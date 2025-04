Arte da negociação ou método do caos? Cronologia das tarifas de Trump

1 de fevereiro

Trump cumpriu as suas ameaças e assinou uma ordem executiva que impôs tarifas de 25% sobre quase todos os produtos importados do Canadá e do México, e de 10% sobre a China. Disse que iria manter as taxas até o fluxo de fentanil e imigrantes diminuir e que, caso os países respondessem, as taxas alfandegárias poderiam mesmo aumentar.

O Canadá e o México indicaram que iriam retaliar. Já a China ameaçou com “contramedidas”.

3 de fevereiro

Após negociações, Trump adiou 30 dias a imposição das tarifas sobre o México e o Canadá, cujos governos prometeram intensificar a supervisão das fronteiras e do fentanil. Ao mesmo tempo, ameaçou a Europa.

4 de fevereiro

As tarifas de 10% sobre as importações chinesas entraram em vigor. A China respondeu com taxas adicionais sobre, entre outros produtos, o gás natural e as máquinas agrícolas.

As duas maiores potências económicas mundiais estavam numa guerra comercial, com um fim imprevisível e com possíveis ondas de choque por todo o globo.