"Instabilidade" e "hipocrisia". Inquilinos e senhorios "desiludidos" com alterações ao arrendamento

O executivo decidiu facilitar os despejos, com critérios mais apertados e menos burocracia, mas os senhorios dizem que medidas ficaram muito aquém. Luís Menezes Leitão lembra que ninguém é despejado de um dia para o outro, pelo contrário, os processos arrastam-se anos na justiça e permitem muitas exceções.

“Eu tenho tido processos em que as pessoas aparecem a dizer que estou a meio do ano letivo dos meus filhos e não quero sair da casa já. Enquanto isso, o proprietário fica mais seis meses sem renda”, diz Menezes Leitão. “Um proprietário que seja apanhado nisto, nunca mais arrenda”, avisa.

Qual é a solução? A Associação de Inquilinos Lisbonense defende quatro medidas para o setor: o registo dos contratos de arrendamento numa plataforma, com áreas e valores, para atacar a informalidade do mercado; a criação de uma autoridade que fiscalize este mercado; mais impostos para as rendas mais altas; seguros de renda multirrisco, para garantir os incumprimentos.

As quatro propostas são liminarmente rejeitadas pelo presidente da Associação Lisbonense de Proprietários, que fala numa “posição totalmente ideológica, que tem uma hostilidade brutal à propriedade e ao arrendamento”. Se estas medidas fossem aprovadas “não ficava aqui nem mais uma casa em arrendamento”, garante.

Luís Menezes Leitão defende que os proprietários não estão disponíveis para novas plataformas nem têm que dar os dados a mais ninguém, já existem mecanismos de fiscalização e os inquilinos podem denunciar os contratos, quem cobra rendas mais elevadas já paga mais impostos e, por último, os seguros para rendas são proibitivos.

Os inquilinos defendem ainda mais construção, mas avisam que não será pelo aumento de casas no mercado que os preços baixam. É sobretudo necessário que o Governo coloque os prédios públicos devolutos em bolsas de arrendamento.

"Governo está totalmente alinhado com a política do PS"



Pelos proprietários, Menezes Leitão admite que é preciso aumentar a construção nova, mas acrescenta que o mercado penaliza o arrendamento, nem a banca financia projetos para este fim.

“O proprietário está desarmado com a lei do arrendamento”, diz Menezes Leitão, e “este Governo está totalmente alinhado com a política do PS e de António Costa”.

O presidente da ALP acusa o executivo da AD e o Ministro Miguel Pinto Luz de seguirem o Mais Habitação, o pacote legislativo do governo socialista. Menezes fala em “desilusão” e avisa que “não se pode hostilizar os proprietários privados quando se faz leis do arrendamento”.

Além de criticarem a iniciativa do Governo, as duas associações concordam ainda que estas alterações deverão demorar cerca de um ano até entrarem em vigor.

Mesmo que o Governo peça uma alteração legislativa, o que acelera os trabalhos, este processo leva sempre tempo, avisa Luís Menezes Leitão. “Acho muito difícil que isto tenha condições para entrar em vigor este ano”, diz.

As alterações ao regime de arrendamento urbano ainda vão a discussão e aprovação na Assembleia da República e têm de passar por Belém. Menezes leitão não acredita que sejam levantados problemas de constitucionalidade, “porque isto é tão leve, tão leve, tão leve”, mas pode ser necessária regulamentação adicional. Só entra em vigor depois de publicada em Diário da República, o que “não deverá acontecer antes de meados do próximo ano”, defende.