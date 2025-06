Pobreza extrema. Uma em cada dez famílias vive com menos de 300 euros por mês

Em 2024, 16,6% das pessoas encontravam-se em risco de pobreza, o que corresponde a 1,761 milhares de pobres. Ou seja, registou-se uma diminuição de 0,4 pontos percentuais face ao ano anterior. Os dados mais recentes mostram ainda que “10,4% da população residente está em situação de pobreza extrema em 2023”, o que representa uma em cada 10 famílias: vivem com menos de metade do rendimento mediano nacional, o que significa viver com menos de 300€ por mês. Este quadro é revelado pelo relatório “Portugal, Balanço Social 2024”, publicado esta quarta-feira e assinado por quatro investigadores da Nova SBE: Bruno P. Carvalho, João Fanha, Miguel Fonseca e Susana Peralta. Quem está incluído nestas percentagens? Segundo os autores, há diferentes linhas que delimitam a pobreza. Em 2023, um adulto a viver sozinho, com menos de 632€ por mês, é considerado pobre. Uma família monoparental com uma criança é pobre se tiver menos de 822€ por mês. Dois adultos e uma criança são pobres se gerirem menos de 1.138€ mensais, o mesmo para um casal com duas crianças e menos de 1.327€.

Quem são os mais vulneráveis? A baixa escolaridade e a situação de desemprego aumentam o risco de pobreza, mas há mais indicadores que se destacam. De acordo com o relatório deste ano, o risco de pobreza “é mais elevado entre os estrangeiros (25% em 2023)”. Susana Peralta explica à Renascença que “há realmente duas classes de imigrantes, há os imigrantes europeus que até têm uma taxa de pobreza inferior aos nacionais, e depois temos os imigrantes de fora da Europa, com prevalências de pobreza bastante superior”. Em 2024 destaca-se ainda o aumento do risco de pobreza entre os idosos, que subiu quatro pontos percentuais, para 21,1%. Dito de outra forma, um em cada cinco idosos está em risco de pobreza. Este risco aumentou também 4 pontos percentuais entre os reformados ou com reforma antecipada, para 19,6%. A economista Susana Peralta sublinha ainda que as crianças “são um fator gerador de pobreza”, assim, “não é um acaso que as taxas de pobreza sejam superiores nas famílias monoparentais e famílias numerosas”. Na verdade, “num agregado familiar com um ou dois adultos, cujo rendimento está pouco acima do limiar de pobreza, o nascimento da criança faz essa família saltar para baixo do limiar de pobreza. Onde não havia pobre nenhum, de repente, são três”, conclui. A pobreza extrema está mais severa Os investigadores calculam que, em 2023, seriam necessários 3,5 mil milhões de euros para retirar todas as famílias da pobreza, 2% do PIB gerado nesse ano.

No entanto, nem todos os pobres têm o mesmo peso. Cerca de dois terços, estavam em pobreza extrema em 2023. Este trabalho revela ainda que “a situação dos mais pobres de entre os pobres piorou ligeiramente”. A taxa de severidade da pobreza aumentou 0,3 pontos percentuais face a 2022. A pobreza chega mais rápido que o crescimento da economia O crescimento da economia ainda não chegou a quem vive em risco ou mesmo em pobreza, “há uma certa inércia nos números da pobreza, diz Susana Peralta”. “Num período em que a nossa economia não parou de dar surpresas positivas - na sua capacidade de exportação, no crescimento do salário médio acima da inflação, uma taxa de desemprego que não aumentou, o crescimento da economia que foi nestes últimos anos acima do que era previsto - o que nós vemos é que os números da pobreza diminuíram, isso é o copo meio cheio, nada aqui é de modo a dizer: É lá! Isto aconteceu na pobreza? Não, diz.”

A economista explica ainda que as médias da economia escondem “uma realidade de crescimento que não é assim muito inclusiva, porque a pobreza não baixa ao mesmo ritmo, nem pouco mais ou menos”. Este efeito é visível noutros indicadores, como o aumento das dificuldades entre os idosos, “agravou-se”, mas não significa que tenham diminuído os apoios sociais. “Não houve cortes nem sequer reais das pensões, pelo contrário, houve até alguns aumentos, não é disso que estamos a falar”, garante. O que aconteceu é que, “como o desempenho da economia foi razoavelmente positivo nos últimos anos em termos de crescimento do salário médio, crescimento do próprio PIB, isso faz com que o limiar de pobreza aumente mais depressa. Quando as condições de vida estão a melhorar num país, o limiar de pobreza está a aumentar”, explica. Ou seja, esta é uma conclusão estatística. Há mais idosos a viver com dificuldades, em comparação com a restante população, que vive agora com mais rendimento disponível. É preciso ter dinheiro para ter bons trabalhos O relatório deste ano analisa ainda as condições de trabalho de quem vive em risco de pobreza e conclui que quem tem menos rendimentos, tem menos acesso a trabalho digno. Susana Peralta denuncia as condições precárias em que trabalham os pobres: “têm acesso a margens do mercado de trabalho menos bem pagas, mais precárias, mais contratos temporários, menor intensidade laboral, têm relações muito intermitentes com o mercado de trabalho, com condições penosas, riscos, etc”.