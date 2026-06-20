Banco de Fomento vai dar garantias públicas para habitação à classe média e desfavorecidos

Mas não estão porque não se candidatam, não são elegíveis?

Normalmente as grandes empresas têm restrições de natureza europeia, de acesso aos fundos europeus, de acesso às garantias.

Nós cumprimos o que nos mandam as diretivas. Essas grandes empresas, se estivessem na França ou na Alemanha, tinham acesso ao seu Banco Soberano. E isso tem que mudar radicalmente, porque esses bancos têm dimensão de Estado, orçamento e músculo que lhes permite ter uma atividade privada muito forte.

O que é que é preciso para incluir as grandes empresas?

Precisamos de ter, ao nível do enquadramento europeu, uma avaliação bastante mais ampla e bastante mais alargada das regras. Isto é, precisamos que a Europa deixe de ser de pequenos, para pobres, para todos, para ser uma Europa musculada, em que queiramos ter campeões europeus, para que as empresas não acabem todas nos Estados Unidos e com a concorrência da China.

Precisamos também de mudar no espaço europeu algumas regras, que permitam que as empresas grandes em Portugal, que são médias europeias, tenham acesso às garantias, aos instrumentos de capital, aos seguros.

Nós já estamos a fazer o nosso papel. Há uma série de instrumentos, sobretudo de capital e de obrigações, que nos dão acesso ao mercado de capitais e já podemos apoiar estas grandes empresas dentro da legislação das regras europeias.

Isso também não revela dificuldade de acesso a financiamento das mais pequenas, quando recorrem mais ao Banco de Fomento?

Nós estamos a financiar o que a economia portuguesa tem. Eu não vejo hoje grandes dificuldades de acesso ao financiamento empresarial em Portugal.

Hoje, em Portugal, pela primeira vez pós 25 de Abril, há mais depósitos das empresas nos bancos comerciais do que crédito às empresas. O valor dos depósitos às empresas já supera os 77,5 biliões de euros. O valor do crédito está em 75,3 biliões de euros. Ou seja, se os empresários todos se conhecessem e se fizessem um mercado interempresarial, nem era preciso mercado bancário.

Os empresários estão carregados de dinheiro, depositam-no nos bancos comerciais e não conseguem fazer investimento porque não aparecem projetos ou não querem mobilizar novos projetos.

Também há uma ideia de que o empresário português não arrisca muito?

O que sei é que a máquina do Estado portuguesa é conservadora e não arrisca nada. Isso eu sei. Eu só conheço empresários que correram risco.

Os empresários estão carregados de dinheiro, depositam-no nos bancos comerciais e não conseguem fazer investimento porque não aparecem projetos ou não querem mobilizar novos projetos

Mas para a saúde da economia esse cenário de dinheiro parado não é saudável?

O meu trabalho, enquanto presidente do Banco Português de Fomento, é mobilizar investimento empresarial. É convencer os empresários a investirem, porque certamente é mais lucrativo do que receberem taxas nos depósitos de 1%.

Há uma estratégia nesses apoios? Estão a ser concentrados em áreas prioritárias, definidas pelo Governo ou com indicações do Governo?

O Governo nomeou um Conselho Estratégico e escolheu o Presidente da Comissão Executiva do Banco. O Conselho Estratégico define connosco e com o Conselho de Administração quais são as prioridades daquilo que é a estratégia do Banco: áreas de investimento, montantes de garantias, apoios que têm que ser concedidos, soluções.

O Estado não dá orientações ao Banco! O Banco tem uma estratégia, tem um Conselho Estratégico, tem uma dimensão de independência de gestão, de soberania e de autonomia. E articula com o Estado o que está a fazer.

Eu não recebo uma chamada do Ministro A, B ou C a dizer que quer uma linha agora para a Energia, outra para a Agricultura, outra para isto ou para aquilo.

E outra para barcos, da Marinha Portuguesa?

Certo, não há disso. Nós não temos isso. Nós temos uma estratégia, até é pública. Nós dissemos quais são as garantias que vamos mobilizar. Muitas delas nem têm nada a ver com o Governo, porque são europeias.

Claro que todas as linhas que temos que fazer têm que ter a autorização do Governo para mobilizar a garantia pública. Mas não é o Governo que pega num e-mail ou numa chamada e liga para o Presidente do Banco. Não é assim que funciona.

Por exemplo, um dos planos é abrir agora duas linhas, uma para o turismo e outra para a agricultura. Porquê estes dois setores?

Porque são dois setores onde nós vemos maior dificuldade no financiamento bancário.

Em particular na agricultura, muitos dos projetos, hoje de média dimensão, são projetos com arrendamentos de terra. A hipoteca de suporte ao financiamento é muito difícil para a banca comercial, porque o proprietário não vai dar uma hipoteca de uma propriedade sua para um investimento de um terceiro. É preciso uma garantia pública. Além disso, os agricultores estão sempre sujeitos a muito mais riscos que os restantes setores.

No turismo, a dimensão é bastante clara. Portugal tem hoje 33 milhões de turistas, um peso direto no PIB de 12%, com atividades conexas de serviços passa a 18%. E nós temos uma responsabilidade, que é conseguir encontrar capacidade para que a máquina bancária consiga acompanhar a velocidade com que o turismo está a crescer em Portugal.

Aqui também há desafios, porque os terrenos para a construção de novos edifícios e novos hotéis são bastante caros, e a banca comercial tradicionalmente não financia terrenos e financia até 70% ou até 80% a construção.

E quando é que os empresários podem contar com estas linhas?

Temos as linhas fechadas, ou seja, montadas, organizadas, tratadas. Estamos nesta altura no processo de formalização, ativação e contratação. Queríamos que já no final do mês de julho as linhas estivessem disponíveis para piloto, mas sabemos que só depois do verão, de setembro a dezembro, é que elas serão ampliadas para todos os empresários poderem fazer a sua subscrição normal.

E qual será o montante disponível?

No global, em todas as linhas, para todos os sectores, só este ano temos 15 mil milhões de euros. Estas duas linhas que estamos a mobilizar andarão entre os 1500 e os 2000 milhões de euros dedicados. Mas estes empresários também podem ir às linhas de inovação, às linhas de impulsar e de impacto, às linhas de contratação e de investimento. As linhas são feitas por finalidade, não é por empresa.

Outro investimento apoiado é o Hospital de Lisboa Oriental, o futuro Hospital de Todos os Santos, com um orçamento que já sofreu derrapagens. Consegue dizer-nos quanto é que vai custar esta obra?

O número que nós temos oficial, na candidatura, são 455 milhões de euros e o valor que mobilizámos foram 15 milhões de euros, com a possibilidade de ir até 45 milhões de euros.

Temos um princípio que gostamos de manter: só participamos em sindicatos bancários e só participamos para dar a chancela nacional e a chancela de soberania a estes projetos. Estes projetos são, normalmente, financiados pela banca comercial, o nosso trabalho é mobilizar ou garantias ou crédito, neste caso é crédito.

Tenho a certeza que é preciso mais e melhores hospitais em Portugal. Isto é verdade na Área Metropolitana de Lisboa, mas também é verdade no Algarve, onde também já estamos a avaliar a operação, também é verdade no centro do país, onde também temos duas operações de avaliação.

O Banco de Fomento pode entrar também no novo hospital do Algarve, já anunciado?

Pode e vamos entrar. Nós e o Banco Europeu de Investimento. Será uma garantia para o sindicato bancário ou um crédito direto com o Banco Europeu de Investimento, um dos dois.

Ainda não está definido o montante?

Não. Estamos a trabalhar ainda no assunto.

Já estão a receber candidaturas ou interesse para o segundo troço do TGV?

Já, o banco desenhou o financiamento do primeiro troço, cerca de 2.700 milhões de euros, nós mobilizámos uma garantia de performance de 110 milhões de euros e com essa garantia chegámos a 900 milhões de euros, números redondos de mobilização do Banco Europeu de Investimento. Primeiro troço, entre o Porto e Oiã, 70 km.

Agora estamos no segundo troço, entre Oiã e Soure. Vamos utilizar, com o Banco Europeu de Investimento, uma solução financeira bastante similar.

Já sabem o montante?

Não temos ainda visibilidade do montante, até porque o concurso está em curso. Mas temos visibilidade da estrutura, que queremos replicar: o Banco Português de Fomento concede uma garantia de performance e mobiliza o Banco Europeu de Investimento, os dois mobilizamos o financiamento com a Banca Comercial em Portugal, que também entrou no primeiro troço do TGV.

Já estão em contacto com consórcios?

Já tivemos contactos com consórcios interessados, sim.

O Banco tem verbas destinadas à construção de habitação. É um apoio a 100%, financiam parte dos projetos, como é que funciona?

Para nós, habitação é oferta, oferta é construção. O nosso trabalho na habitação é mobilizar financiamento e investimento para que as empresas possam construir casas, ou reabilitar.

O Banco começa agora com dois instrumentos, que são mais ágeis e mais simples.

O primeiro são parcerias público-privadas, ou seja, um terreno público com uma construção privada de 80, 90, 100 apartamentos. Nós financiamos, porque o terreno é público e não é hipotecável, damos uma garantia de suporte à banca comercial para financiar a operação da construção. Isso são os PPPs, parcerias público-privadas, constrói e depois arrenda.

Depois vamos retomar um instrumento que teve muito sucesso em Portugal nos anos 90: as cooperativas de habitação públicas e privadas. Um conjunto de cidadãos, com os municípios ou por seu intermédio, têm um terreno, fazem 20 casas. Essas 20 casas já estão loteadas, programadas e estruturadas mas ainda não há casa, não há hipoteca, o Banco não pode fazer o suporte. Damos uma garantia pública para o construtor e para o Banco, avança a construção e depois a seguir a hipoteca, quando a casa estiver construída.

O Estado não dá orientações ao Banco! Eu não recebo uma chamada do Ministro A, B ou C a dizer que quer uma linha agora para a Energia, outra para a Agricultura

Já tem muitas cooperativas?

Já temos meia dúzia de cooperativas de piloto no país inteiro e muita procura.

Estes são os dois primeiros produtos, mas depois teremos dois produtos que para nós também são muito importantes. O Banco dará a garantia pública e mobilizará financiamento às autarquias locais e aos municípios, que são duas das grandes instituições que podem na máquina pública mobilizar a construção da habitação.

Para casas a preços controlados?

Para habitação pública. A denominação é muito ampla, há preços controlados, há habitação acessível, para habitação pública.

Para habitação pública e para portugueses, é esse o nosso objetivo, e para novos portugueses que precisem de casa. Nós precisamos ter casa para a classe média.

Depois teremos uma última dimensão, que também estamos a estudar e a ultimar com o Banco Europeu de Investimento, linhas de financiamento de crédito direto, quando for preciso, mas que será em casos muito pontuais, porque a banca comercial tem dado uma resposta muito forte e muito positiva.

Não invalidamos, e estamos a estudar, precisamos de ter garantias de dimensão estrutural para que as famílias possam ter a primeira habitação. E a maioria dos bancos soberanos na Europa têm instrumentos de garantia e de crédito para famílias, para a primeira habitação. Nós não vamos deixar esse território também por explorar.

Assim como existe a garantia para os jovens, que é mobilizada pelo Ministério das Finanças, estamos a estudar e a ver noutros países da Europa, com outros bancos soberanos, quais são os instrumentos que o resto da Europa está a utilizar.

Vai ser uma estreia para o Banco de Fomento, que normalmente lida só com empresas?

Já fizemos no passado financiamento a pessoas e a indivíduos, em particular de classes menos favorecidas, para educação.

Estamos a estudar todos os cenários. O nosso objetivo é a habitação do lado da oferta, oferta, oferta; 95% do nosso trabalho é oferta, oferta, oferta. Empresas que produzam, construam e concebam habitação.

Esse é o primeiro objectivo, construção e reabilitação. Mas, se precisarmos e se for necessário, para classes desfavorecidas e, em particular, para a classe média, podermos ter uma palavra a dizer nas garantias públicas e na dimensão de crédito público na habitação para famílias de primeiro direito.

Para já é uma intenção?

Vai ser mais do que uma intenção.

Ainda este ano? Acha que é possível?

Não sei quando é que vamos fazer, mas vamos fazer. Vamos fazer porque a dimensão do mercado é enorme. E é claríssimo, há cada vez mais portugueses a precisar de casa. Temos que ter decisões excecionais para momentos excecionais.

Eu não quero saber se o A, o B, o C pensa que a habitação está aquecida, sobreaquecida, acelerada, desacelerada. Falem com os cidadãos. Perguntem qual é que é a primeira preocupação dos empresários. E vão receber esta resposta: mão de obra, postos de trabalho, equipas, emprego. E perguntem qual é que é a primeira preocupação das pessoas? Habitação, habitação, habitação. Nós vamos dar uma resposta ao que o país precisa. E vamos fazer o mesmo na educação.

Claro que o nosso foco tem que ser a classe média e sobretudo as classes mais desfavorecidas. Mas não vamos na conversa de que há uma bolha e uma espiral. Conversa de estudos e de papelada não faz casas, não entrega habitação, não cria formação, não cria emprego, não cria empresas, não cria competitividade, não cria economia. Nós jogamos com quem joga. Quem apita, vai ter que se adaptar às regras.

Passando ainda pelo mau tempo, quanto é que o Banco de Fomento já concedeu na sequência das tempestades do início do ano? E qual é a verba que ainda tem para distribuir?

Superámos nesta altura 1.650 milhões de euros de crédito aprovado, concedido e financiado a mais de 8 mil empresas. E isso mostra bem a velocidade com que tivemos uma resposta bastante material em todos estes distritos, em todos estes municípios. Financiámos empresas de mais de 90 municípios, praticamente um terço do país. Ao final de pouco mais de uma semana já estávamos a fazer enquadramentos das operações e também houve uma enorme velocidade.

Temos 2 mil milhões que foram do Orçamento de Estado e de Garantias do Banco Português de Fomento colocados na reconstrução e tesouraria, e agora vamos ter o pós-reconstrução para as empresas ganharem uma nova vitalidade com mais mil milhões do Banco Europeu de Investimento. Estão ultimados e contratados e vamos começar a desembolsar a partir do verão.

No Parlamento disse que o Banco de Fomento não exigia garantias pessoais, nem hipotecas, e que ia verificar se a banca comercial estava a pedi-las aos empresários. Identificaram irregularidades?

Verificámos aqui uma enorme confusão. É que todas as garantias que foram concedidas pelo Banco Português de Fomento têm uma livrança de suporte. Só que a livrança é do Estado, é nossa, não é do Banco Comercial. Penso que foi essa a dúvida que ficou no sistema e que ficou nos empresários e também nos senhores deputados.

Nós temos de assinar uma livrança que o Banco A, B ou C trouxe, mas a livrança é nossa. Não apanhámos nenhum processo em que o Banco estava a exigir livranças para o próprio banco.Gonçalo Regalado é a cara da nova gestão do Banco Português de Fomento (BPF), que em 18 meses já virou a instituição do avesso. Tem batido sucessivos recordes de financiamento e promete não ficar por aqui, mesmo depois da torneira do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) se fechar.