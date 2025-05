Rendimento real das famílias portuguesas é o que mais cresce na OCDE

No ranking de 2024, logo atrás de Portugal surge a Espanha, com um aumento de 3,55% do rendimento real dos agregados, seguida da Hungria, com uma subida de 3,1%.

Em sentido inverso, a Austrália registou a maior diminuição do rendimento real das famílias, com um recuo de 1,8% no último ano, devido ao aumento dos juros e dos impostos. Destaque ainda para a Finlândia, onde diminuiu 0,44%.

No conjunto dos países da OCDE para os quais há informação, o rendimento real aumentou 1,8% no último ano, uma décima de ponto percentual acima dos 1,7% registados em 2023.

Desde 2014 que o rendimento real das famílias portuguesas tem vindo a subir, esta tendência foi apenas interrompida pela pandemia.