O que se passa na Fertagus? Porque é improvável ver mais comboios a passar?

Já no Fogueteiro, a estação seguinte, a redução é mais dramática no horário entre as 8h00 e as 9h00 da manhã. Enquanto antes das alterações de dezembro eram realizados dois comboios simples e cinco duplos, as mudanças traduziram-se em três comboios de cada tipo, e uma redução de 3.768 lugares naquele horário - de 15.072 lugares para 11.364.

Não é possível voltar aos horários antigos?

Segundo Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas, essa não é uma hipótese.

Contudo, os horários já não são os mesmos das alterações a 15 de dezembro. A oferta foi reajustada a 20 de janeiro, revertendo a redução de lugares. Por exemplo: os sete comboios simples (de 1.256 lugares) e dez comboios duplos realizados entre as 7h00 e as 10h00 voltam a oferecer 33.912 lugares aos utentes a partir de Coina.

E o problema mantém-se?

Sim, porque não há resposta para o aumento de procura total em 8%, indicado pelo Governo a 31 de janeiro, numa resposta a questões da Renascença. “De Penalva a Setúbal, a procura aumentou 30%”, disse então a secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Pinto Dias.

Por outras palavras, há mais pessoas a procurar o comboio, mas o número de comboios, e de lugares disponíveis, não aumentou.

Como é que os comboios da CP podiam ser solução?

Os comboios da CP foram vistos como solução para a Fertagus porque as duas empresas partilham material semelhante.

Os 18 comboios utilizados pela Fertagus são propriedade do Estado, através da empresa Sagesecur. Esses 18 comboios de dois pisos e quatro carruagens fazem parte da série 3500, um grupo de 30 automotoras que foram compradas pela CP em 1998 — 12 ficaram nas mãos da operadora pública, onde fazem parte do serviço urbano de Lisboa até a Azambuja.

Contudo, no debate que tem surgido, partes do setor ferroviário apontam que as soluções diferentes adotadas pelas duas empresas na manutenção destes comboios já tornam as automotoras muito diferentes, e quase incompatíveis entre si. O risco é serem necessárias semanas de imobilização para tornar os comboios compatíveis, numa série que nunca gozou de elevados níveis de fiabilidade desde a entrada ao serviço.

Mas a CP tem comboios parados?

As duas empresas têm diferenças na operação. À Renascença, João Cunha apontou que a transportadora pública “tem uma produtividade muito inferior” nos mesmos comboios, e que devia ser exigida à CP uma disponibilidade de frota “um bocadinho mais alta para poder libertar três ou quatro” comboios.

“A maior parte do trabalho de manutenção da Fertagus é à noite. A maior parte do trabalho de manutenção da CP é às horas de ponta”, disse João Cunha. “É por isso que a Fertagus, à hora de ponta, tem no mínimo 17 unidades em 18 a andar, e a CP, nas 12 de dois pisos que tem, se tiver 9... Já é um grande dia". Questionada sobre esta disponibilidade há uma semana, a CP não respondeu à Renascença.