Mulheres ganham menos 2.850 euros por ano que homens

Em relação ao mercado de trabalho, "Portugal tem uma das maiores taxas da União Europeia de participação feminina no mercado de trabalho" e as mulheres portuguesas trabalham sobretudo a tempo inteiro, apesar de haver uma "grande precariedade de vínculos contratuais", já que "quase uma em cada cinco mulheres tem um contrato de trabalho temporário".

Por outro lado, quase metade (49%) das mulheres empregadas trabalhavam em três das categorias de profissões que auferem salários mais baixos e na categoria de trabalhadores não qualificados, as mulheres representam 69% do total de trabalhadores.

A vulnerabilidade das mulheres reflete-se também no risco de pobreza que, no geral, é mais elevado do que nos homens.

"Em particular, [é] mais elevado nas mulheres com 65 anos ou mais, e maior também nas famílias monoparentais com filhos (onde, uma grande maioria -- 90%, o adulto sozinho com as crianças é mulher)", refere a Pordata.