ainda um resquício de uma forma infantilizada que o Estado tem de aplicar os seus desígnios de investimento”. Sublinha que a corrupção não se combate com a fiscalização preventiva.

Apesar da medida trazer benefícios claros para a economia, Ricardo Gomes admite também que muitos decisores públicos, “mesmo podendo dispensar, vão querer o visto prévio”.

"As pessoas estão à espera” da redução do IVA para 6%



Ricardo Gomes tomou posse há menos de um mês e na primeira grande entrevista enquanto presidente da AICCOPN, a associação que representa todo o setor da construção, explica que os licenciamentos caíram no primeiro trimestre do ano, “porque as pessoas estão à espera” da redução do IVA para 6% e que a Autoridade Tributária defina como será aplicada.

Defende que este alívio fiscal para o setor é “uma belíssima ideia”, mas não devia terminar em 2032 como está previsto, a redução do IVA devia ser “permanente e retroativa”.

Explica que a construção não consegue acompanhar as necessidades do mercado porque tem tempos próprios, só os licenciamentos e preparação dos projetos levam cerca de cinco anos a chegar ao terreno. Por outro lado, este tem sido um setor particularmente fustigado pelas últimas crises, desde 2008 “perdeu centenas de milhares de trabalhadores”. Há cerca de 10 anos que a construção está num processo de recuperação, mas tem sido “lento”.

Ricardo Gomes diz que têm sido tomadas “medidas boas e no bom sentido” para responder à crise na habitação, mas algumas ainda não produziram efeito, serão necessários pelo menos dois anos para terem impacto.